Țiglele metalice și rezistența la intemperii: cum alegi un acoperiș care rezistă în timp

În ultimele decenii, țiglele metalice s-au impus ca o soluție durabilă și modernă, capabilă să reziste în fața celor mai dure condiții meteo. Printre liderii recunoscuți în domeniu, RoofArt oferă sisteme testate și certificate, fabricate din oțel scandinav premium, care combină estetica, protecția și sustenabilitatea într-un singur produs.

Cum reacționează țiglele metalice la intemperii

Rezistența unui acoperiș la intemperii depinde de trei factori principali: calitatea materialului, structura profilului și modul de montaj. Țiglele metalice RoofArt sunt produse din oțel suedez SSAB, un material cu o rezistență superioară la coroziune, deformare și radiații UV.

Stratul protector GreenCoat Pural BT aplicat pe suprafața tablei oferă o protecție complexă împotriva factorilor externi. Printre specificațiile țiglei RoofArt care contribuie la rezistență sporită, putem menționa:

strat de zinc de 275 g/m² pentru protecție anticorozivă;

strat de acoperire de 50 μm care conferă elasticitate și protecție suplimentară;

rezistență UV de clasă RUV5, care menține culoarea și luciul chiar după ani de expunere;

rezistență la coroziune RC5+, conform standardului european EN 10169.

Aceste specificații tehnice nu sunt doar cifre, ci reprezintă diferența reală dintre un acoperiș care rezistă doar câțiva ani și unul care își păstrează forma și culoarea pentru jumătate de secol.

În plus, structura profilată a tablei ajută la scurgerea rapidă a apei și a zăpezii, prevenind acumulările care pot duce la infiltrări sau deformări.

Alegerea inteligentă: țiglă metalică RoofArt pentru protecție pe termen lung, cu 50 de ani Garanție

Unul dintre principalele avantaje ale țiglei metalice RoofArt este comportamentul excelent în timp. Garanția oferită de producător este de 50 de ani pentru coroziune și 35 de ani pentru menținerea culorii. Acoperirea GreenCoat Pural BT nu se exfoliază, nu se decolorează și nu se crapă la variații mari de temperatură. În plus, oțelul SSAB folosit de RoofArt este fabricat cu emisii reduse de carbon și este complet reciclabil, ceea ce face din acest tip de acoperiș o alegere sustenabilă și responsabilă.

În testele de rezistență la îngheț-dezgheț și la umezeală constantă, panourile și finisajele au demonstrat stabilitate dimensională și rezistență mecanică superioară. Aceste rezultate se traduc, în practică, într-un acoperiș care nu necesită intervenții frecvente și care își păstrează proprietățile inițiale chiar și după 60 de ani.

Pentru proprietarii care caută un echilibru între preț țiglă metalică, durabilitate și calitate, țiglele metalice RoofArt reprezintă o investiție pe termen lung. Costul inițial este rapid amortizat prin lipsa reparațiilor și prin protecția constantă pe care o oferă locuinței.

O țiglă metalică de calitate superioară, precum cea produsă de RoofArt, poate rezista de până la trei ori mai mult decât o învelitoare tradițională, reducând considerabil costurile de întreținere și riscul de infiltrații. Află mai multe despre țigla metalică RoofArt și vezi cum poți alege inteligent un acoperiș care rezistă în timp, indiferent de vreme sau anotimp, accesând site-ul producătorului.