Români care Dezvoltă România: Viitorul alimentar, prin companii de familie

Anul 2025 e unul care a adus destul de multă prudență în investiții, dar există și companii care, cu viziune și curaj, au mers mai departe. Și vorbim aici de una dintre cele mai importante firme de alimentație din România. Grupul Scandia și-a extins portofoliul printr-un fond de investiții construit în ideea dezvoltării capitalului autohton, fond lansat de Trinity Investments Management.

Andrei Ursulescu, CEO SCANDIA, co-fondator Trinity Investments Management: ”Felul în care toată experiența s-a acumulat e un fel în care noi putem să o transformăm într-un produs de export. Și acest produs de export, acest nou how, noi încercăm să-l grupăm într-un fond de investiții autorizat de ASF-ul polonez, de autoritatea de supraveghere poloneză cu care cumpărăm companii tot din sectorul de food, companii de familie, companii sănătoase și companii în care vedem o perspectivă de creștere. Practic, este o formă de a consolida ideea de capital românesc.”

Domeniile de interes sunt legate tot de alimentație. Trinity caută companii care produc lactate, dulciuri, carne și din industria de morărit și panificație. Însă nu doar afacerea și cifrele sunt importante.

Andrei Ursulescu, CEO SCANDIA, co-fondator Trinity Investments Management: ”Ne uităm foarte mult la acționari, ne uităm foarte mult la management, ne uităm foarte mult la setul de valori și implicit la tipul de cultură organizațională care e acolo. Vânzătorii sunt și ei tot oameni care au făcut acest business. E proiectul lor de viață și e foarte multă emoție acolo și vrem să construim această încredere. Nu vrem să venim cu promisiuni exagerate, să spunem ce se va întâmpla, ci singura promisiune pe care o facem este că vom încerca să facem cel puțin la fel de bine cum au făcut ei până acum.”

Cheia succesului? Expertiza în integrarea culturii organizaționale a companiilor de familie, comunicarea transparentă și pasiunea pentru produsele curate și sănătoase. Pentru că, pe lângă extinderea companiei, se păstrează atenția pentru produse, pentru calitatea lor, pentru gusturile și preferințele românilor. Pateul pe care îl știe, probabil, fiecare român, nu mai are E-uri, aditivi sau conservanți încă din 2012. Aceeași atenție se păstrează pentru tot portofoliul de produse, de la cele congelate la conservele de pește și nu numai. CEO-ul companiei a preluat-o pe când avea doar 27 de ani și a crescut-o de la 500 la peste 1500 de angajați. Acum, Andrei Ursulescu are o recomandare pentru cei care vor să intre în antreprenoriat.

Andrei Ursulescu, CEO SCANDIA, co-fondator Trinity Investments Management: ”Să nu se dea bătuți. Să aibă curaj! Eșecul nu e atât de rău și de umilitor precum pare. Și întotdeauna există o a doua zi dimineață, deci să mergem înainte.”

Contează cel mai mult echipa, mai spune Andrei Ursulescu. Cei mai mulți oameni dintre cei cu care a pornit sunt în continuare alături de el. Acum mizează pe creștere organică și inovație pentru a-și consolida poziția pe piață.

