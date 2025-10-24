Profi lansează cel mai mare proiect de revitalizare rurală din România, alături de autorități și societatea civilă: ACASĂ

Palatul Parlamentului din București a găzduit a doua ediție a Forumului de Bun și Bine, un eveniment organizat de Profi, care caută să contribuie la prosperitatea României, reunind reprezentanți ai mediului de afaceri, autorități publice, producători locali și organizații non-guvernamentale. Ediția din acest an a propus un proiect fără precedent pentru dezvoltarea rurală prin parteneriat public-privat.

În deschiderea evenimentului, Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României a oferit Forumului de Bun și Bine Auspiciile Familiei Regale, înmânându-i lui Mihai Spulber, CEO Profi, brevetul oficial de recunoaștere a acestui onor.

"În numele echipei Profi, vă mulțumesc pentru recunoașterea parteneriatului pe care îl avem de ani de zile împreună și care de fapt s-a construit pe valori comune - pe transparență, pe interes pentru o dezvoltare durabilă, pe respect pentru comunitățile locale, pentru ceea ce ele reprezintă astăzi și pentru modul în care, împreună, într-o interacțiune transparentă, am reușit să ajungem în această etapă în care punem suflet în România și îi invităm să ni se alături pe toți cei care vor să contribuie la un viitor bun, cu mai mult bine"​, a declarat Mihai Spulber, CEO Profi.

Datele prezentate la Forumul de Bun și Bine relevă o schimbare demografică semnificativă: în 2023, peste 62.000 de persoane s-au mutat oficial de la oraș la sat (INS), iar în realitate cifra ar putea depăși 100.000 de persoane. Această migrație inversă aduce oameni cu valori noi în mediul rural, însă ei au nevoie de un nivel de civilizație echivalent cu cel urban. De aceea, Profi a lansat un apel către toți cei care cred în România autentică: să ne unim forțele pentru a ajuta satul românesc să se salveze, să devină din nou „ACASĂ”.

"Foarte des noi căutăm altundeva lucrurile pe care le găsești aici. Mergeam în Toscana ca să văd că de fapt avem locuri mult mai frumoase în România, despre care nu se vorbește și în care se investește prea puțin", a punctat Călin Costinaș, directorul general adjunct Profi.

Cel mai mare proiect de revitalizare a satului românesc

Având credința că fiecare sat din România merită să prospere pentru că atunci când un sat renaște, renaște și România – mai puternică, mai unită, mai frumoasă – Profi a lansat în cadrul Forumului de Bun și Bine cel mai mare proiect de revitalizare a satului românesc.

„Am numit inițiativa noastră ACASĂ pentru că nu vorbim doar despre clădiri sau drumuri.

Acasă înseamnă siguranță, apartenență, comunitate. Înseamnă locul unde tradiția se întâlnește cu viitorul și unde oamenii pot trăi cu demnitate și speranță. Ne dorim sate care nu sunt doar vizitate, ci locuite. Sate care nu doar supraviețuiesc, ci înfloresc. Am întâlnit în România comunități extraordinare, oameni cu idei și inițiative valoroase. De multe ori, aceste inițiative funcționează separat, intersectându-se doar pe alocuri. Am simțit nevoia unei viziuni comune, în continuarea modului în care la Profi înțelegem să punem suflet în comunitate și în România”, explică Gabriela Sîrbu, directorul de sustenabilitate Profi.

Această inițiativă nu aduce soluții prefabricate, ci creează un spațiu de colaborare, propunându-și ca prin unirea forțelor largi să construiască un model sănătos, în care comunitatea este în centru, iar companiile, autoritățile și ONG-urile devin resurse care sprijină comunitatea.

În prezent, Profi lucrează la un pilot într-o zonă rurală extinsă din Transilvania, formată din mai multe sate care își unesc forțele și resursele, zonă reprezentativă pentru provocările și potențialul satului românesc de azi. Aici se poate înțelege ce funcționează cu adevărat, se pot testa soluții și se poate construi un model de bună practică care, odată dovedit, să fie replicat și în alte regiuni ale țării.

