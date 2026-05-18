Stații radio CB care comunică pe distanțe foarte mari pentru camion și autoturism

PNI HP40 – flexibilitate și performanță pentru drumurile internaționale

Stația radio CB multistandard PNI HP40 a fost dezvoltată pentru șoferii care au curse lungi, dese și au nevoie de compatibilitate extinsă cu normele radio locale. Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui model este posibilitatea selectării standardului de operare specific fiecărei regiuni, ceea ce permite utilizarea legală și optimizată în state precum Germania, Polonia, Marea Britanie sau alte țări din Europa.

Construită pentru utilizare intensivă, stația oferă o experiență de comunicare clară și stabilă datorită suportului pentru modulațiile AM și FM. Trecerea între cele două moduri se realizează rapid, oferind flexibilitate în funcție de preferințele utilizatorului sau de standardele impuse în anumite zone.

PNI HP40 integrează funcții avansate care îmbunătățesc considerabil experiența de utilizare în trafic. Scanarea automată a canalelor permite identificarea rapidă a comunicațiilor active, în timp ce funcția Dual Watch monitorizează simultan două canale importante. Sistemul automat de reducere a zgomotului optimizează claritatea convorbirilor și elimină interferențele nedorite care apar frecvent în zonele aglomerate sau pe distanțe mari.

Modelul dispune de un meniu avansat de configurare care oferă control extins asupra parametrilor de funcționare. PNI HP40 funcționează în banda CB 26,965 – 27,405 MHz și oferă o putere de emisie de 4 W și este compatibilă cu alimentarea la 12 V și 24 V.

PNI Escort High Power 60 – control avansat și comunicare stabilă la 27 MHz

PNI Escort High Power 60 este o stație radio CB proiectată pentru utilizatorii care își doresc control extins, funcții complexe și performanță constantă în timpul deplasărilor. Concepută pentru montaj mobil în vehicule, stația oferă o integrare eficientă și un sistem de operare intuitiv adaptat cerințelor actuale din domeniul comunicațiilor CB.

Acest model funcționează exclusiv la 12 V DC și include protecție la inversarea polarității, o caracteristică importantă pentru protejarea echipamentului în timpul instalării. PNI Escort High Power 60 impresionează prin complexitatea funcțiilor disponibile. Utilizatorul poate controla manual sau automat sistemul squelch, poate activa scanarea canalelor, selecta modul de emisie AM sau FM și utiliza funcția Dual Watch pentru monitorizare simultană.

Stația operează în intervalul 26,965 – 27,405 MHz și utilizează o impedanță standard de 50 Ω pentru antenă. Puterea de emisie de 4 W și acuratețea ridicată a frecvenței contribuie la comunicații stabile și clare chiar și pe distanțe mari. Sensibilitatea optimizată a receptorului permite recepția eficientă în condiții dificile, iar claritatea audio este menținută atât în modulație AM, cât și FM.

Conformitatea cu directivele europene pentru echipamente radio garantează compatibilitatea cu reglementările în vigoare din majoritatea statelor membre UE, ceea ce face din PNI Escort High Power 60 o soluție sigură și fiabilă pentru utilizare internațională.

Compatibilitatea cu standardele europene și posibilitatea utilizării în mai multe țări reprezintă un beneficiu major pentru transportatorii internaționali. PNI HP40 și PNI Escort High Power 60 se poziționează printre cele mai atractive soluții pentru comunicații CB pe distanțe foarte mari, atât pentru camion, cât și pentru autoturism.