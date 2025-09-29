Rolul farmaciilor moderne în comunitate, tot mai important și complex

Nu mai vorbim doar despre locul din care iei un medicament, ci despre un adevărat parteneriat pentru menținerea stării de bine, zi de zi. Tocmai de aceea, alegerea farmaciei nu se mai face la întâmplare. Aceasta a devenit, pentru cei mai mulți dintre noi, o decizie aproape la fel de bine cântărită precum cea legată de medic sau tratamentul urmat.

Ce înseamnă o farmacie de încredere, în 2025?

La ora actuală, farmaciile serioase țintesc să rămână relevante în comunitate. Drept urmare, pun în centrul atenției nevoile complexe ale pacienților și oferă servicii care merg dincolo de vânzarea de medicamente și alte produse farmaceutice. Iată care sunt principalele criterii prin care se diferențiază:

Consilierea personalizată

Multe persoane revin în aceeași farmacie și pentru că simt că primesc atenție, respect și îndrumare. Farmacistul este astăzi unul dintre cei mai importanți aliați ai pacientului. El nu se limitează la eliberarea tratamentului, ci devine un consilier de încredere: oferă sfaturi pentru anumite probleme de sănătate sau nevoi punctuale, explică modul corect de administrare a medicamentelor și suplimentelor, precum și posibilele interecțiuni și efecte adverse.

În cazul unor rețele mari, precum Catena, acest rol este susținut și prin programe de formare continuă, astfel încât farmaciștii să fie mereu la curent cu cele mai noi informații medicale.

Disponibilitatea produselor

Oamenii au nevoie să găsească rapid tratamentele care le sunt necesare, fie că e vorba de medicamente uzuale sau de unele mai speciale ori de suplimente pentru tot felul de nevoi specifice. Pentru părinți, acest lucru este cu atât mai important. Când vine vorba despre sănătatea copilului, vrei să știi sigur că găsești tot ce îți trebuie într-un singur loc; că nu vei fi pus pe drumuri pentru a mai căuta și în altă parte, dar și că produsele sunt sigure și de foarte bună calitate.

Campaniile de prevenție și educație pentru sănătate

Accesul constant la informații medicale utile, prin distribuirea de materiale educative (pliante, broșuri etc.), dar și în cadrul unor evenimente organizate în farmacii, care includ și testări gratuite: dermatoscopii, măsurători ale tensiunii arteriale, glicemiei etc. Toate aceste inițiative contribuie la consolidarea încrederii și la transformarea farmaciei într-un adevărat centru de sănătate al comunității.

Programele de fidelitate

Strategiile de fidelizare ale farmaciilor moderne nu se mai rezumă doar la cardurile de reduceri, vouchere, mostre, ci și la surprize deosebite. Pot fi proiecte și evenimente speciale, care aduc oamenii împreună, oferindu-le bucurie și sentimentul de apartenență, aprecierea valorilor comune contribuind la consolidarea coeziunii sociale.

Proximitatea și rețeaua extinsă

Un alt aspect definitoriu pentru alegerea unei farmacii este proximitatea. O farmacie aproape de mine, eventual și cu program non-stop, înseamnă acces rapid la tratamente și la sfatul unui specialist. În marile orașe, rețelele farmaceutice cu multe locații devin repere de încredere. Catena, de exemplu, are peste 950 de farmacii la nivel național și o tradiție de 25 de ani pe piața din România. Această acoperire extinsă le oferă pacienților siguranța că pot găsi produse farmaceutice și suplimente în aproape orice colț al țării, indiferent dacă locuiesc într-un centru urban sau într-o localitate rurală.

Mai mult, rețeaua Catena a fost recunoscută prin distincții importante, precum Consumer Superbrand 2024–2025 sau premiile Forbes și Capital, confirmând reputația de farmacie apreciată pentru profesionalism și apropiere față de pacienți.

De mic la mare, pentru sănătatea comunității

Farmaciile moderne au înțeles că sănătatea individuală, dar și cea colectivă începe cu prevenția și se construiește zi de zi, prin alegeri informate. De aceea s-au transformat în spații de consiliere și sprijin pentru sănătatea întregii familii, cu accent deosebit pe cea a copiilor. Astăzi, o parte importantă a acestei misiuni stă în punerea la dispoziția părinților a unor game variate de suplimente alimentare dedicate copiilor, care au la bază ingrediente atent studiate, așa cum este, de pildă, Naturalis SmartKid. Acesta conține o combinație echilibrată de acizi grași esențiali Omega-3 și vitamina D, substanțe cu efecte benefice dovedite de numeroase cercetări publicate în reviste medicale de prestigiu la nivel internațional.

