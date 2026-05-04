Proteza mobilă totală, soluția pentru refacerea completă a danturii pentru pacienții din Suceava?

Masticația devine dificilă, vorbirea poate fi afectată, iar în timp apar modificări ale fizionomiei. În acest context, proteza mobilă totală rămâne una dintre cele mai utilizate soluții pentru reabilitarea completă a danturii, fiind accesibilă și adaptabilă pentru un număr mare de pacienți.

Proteza mobila totala in Suceava este populară, mai ales atunci când nu există condiții pentru alte tipuri de tratamente sau când se dorește o soluție rapidă pentru refacerea funcției dentare.

Ce este proteza mobilizabilă și când este recomandată

Proteza mobilizabilă este o lucrare protetică care înlocuiește toți dinții de pe o arcadă (maxilară sau mandibulară). Aceasta se sprijină pe gingie și pe structura osoasă existentă, fiind realizată astfel încât să redea atât funcția masticatorie, cât și aspectul natural al zâmbetului.

Este indicată în special pacienților care nu mai au niciun dinte sau ale căror dinți nu mai pot fi salvați. De asemenea, este o opțiune pentru persoanele care nu pot urma tratamente cu implanturi dentare sau care preferă o variantă mai simplă din punct de vedere terapeutic.

Cum se realizează o proteză mobilizabilă totală

Procesul începe cu o evaluare clinică atentă, la o clinica stomatologica Suceava. Medicul analizează starea gingiilor, forma crestei osoase și modul în care pacientul mușcă. Pe baza acestor informații se stabilește planul de tratament și tipul de proteză potrivit.

Urmează etapa de amprentare, în care se obține o copie fidelă a arcadelor dentare. În prezent, această etapă poate fi realizată și digital, ceea ce poate contribui la o adaptare mai exactă, în funcție de caz și de tehnologia disponibil. După aceea, se realizează probe succesive, pentru ajustarea formei, dimensiunii și poziției dinților artificiali.

Proteza finală este adaptată astfel încât să ofere stabilitate și confort, iar pacientul primește instrucțiuni clare despre utilizare și igienă.

Cum se adaptează pacientul la proteză

Perioada de acomodare este diferită de la un pacient la altul. În primele zile pot apărea senzații de presiune, dificultăți ușoare la vorbire sau la masticație. Acestea sunt normale și dispar pe măsură ce pacientul se obișnuiește cu noua lucrare.

Este important ca pacientul să respecte indicațiile medicului și să revină la control pentru ajustări, dacă este necesar. O proteză bine adaptată nu ar trebui să provoace durere persistentă și trebuie să permită o funcționare cât mai apropiată de cea naturală.

Avantaje și limitări

Proteza mobilizabilă oferă posibilitatea refacerii rapide a danturii și îmbunătățirea esteticii faciale. De asemenea, contribuie la susținerea buzelor și a obrajilor, prevenind aspectul de „față căzută” care apare în lipsa dinților.

Totuși, stabilitatea ei depinde de forma și volumul osului. În timp, pot apărea modificări ale gingiilor, ceea ce necesită ajustări sau rebazare. În unele cazuri, pentru o stabilitate mai bună, proteza poate fi asociată cu implanturi dentare.

Rolul controalelor periodice

Chiar dacă pacientul nu mai are dinți naturali, controalele stomatologice rămân importante. Medicul verifică adaptarea protezei, starea gingiilor și eventualele zone de presiune. Aceste vizite ajută la menținerea confortului și la prevenirea complicațiilor.

Concluzie

Proteza mobilizabilă rămâne o soluție eficientă pentru pacienții care au pierdut toți dinții, oferind o combinație între funcționalitate, estetică și accesibilitate. În Suceava, această opțiune continuă să fie recomandată în numeroase situații clinice, atunci când este realizată corect și adaptată nevoilor fiecărui pacient. O evaluare atentă și o colaborare constantă cu medicul stomatolog sunt esențiale pentru obținerea unui rezultat stabil și confortabil pe termen lung.