Superliga 2026/27 – care sunt favoritele bookmakerilor în noul sezon

Rivalele oltenilor s-au întărit serios în perioada de transferuri și promit o luptă pentru primul loc cum nu s-a mai văzut până acum. FCSB, Rapid și Dinamo sunt văzute cu șanse bune la titlu. Alte pretendente la titlul deținut de Craiova sunt CFR Cluj și Universitatea Cluj, rivalele din Ardeal.

Top șase favorite la câștigarea titlului în Superliga

Agențiile de pariuri sportive au publicat cotele antepost pentru viitoarea campioană din Superliga. Conform bookmakerilor, Universitatea Craiova, campioana en-titră, este văzută cu prima șansă, primind o cotă de 3.00.

La egalitate cu oltenii, tot cu o cotă de 3.00, este FCSB. „Roș-albaștrii” se prezintă în noul sezon cu mari ambiții, deși în stagiunea precedentă au dezamăgit crunt. Bucureștenii evoluau în premieră în play-out-ul campionatului.

A treia favorită în opinia specialiștilor este văzută CFR Cluj, cu o cotă de 5.50. Ardelenii au terminat sezonul trecut pe locul al treilea. Următoarea în top este U Cluj, vicecampioana României, care primește o cotă de 8.00 să câștige titlul.

Ultimele două favorite din top sunt Rapid și Dinamo. Giuleștenii sunt văzuți cu a cincea șansă la principalele agenții de pariuri. Echipa antrenată de Daniel Pancu primește o cotă de 9.00 să termine pe primul loc la final.

Topul celor șase favorite conform agențiilor de pariuri sportive este încheiat de Dinamo. „Câinii roșii” primesc din partea bookmakerilor o cotă de 12.00 să obțină primul titlu după o pauză de 20 de ani.

U Craiova, FCSB și CFR Cluj, primele trei favorite la titlu

Universitatea Craiova a reușit eventul la capătul sezonului trecut. Oltenii n-au pierdut niciun jucător important în mercato din vară. Mai mult decât atât, gruparea din Bănie a reușit câteva achiziții importante, cum ar fi portarul Sava, atacantul Elisor sau mijlocașul de bandă Tavares. Prin urmare, sunt șanse mari ca oltenii să-și apere titlul cucerit anul trecut.

Surprinzător, cu a doua șansă este văzută FCSB. Roș-albaștrii l-au pierdut pe Darius Olaru în mercato, transferat la Union SG. La capitolul veniri, bucureștenii n-au bifat prea multe mutări, dar este timp suficient până în septembrie să-și întărească lotul.

CFR Cluj a avut și încă are probleme financiare, dar continuă să performeze. După locul al treilea din sezonul trecut, acum clujenii aspiră la titlu. Savic, Pantalon sau Sade au fost aduși în lotul condus de Antonio Folha în vară. „Feroviarii” vor continua seria de achiziții și în timp ce campionatul se derulează.

U Cluj, Rapid și Dinamo, văzute outsideri de bookmakeri

Universitatea Cluj s-a întărit serios în vară și a adus jucători care știu bine Superliga. Poulolo, Aliev sau Ștefănescu fac parte din lotul condus de Cristiano Bergodi. „Șepcile roșii” vizează o clasare la fel de bună ca în sezonul precedent.

Și la Rapid lucrurile par să se îndrepte în direcția bună. Daniel Pancu a adus liniște în vestiar, iar giuleștenii i-au transferat în vară, printre alții, pe Kamara, Bubanja, Graovac sau Kodor. Obiectivul va fi o clasare pe podium la final.

Nu în ultimul rând, Dinamo este o altă favorită la titlu. „Câinii roșii” merg pe mâna portughezului Nuno Campos în viitorul sezon. Hintsa, Pascual sau Opriș se numără printre jucătorii transferați de bucureșteni în acest mercato.

Cert este că fiecare echipă angrenată la titlu are atuurile sale. Unele formații au transferat mai mult, altele mai puțin. Lupta pentru titlu în Superliga va fi una echilibrată, la fel cum s-a întâmplat în ultimii ani. Ca de obicei, primul loc se va decide în ultimele etape din play-off.