Beneficiile Omega-3 în cazul copiilor

Acizii grași Omega-3 (EPA și DHA) sunt recunoscuți pentru rolul lor în:

dezvoltarea normală a creierului și a vederii la copii;

susținerea funcțiilor cognitive și a capacității de concentrare;

menținerea sănătății sistemului cardiovascular pe termen lung.

Un studiu realizat în Australia cu ajutorul copiilor preșcolari a relevat că suplimentarea aportului de acizi grași Omega-3 (DHA/EPA) se asociază cu îmbunătățiri în ceea ce privește autoreglarea emoțională, funcțiile executive și atenția.

Un alt sudiu apărut în revista Foods, de data aceasta efectuat în Thailanda, pe copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, a arătat că, după 12 săptămâni de administrare a DHA (în două doze diferite) s-a înregistrat o creștere a activității cerebrale în timpul testelor cognitive. Concluziile cercetătorilor indică faptul că suplimentarea cu acizi grași Omega-3 poate îmbunătăți atenția și capacitatea de procesare mentală, prin efectele observate asupra memoriei de lucru și a memoriei pe termen lung.

Concluzii încurajatoare oferă și o meta-analiză din revista Nutrients, care a pus sub lupă 15 studii care au evaluat relația dintre aportul sau statusul DHA și performanțele cognitive/comportamentale în rândul copiilor sănătoși de 4 – 14 ani. Cercetarea a confirmat existența unor corelații pozitive între nivelul DHA (în sânge sau alte țesuturi) și rezultatele școlare în cazul copiilor cu scoruri inițiale slabe la învățare, citire sau scriere, dar și cu performanțele comportamentale (scăderea hiperactivității și/sau a impulisvității).

De ce e importantă administrarea vitaminei D

Contrar denumirii, această substanță nu este o vitamină, ci un hormon care controlează activitatea a peste 3.000 de gene, cu implicații complexe în menținerea unei stări generale de sănătate și vitalitate. Dintre toate rolurile sale, cele mai importante sunt legate de:

absorbția otpimă a calciului și fosforului, crucială pentru dezvoltarea oaselor și a dinților;

funcționarea normală a sistemului imunitar;

buna funcționare a sistemului muscular, aici incluzând și inima.

Un studiu recent apărut în revista Nutrients, realizat în România, pe copii și adolescenți (1-18 ani), timp de doi ani, a demonstrat că suplimentarea și nivelurile mai mari de vitamina D se corelează cu o frecvență mai mică a infecțiilor respiratorii. Efecte similare au fost observate și în cazul copiilor cu wheezing (respirație șuierătoare) recurent. Conform unui studiu publicat în Children, nivelurile mai mari de vitamina D ajută la modularea imunității și la reducerea acestor episoade, în timp ce deficiența poate intensifica procesul inflamator și predispoziția la astm.

Din păcate, datele arată însă că, în România, deficitul de vitamina D este frecvent întâlnit la copii, în special în sezonul rece și mai ales în rândul copiilor de peste 6 ani. De aceea administrarea unui supliment cu vitamina D, precum Naturalis SmartKid, devine o necesitate.

Forma prietenoasă pentru copii, un mare avantaj

Dincolo de beneficiile clare ale substanțelor active conținute, Naturalis SmartKid are o formă de prezentare atractivă. Vorbim de jeleuri delicioase, fără zahăr adăugat, cu gust plăcut de zmeură sau de lămâie, lime și fructul pasiunii, care transformă administrarea zilnică într-o rutină agreabilă pentru cei mici. Părinții nu se mai confruntă cu refuzul copilului de a lua suplimentele, iar respectarea schemei de administrare devine mai simplă și ei pot respira ușurați, știind că fac tot ce ține de ei pentru a le proteja copiilor sănătatea și a le asigura o dezvoltare armonioasă.

Acesta este doar un exemplu al modului în care farmaciile moderne își îndeplinesc misiunea în comunitate. Prin consiliere personalizată, campanii de educație, programe de fidelitate și acces la suplimente sigure și eficiente pentru întreaga familie, ele devin piloni esențiali ai sănătății în societate.

Alegerea unei farmacii de încredere, precum Catena, îți asigură liniștea că ai alături un sprijin constant, care contribuie zi de zi la sănătatea ta și a celor dragi.

