Trucuri pentru a răci o sticlă de băutură în câteva minute

Crăciunul presupune mese îmbelșugate în familie. De aceea, spațiul din frigider este frecvent invadat de mâncare și băutură pentru masa festivă. Dacă frigiderul s-a umplut, este posibil să nu mai fie loc pentru băuturile care se consumă de la rece, precum berea.

Un expert are câteva trucuri pentru cei care doresc să răcească berea în câteva minute fără a ocupa spațiu în frigider toată ziua.

Culmea, este o soluție simplă. Ben White, specialist în asigurarea calității la Beavertown, a împărtășit sfaturile sale pentru a păstra băuturile proaspete și reci fără a sacrifica spațiul din frigider, potrivit Express. Pentru primul său sfat nu este nevoie decât de un prosop de hârtie și puțin spațiu în congelator.

Pentru a răci rapid o bere (sau orice altă băutură), Ben recomandă ca sticla sau doza să fie înfășurată într-un prosop de hârtie umed și apoi să fie lăsată în congelator timp de zece minute. Băutura nu trebuie uitată în interior deoarece poate exploda, avertizează expertul. De asemenea, dacă spațiul din congelator este prea mic, băuturile pot fi ținute în apă cu gheață.

„Puteți recurge la păstrarea băuturilor într-o găleată mare, într-o ladă frigorifică sau chiar într-o chiuvetă sau o cadă umplută cu gheață! Folosirea acestei metode înseamnă că puteți avea o selecție decentă de băuturi în frigider”, a explicat Ben White.

Berile închise la culoare pot fi păstrate în afara frigiderului deoarece se servesc la temperatura camerei.

„Acest lucru poate spori aromele bogate de malț, astfel încât să le puteți depozita în altă parte și să economisiți spațiu prețios în frigider”, a transmis expertul.

Cei care răcesc băuturile în apă cu gheață, trebuie să le rotească rapid în apă înainte de deschidere. Mișcarea distribuie frigul mai rapid și accelerează procesul de răcire. Indiferent unde sunt depozitate, expertul britanic avertizează că berile trebuie ținute doar cu capacul în sus.

„Sticlele ar trebui depozitate întotdeauna în poziție verticală, nu pe o parte, deoarece acest lucru ajută la menținerea prospețimii berii și previne oxidarea nedorită. Dozele sunt o alternativă mai bună, deoarece tind să se stivuiască mai bine și ocupă mai puțin spațiu în general. Dacă aveți sertare în frigider sau rafturi pe ușa interioară, acestea sunt locuri excelente pentru a depozita băuturi suplimentare - aveți grijă doar la supraaglomerare”, a precizat Ben White.