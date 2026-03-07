TikTok te urmărește chiar dacă nu folosești aplicația. Iată cum poți evita asta

Nu este o surpriză faptul că TikTok urmărește tot ce faci în aplicația sa. Ceea ce este mai puțin evident este modul în care compania te urmărește în alte părți ale internetului care nu au nicio legătură cu TikTok. De fapt, compania colectează informații sensibile și potențial jenante despre tine, chiar dacă nu ai folosit niciodată aplicația.

În ultima săptămână, am văzut site-uri web care trimit date pe TikTok despre diagnostice de cancer, probleme de fertilitate și chiar crize de sănătate mintală. Face parte dintr-un imperiu al urmăririi care se extinde mult dincolo de platforma de socializare.

Și acum, datorită unui nou set de funcții, TikTok este gata să își extindă rețeaua și să vadă și mai multe detalii despre viața ta. Schimbarea vine la doar câteva săptămâni după vânzarea operațiunilor TikTok din SUA către un grup de companii legate de președintele american Donald Trump.

Acordul a ridicat noi îngrijorări legate de confidențialitate în rândul unor experți în drepturile omului și al utilizatorilor, deși TikTok declară că are linii directoare transparente privind modul în care răspunde solicitărilor de date guvernamentale.

Din fericire, aceasta este o poveste de confidențialitate care poate avea un final fericit. Cu câțiva pași simpli pe care îi voi împărtăși după ce voi explica situația în detaliu, puteți împiedica TikTok să vă acceseze informațiile.

Problema se concentrează pe modificările semnificative aduse „pixelului” TikTok, un instrument de urmărire folosit de companii pentru a monitoriza comportamentul online. Am rugat o firmă de securitate cibernetică numită Disconnect să îl analizeze. Au descoperit că pixelul actualizat al TikTok colectează informații în moduri neobișnuite în comparație cu concurenții săi.

TikTok declară că utilizatorii săi sunt informați despre practicile sale privind datele prin intermediul politicilor de confidențialitate și, în unele cazuri, prin notificări. Compania declară, de asemenea, că oferă utilizatorilor setări de confidențialitate, astfel încât aceștia să își poată controla datele.

„TikTok oferă utilizatorilor informații transparente despre practicile sale de confidențialitate și le oferă mai multe instrumente pentru a-și personaliza experiența”, a declarat un purtător de cuvânt al aplicației. „Pixelii publicitari sunt un standard în industrie și sunt utilizați pe scară largă pe platformele sociale și media, inclusiv pe BBC.”

Totuși, majoritatea oamenilor s-ar putea să nu realizeze că TikTok stochează date despre ei, chiar dacă nu au folosit niciodată platforma de socializare.

„Este extrem de invaziv”, spune Patrick Jackson, director tehnic la Disconnect. „Această partajare extinsă a datelor, atunci când analizezi codul pixelului real, dezvăluie lucruri care arată foarte rău.”

Pixelii de urmărire nu sunt o noutate. Ani de zile, companiile care gestionează rețele de publicitate, inclusiv Google, Meta și alte sute, i-au folosit pentru a spiona ce fac utilizatorii online.

Sunt imagini invizibile, de dimensiunea unui pixel, care se încarcă în fundal pe un site web și sunt pline de tehnologie de colectare a datelor. Sunt peste tot și te monitorizează constant.

Iată cum funcționează:

- TikTok, de exemplu, încurajează companiile să plaseze pixeli pe site-urile lor web pentru a ajuta gigantul de social media să colecteze mai multe date. Să presupunem că am un magazin online de încălțăminte.

- Dacă folosesc un pixel, TikTok poate colecta o mulțime de date despre clienții mei pentru a le afișa reclame personalizate.

- De asemenea, ajută TikTok să-și dea seama dacă oamenii care văd acele reclame la încălțăminte ajung să cumpere. În acest fel, știu că reclamele pentru care am plătit funcționează și poate voi plăti pentru mai mult.

Și aici este important să clarificăm faptul că, la fel ca majoritatea organizațiilor de știri, BBC folosește instrumente de analiză și partajează date cu partenerii de publicitate în conformitate cu politica noastră de confidențialitate. BBC nu folosește pixeli de urmărire TikTok pe site-ul său web și nici nu plasează pixeli publicitari pe site-uri terțe.

Acum, când vine vorba de date dintr-un magazin de încălțăminte, informațiile ar putea fi inofensive. Dar raportez despre colectarea de date de către TikTok de ani de zile, iar pixelii pot colecta informații extrem de personale.

De exemplu, săptămâna trecută am vizitat site-ul web al unui grup de sprijin pentru persoane cu cancer. Conform Disconnect, când am dat clic pe un buton dintr-un formular care indica faptul că sunt pacientă sau supraviețuitoare a cancerului, site-ul web mi-a trimis adresa de e-mail împreună cu acele date către TikTok.

