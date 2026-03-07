Cutremur la FCSB: Elias Charalambous și-a anunțat demisia după înfrângerea cu Universitatea Cluj. „Aceasta este ultima zi a mea aici”

Demisie la FCSB după înfrângerea cu Universitatea Cluj. Elias Charalambous pleacă de la echipa bucureșteană

Antrenorul cipriot Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB sâmbătă seara, imediat după înfrângerea suferită pe teren propriu în fața Universității Cluj, scor 1-3. Tehnicianul a declarat că meciul disputat pe Arena Națională a fost ultimul său la conducerea formației bucureștene.

„Nu am ce să spun despre meciul din această seară. Eu am decis înainte de meci. Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa şi cred că este nevoie de un şoc. Aceasta a fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-şi asume responsabilitatea. Dacă cineva nou va veni, ar fi un şoc pozitiv la echipă", a declarat antrenorul la postul DigiSport.

Conform informaţiilor vehiculate în presa sportivă, tot sâmbătă seara şi-a anunţat demisia din funcţie şi antrenorul secund Mihai Pintilii.

Partida a contat pentru etapa a 30-a a Superligii, ultima din sezonul regulat, iar rezultatul a însemnat încă un eșec pe teren propriu pentru campioana României.

FCSB – Universitatea Cluj 1-3, pe Arena Națională

FCSB a început meciul în forță și a deschis scorul încă din minutul 10. Golul a venit în urma unui autogol al fundașului sârb Jug Stanojev, care a deviat în propria poartă centrarea trimisă de Mamadou Thiam.

Bucuria gazdelor nu a durat însă prea mult. Universitatea Cluj a reușit să restabilească egalitatea în minutul 24, prin francezul Oucasse Mendy, după o pasă primită de la Issouf Macalou.

Formația clujeană a trecut în avantaj înainte de pauză. În minutul 40, bosniacul Jovo Lukic a finalizat un contraatac rapid inițiat de Macalou, ducând scorul la 2-1 pentru oaspeți. Prin această reușită, Lukic a devenit și golgheterul la zi al campionatului, ajungând la 15 goluri marcate.

În repriza secundă, Universitatea Cluj a continuat să controleze jocul și a mai punctat o dată. În minutul 57, Issouf Macalou a închis tabela după un contraatac finalizat cu un șut precis, din pasa lui Mendy.

Universitatea Cluj urcă pe podium

Victoria obținută la București este a patra consecutivă pentru Universitatea Cluj în Superligă. Grație acestui rezultat, echipa clujeană a urcat pe locul al treilea în clasament la finalul sezonului regulat.

Pentru FCSB, înfrângerea reprezintă al cincilea eșec pe teren propriu în actualul sezon de campionat, un bilanț care a generat tensiuni și nemulțumiri în jurul echipei.

În meciul tur dintre cele două formații, FCSB reușise să se impună cu scorul de 2-0, însă de această dată clujenii au reușit să răstoarne calculele hârtiei și să obțină o victorie importantă.

Elias Charalambous și-a anunțat plecarea

La finalul partidei, antrenorul Elias Charalambous a confirmat că se desparte de echipa bucureșteană. Tehnicianul cipriot a precizat că meciul cu Universitatea Cluj a fost ultimul său pe banca tehnică a FCSB.

Decizia vine într-un moment delicat pentru club, chiar înainte de startul fazei decisive a sezonului.

Plecarea lui Charalambous deschide astfel un nou capitol pentru FCSB, conducerea clubului urmând să decidă în perioada următoare cine va prelua conducerea tehnică a echipei pentru finalul sezonului.

În vârstă de 45 de ani, Elias Charalambous a fost instalat la conducerea formaţiei FCSB la 30 martie 2023. În cei trei ani, antrenorul a reuşit să câştige cu formaţia bucureşteană două titluri (2024 şi 2025), precum şi două Supercupe ale României (2024 şi 2025).



În acest sezon, FCSB a ratat pentru prima oară calificarea în play-off.

AGERPRES