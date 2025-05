Salonul „Gustul Italiei” – pasiune, tradiție și excelență la ROWINE 2025

Timp de trei zile, 21 de producători din cele mai renumite regiuni viticole ale Italiei au oferit publicului român o incursiune autentică în diversitatea, tradiția și inovația vinului italian. De la eleganța unui Barolo din Piemonte până la prospețimea unui Vermentino din Sardinia, salonul a reprezentat o celebrare a pasiunii italiene pentru viticultură și a gustului rafinat.

Evenimentul a fost organizat de ICE – Agenția Italiană pentru Comerț Exterior, Biroul de la București, ca parte a eforturilor constante de promovare a excelenței „Made in Italy” și de consolidare a relațiilor comerciale dintre Italia și România în sectorul agroalimentar și al vinurilor premium.

Cei 21 de producători italieni, care au prezentat o selecție de vinuri și produse alimentare tradiționale, convenționale și ecologice, au fost: Agriment Italia, Audarya, Aziende Agricole D'Addario, Bakes'N'Grains, Azienda Agricola Bianchin Alessandro, Cantina Colle Moro, Cantina Valpolicella Negrar, Cantina Ventiventi, Cantine Bosco, Collefrisio, Divolio, Feudo Solarìa, Fontanassa, Giuliani Vino Italiano, Il Poggio, J.Rose, Pastificio Minardo, Ridolfi, Silvio Carta, The Wine Net, Vasari 1628.

Pentru o mai bună prezentare a calității și tradiției italiene, la Salonul Gustul Italiei a fost amenajată o zonă specială pentru demonstrații culinare, animată timp de trei zile de profesioniști, care au ghidat publicul spre descoperirea produselor italiene. Momentele culinare, asigurate de chef Marco Favino și de maestrul pizzaiolo Giovanni Santarpia, au cucerit vizitatorii cu o selecție de specialități menite să însoțească vinurile prezentate și să scoată în evidență caracteristicile acestora, punând în valoare ingredientele tipice ale excelenței italiene. Prezent la eveniment, pe parcursul celor trei zile, a fost și somelierul Aurelian Luca, care a evidențiat calitățile extraordinare ale vinurilor italiene și i-a ghidat pe cei prezenți în descoperirea diferitelor etichete de vinuri italiene reprezentative provenite din 10 dintre cele 20 de regiuni viticole ale Italiei.

Expozitorii italieni la Gustul Italiei au avut ocazia să se întâlnească cu Ambasadorul Italiei la București, E.S. Alfredo Maria Durante Mangoni, care a declarat:

„În ultimii ani, am înregistrat o creștere semnificativă a poziției exporturilor agroalimentare italiene în România. Țara a urcat, în doar trei ani, de pe locul 17 pe locul 14 în clasamentul piețelor de destinație pentru exporturile noastre din acest sector. Observăm o creștere constantă atât în ceea ce privește produsele alimentare, cât și vinurile, în special Prosecco — produse care, în general, se încadrează în segmentul mediu-superior al pieței.

În acest context, devine esențial să consolidăm prezența italiană în canale calificate de promovare a ofertei noastre, pentru a menține o poziție solidă pe piață, cu produse de calitate și o varietate tot mai mare, adaptată inclusiv preferințelor românilor stabiliți în Italia. Diaspora română, atunci când revine în țară, caută aceeași calitate și diversitate disponibile în Italia. Alegerile și experiențele lor de cumpărare pot acționa ca un catalizator pentru modelarea preferințelor unui public mai larg.”

Printre cele mai apreciate momente s-a numărat degustarea ghidată Viaggio in Italia: Paese di Grandi Formaggi (n.red: Călătorie în Italia, țara marilor brânzeturi), care a avut loc vineri, 16 mai, la Sala Masterclass din cadrul Fratelli Studios si care a oferit celor prezenți o călătorie senzorială printre cele mai apreciate produse ale tradiției italiene a produselor lactate. Moderată de Marinela Ardelean, expertă în gastronomie și vinuri și condusă de Maeștrii Degustători ai ONAF - Organizația Națională a Degustătorilor de Brânzeturi - Marco Benedetti și Giorgio Telmon, sesiunea s-a desfășurat conform metodologiei oficiale ONAF, prezentând principalele tipuri de lapte (de vacă, oaie, bivoliță și capră) și ilustrând regiunile de origine ale acestora. Brânzeturile oferite spre degustate au fost: Fontina DOP – Valle d’Aosta (lapte de vacă); Gorgonzola picantă. DOP – Lombardia (lapte de vacă); Pecorino Romano DOP – Lazio (lapte de oaie); Mozzarella di Bufala Campana DOP – Campania (lapte de bivoliță); Brânză de capră maturată – Sardinia (lapte de capră). La evenimentul dedicat degustării de brânzeturi, participanții au avut parte de o experiență gustativă completă, în care selecția rafinată de brânzeturi a fost armonios acompaniată de vinuri atent alese de către somelierul Aurelian Luca. Pentru fiecare sortiment de vin, somelierul a oferit explicații detaliate despre asocierile propuse, evidențiind subtilitățile aromatice și punând în valoare atât calitățile vinurilor, cât și pe cele ale brânzeturilor.

Salonul Gustul Italiei a demonstrat a fi nu doar o vitrină a produselor de excelență, ci mai ales o platformă privilegiată pentru crearea de relații comerciale: numeroși reprezentanți ai sectorului HoReCa au participat activ la întâlniri, facilitând conexiuni valoroase între producătorii italieni și operatorii din domeniu prezenți la târg.

