Tinerii din medii defavorizate și tranziția de la școală la piața muncii

Statisticile arată că tinerii care provin din comunități defavorizate sau din sistemul de protecție socială sunt de două ori mai predispuși să rămână șomeri pe termen lung comparativ cu ceilalți. În lipsa unui sprijin adecvat, aceștia riscă să rămână captivi într-un cerc vicios al excluziunii sociale și economice.

Angajatorii pot contribui activ prin oferirea de programe flexibile de muncă, prin implicarea în parteneriate educaționale și prin adoptarea unor practici incluzive care să reducă barierele de acces. În același timp, autoritățile publice și organizațiile societății civile au rolul de a crea punți între școală și piața muncii, pentru ca fiecare tânăr să aibă șansa la un viitor mai bun.

Pentru a răspunde acestor provocări, este esențială extinderea serviciilor de consiliere vocațională și orientare profesională. Tinerii au nevoie de sprijin personalizat pentru a-și descoperi abilitățile, de acces la cursuri de calificare adaptate nevoilor pieței și de șansa de a dobândi experiență practică încă din timpul studiilor.

În sprijinul acestui obiectiv, proiectul „Măsuri active pentru creșterea participării organizațiilor societății civile pe piața muncii”, cod SMIS 300609, oferă organizațiilor societății civile instrumente concrete pentru a susține integrarea profesională a tinerilor vulnerabil, cum ar fi cursuri gratuite, activități de dezvoltare organizațională sau portalul www.activpepiatamuncii.ro, conceput ca un instrument util pentru integrarea profesională a persoanelor dezavantajate.

Totodată, tinerii din medii defavorizate se pot adresa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a beneficia de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, mediere a muncii, acces la cursuri de formare și, în unele cazuri, de subvenții sau prime de angajare.