Satul este abordat ca un întreg, iar asta include și sănătatea oamenilor care depinde de accesul la medici și la prevenție, include economia locală strâns legată de oameni pregătiți și de educație și, desigur, include atenție și implicare pentru protejarea patrimoniului și a naturii, totul fiind interconectat și având în centru comunitatea.

Profi susține crearea unei fundații-catalizator care să coordoneze acest proces și care, odată ce este găsită cea mai bună metodă, să poată oferi un model de bună practică pentru întreaga țară.

Profi a trecut direct la acțiune și, în cadrul unei discuții moderate de jurnalistul Cătălin Striblea, a propus direcțiile în care trebuie acționat pentru ca visul de revitalizare rurală să devină realitate.

Printre cei care au urcat pe scena la Forum de Bun și Bine sau care au salutat inițiativa Profi s-au aflat Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit în Romania, care a transmis și un mesaj din partea Regelui Charles al III-lea, Roxana Mînzatu, Vice-presedinte executiv al Comisiei Europene, Diana-Anda Buzoianu - Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor​, Florin-Ionuț Barbu - Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale​, Bogdan-Gruia Ivan - Ministrul Energiei​, Alexandru-Mihai Ghigiu - Președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților​, Raluca Turcan - Vicelider al Grupului Parlamentar PNL din Camera Deputaților​, aflată în comsiile de Muncă și Protecție Socială, Nicolae Lazăr - Primarul Comunei Hoghilag, județul Sibiu​​, Prof. univ. dr. Dorel Săndesc - Șeful ATI, UMF "Victor Babeș" Timișoara, Franco Aloisio - Președintele Fundației Parada​, Monica Diacnu - Membru fondator & coordonator academic al Școlii Babel​​ și Ștefan Vaida, Restaurator, membru fondator, Asociația Monumentum - Ambulanța pentru Monumente.

În panelul intitulat sugestiv „Revitalizarea Satului Românesc”, invitații au făcut trimitere la programele Profi Raftul cu Bunătăți Locale și Via Profi, care demonstrează potențialul satului românesc și al micilor producători locali pentru a contribui la o transformare sustenabilă.

"Nu mă gândeam vreodată că fiul meu care vrea să plece din țară va avea un viitor aici dacă muncește împreună cu mine", a fost mărturisirea făcută unui demnitar, în timpul unei vizite în Bistrița-Năsăud, de către un producător local, prezent în magazinele Profi la Raftul cu Bunătăți Locale.

Pe lângă discuțiile purtate în Sala Unirii din Palatul Parlamentului, participanții au fost întâmpinați de un decor generos care a recreat satul românesc cu bogățiile sale și o sumedenie de produse de la producătorii care duc mai departe rețetele tradiționale și autentice, producători pe care Profi îi găzduiește la Raftul cu Bunătăți Locale din magazine selectate, dar și pe platforma Via Profi. Pe panouri au putut fi descoperite mai multe inițiative ale organizațiilor nonguvernamentale, oferind tuturor detalii și exemple concrete de implicare în Cultură, Educație, Sănătate, Mediu, Sport, Inovație și Comunitate, mai precis în cei șapte piloni de CSR spre care se îndreaptă susținerea Profi, cel mai mare retailer creat și crescut în România.

Alături de comunități, autorități, companii și de fiecare om care vrea să se implice, Profi transformă visul în realitate și contribuie activ la revitalizarea satului românesc.

Prin numărul angajaților celor mai bine de 1.700 de magazine proprii și partenere din peste 890 de localități urbane și rurale, Profi, parte din grupul Ahold Delhaize, este în topul angajatorilor privați din România. PROFI SUPER, PROFI GO și PROFI LOCO, formatele de magazin ale rețelei, desfac o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,6 milioane de clienți care zilnic își fac aici cumpărăturile. Mai bine de 94% dintre aceste produse provin de la parteneri din România.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