O companie de sănătate a femeilor a trimis date către TikTok când am întrebat despre testele de fertilitate. O organizație de sănătate mintală a contactat TikTok când am indicat că sunt în căutarea unui terapeut de criză. Site-urile web care folosesc pixeli trimit date despre fiecare vizitator, deci nu contează dacă nu ai un cont TikTok.

Un purtător de cuvânt al TikTok afirmă, în esență, că aceasta nu este responsabilitatea TikTok. Aceștia spun că site-urile web sunt obligate să respecte legile privind confidențialitatea și să raporteze practicile lor privind datele. TikTok afirmă că site-urilor web le este interzis să partajeze anumite tipuri de informații sensibile, cum ar fi datele medicale. Iar compania spune că ia măsuri proactive pentru a alerta site-urile web care partajează orice conținut neadecvat.

Dacă vă faceți griji în legătură cu aceste site-uri web individuale, nu înțelegeți esențialul. Criticii spun că adevărata problemă este că marile companii de tehnologie, precum TikTok, urmăresc din ce în ce mai mult tot ceea ce faceți online.

Potrivit DuckDuckGo, o companie axată pe confidențialitate, TikTok are trackere pe 5% dintre site-urile web de top din lume. Acest număr a crescut constant, deși nu este nimic în comparație cu Google, care are trackere pe aproape 72% dintre site-urile web de top, și Meta, cu aproximativ 21%.

„Aceasta este, la propriu, strategia pe care Google și Meta au folosit-o de-a lungul anilor”, spune Peter Dolanjski, director executiv de produs la DuckDuckGo. „Au început prin a colecta cantități mici de date și le-au transformat într-un imperiu cu o vizibilitate masivă asupra vieții tale de zi cu zi”, spune el.

Toate aceste date ar putea însemna că vezi reclame mai personalizate, ceea ce s-ar putea să-ți placă. Însă aceste înregistrări detaliate ale vieții tale personale nu ar exista dacă companiile de tehnologie nu te-ar monitoriza, iar asta te expune la tot felul de riscuri, spune Dolanjski.

„Algoritmii pot folosi aceste date pentru a te exploata”, spune ea. „Te-ar putea constrânge să cumperi ceva, ar putea fi folosiți în campanii politice sau ar putea duce la discriminare prin prețuri.” Datele publicitare au fost folosite în tot felul de scopuri dăunătoare, de la presupuse încălcări ale drepturilor civile până la discriminare sexuală.

Există vești bune și vești rele. Să începem cu veștile bune. Cea mai bună opțiune? Folosește un browser web mai privat. Știu că schimbarea poate părea dificilă, dar importarea marcajelor este foarte ușoară. Îți sugerez să încerci.

Aproximativ 71% dintre oameni folosesc Google Chrome, care, conform unor cercetări academice preliminare, transmite mai multe informații decât mulți dintre concurenții săi. Experții în confidențialitate recomandă adesea browserele DuckDuckGo și Brave, care sunt special concepute pentru a proteja datele.

Firefox și Safari sunt considerate opțiuni mai bune decât Chrome, deși sunt mai puțin stricte în ceea ce privește confidențialitatea în mod implicit.

Dacă schimbarea browserelor ți se pare prea mult, poți instala o extensie care blochează aceste trackere.

Am consultat Disconnect și DuckDuckGo pentru acest articol, deoarece ambele oferă blocatoare de trackere, dar există și alte opțiuni, cum ar fi Privacy Badger și Ghostery. Unele programe de blocare a reclamelor blochează și colectarea de date, cum ar fi AdBlock Plus și uBlock Origin. DuckDuckGo are un tabel care compară cele mai bune programe de blocare a reclamelor. Doar nu instalați extensii de browser care nu sunt recomandate de surse de încredere. Este ca și cum ați instala orice aplicație; unele sunt riscante.

Urmarea acestor doi pași va bloca pixelul TikTok și multe alte încălcări ale confidențialității. Dar nu voi pretinde că problemele tale legate de date sunt rezolvate.

Există multe alte modalități prin care companiile partajează date cu TikTok, Google, Meta și alte companii de publicitate. De exemplu, companiile colectează date despre tine și le trimit direct giganților tehnologici de pe propriile servere.

„Este o cutie neagră; nu vă pot spune cât de des este folosită, pentru că totul se întâmplă în culise”, spune Dolanjski. „Este mult mai greu să vă protejați de așa ceva. Singura dvs. apărare reală este să nu utilizați aceleași informații personale pe servicii diferite”, ceea ce face mai dificilă corelarea a ceea ce faceți în diferite părți ale internetului.

Adevărata soluție este îmbunătățirea legilor privind confidențialitatea, spune García de la Check My Ads.

„Aceasta nu este o problemă limitată la o singură platformă. Este o problemă mai amplă legată de ecosistemul tehnologiei publicitare, care trebuie, în cele din urmă, abordată printr-o reglementare mai strictă”, spune ea. „Singurul lucru care va schimba cu adevărat acest lucru este ca oamenii să își facă vocea auzită de către legislatori și să clarifice faptul că intimitatea este ceva de care le pasă cu adevărat.”