În 2024, conform datelor Trade Data Monitor, exporturile totale de produse agroalimentare italiene către România au crescut cu 10,6%, depășind 1 miliard de euro, plasând România pe locul paisprezece ca țară de destinație pentru produsele italiene.

În 2024, Italia și-a menținut poziția drept al cincilea furnizor al României, cu o cotă de piață de 7,15% (+14,9% față de 2023) după Germania (cotă: 16,2%, creștere: +9,6%), Ungaria (cotă: 11,5%, scădere cu 0,32%), Polonia (cotă: 9,6%, creștere +6,5%) și Țările de Jos (cotă: 8,5%, creștere +13,2%).

Per ansamblu, piața alimentară românească s-a dovedit a fi dinamică, importurile totale de produse agricole și alimentare depășind 14,2 miliarde de euro în 2024, în creștere cu 4,7% față de 2023.

Piața vinului din România este, de asemenea, în continuă evoluție, existând un interes tot mai mare pentru produsele importate. După o încetinire temporară din cauza pandemiei, importurile de vin au început să crească din nou.

În perioada 2019–2024 a fost înregistrată o creștere semnificativă a importurilor românești de vinuri din lume: +110,9% în valoare și +69% în cantitate. În aceeași perioadă, importurile din Italia au crescut cu 171,4% în valoare și cu +134% în cantitate. Cea mai semnificativă creștere a fost înregistrată la importurile din Italia de vinuri spumante (inclusiv Prosecco), care au crescut cu 202% ca valoare și cu 171,8% în cantitate.

Deși ponderea importurilor este încă scăzută în valoare absolută, vinul italian se impune pe piață, datorită interesului tot mai mare al României pentru produsele italiene (a 29-a piață de desfacere în 2024), în special pentru vinurile spumante (a 19-a piață) și vinurile necarbonatate îmbuteliate (a 30-a piață).

Conform datelor pentru anul 2024, Italia și-a confirmat poziția de principal furnizor de vin pentru România, cu o cotă de piață de 31,3% și o creștere de 9,9% față de anul 2023, urmată de Republica Moldova (cu o cotă de 26,8%). Italia este, de asemenea, principala țară furnizoare de vinuri spumante (inclusiv Prosecco), cu o cotă de import de 50,7%, în creștere cu 16,5% față de 2023. Pentru vinul necarbonatat îmbuteliat, Italia se află pe locul al doilea ca țară furnizoare, cu o cotă de piață de 24,8% (în creștere cu 6,1% față de 2023), după Republica Moldova, cu o cotă de 43,6% din importurile românești.

Italia este, de asemenea, lider la mai multe categorii de produse importate în România, care reprezintă și cele mai achiziționate produse italiene din lume, fiind primul furnizor de roșii conservate (cu o pondere de 39,1% din totalul importurilor românești de astfel de produse), ulei de măsline (pondere de 37%) și paste făinoase (pondere de 32%). Se clasează pe locul 2 ca furnizor de cafea (cotă de 22%) și pe locul 3 ca furnizor de mezeluri și produse din carne uscată și conservată (șuncă, speck etc. – cotă de 19%), brânzeturi, produse lactate (cotă de 14,6%) și produse de panificație și patiserie (cotă de 13,6%).

Acest succes se datorează atât calității și varietății ofertei italiene, cât și reputației brandului Made in Italy, sinonimă cu excelența în sectorul agroalimentar și alimentar și vinicol (și nu numai!). Acest lucru este confirmat și de prețul mediu al vinului italian importat (3,75 €/litru), care este net mai mare decât media globală (2,27 €/litru).

România reprezintă pentru Italia o piață strategică în care să își consolideze poziția și să cucerească noi consumatori.

Italia și-a prezentat oficial candidatura pentru recunoașterea bogatei și variatei tradiții culinare drept Patrimoniu Imaterial al Umanității de către UNESCO. Această măsură istorică își propune să celebreze și să protejeze un element fundamental al identității culturale italiene, adânc înrădăcinat în istoria, practicile sociale și cunoștințele comunităților sale.

Micaela Soldini, Directorul ICE-Agenția Italiană pentru Comerț Exterior, Biroul de la București, a declarat cu această ocazie: „Suntem deosebit de mândri că am reușit să însoțim excelența italiană la RoWine din București pentru al patrulea an consecutiv, un eveniment ce reprezintă una dintre oportunitățile strategice pentru promovarea Made in Italy în sectorul vinicol și agroalimentar. Participarea celor 21 de companii italiene demonstrează vitalitatea și calitatea companiilor italiene, capabile să se adapteze și să înțeleagă piețele internaționale cu intenția de a construi relații solide pe piața românească. Succesul acestei ediții confirmă importanța muncii noastre zilnice în sprijinirea internaționalizării IMM-uri italiene care produc mult, de înaltă calitate și respectând standarde ridicate de sustenabilitate. Vom continua pe această cale cu și mai multă energie și pasiune”.

Bucătăria italiană nu este pur și simplu o colecție de rețete. Ea reprezintă o temă culturală complexă ce îmbrățișează: diversitatea teritorială, practicile și cunoștințele tradiționale, convivialitatea și socializarea, identitatea culturală. Rezultatul evaluării va fi făcut public în decembrie 2025.

RoWine București 2025 a marcat astfel un nou și răsunător succes italian, consolidând astfel rolul Italiei drept ambasador global al gustului, culturii și excelenței culinare și vinicole.

Prin rețeaua sa internațională și coordonarea activităților, ICE-Agenția Italiană pentru Comerț Exterior, Biroul de la București, reprezintă un partener strategic pentru internaționalizarea companiilor italiene, promovând calitatea, inovația și tradiția pe cele mai promițătoare piețe externe.