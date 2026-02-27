Vrei implant dentar dar nu știi ce urmează? Iată fiecare pas, explicat clar de Clinica Dr. Lupu

Durere, bisturiu, luni de recuperare, costuri neprevăzute. Și mai ales, necunoscutul.

Tocmai necunoscutul este cel mai greu de suportat. Nu frica de durere în sine, ci frica de ceea ce nu știi că urmează.

Acesta este motivul pentru care echipa Clinicii Dr. Lupu a ales să trateze transparența ca pe un principiu medical. Fiecare pacient care optează pentru tratament cu implant dentar in Bucuresti la această clinică pleacă știind exact ce îl așteaptă pas cu pas.

Pasul 1: Prima consultație: nu vii să te „decizi", vii să înțelegi

Prima întâlnire nu este un moment de vânzare. Este un moment de evaluare și de dialog.

Medicul ascultă ce îți dorești, analizează situația actuală, face fotografii și pune bazele unui plan de tratament personalizat. Este momentul în care poți și trebuie să pui orice întrebare, despre durată, costuri, alternative, riscuri.

O clinică serioasă nu te grăbește în prima consultație. Dimpotrivă, îți dedică timp, pentru că un pacient informat este un pacient care ia decizii bune și care are așteptări realiste.

Pasul 2: Investigațiile

Înainte de orice intervenție, corpul tău trebuie evaluat complet. Asta înseamnă radiografie panoramică și, în majoritatea cazurilor, tomografie 3D (CBCT), care oferă o imagine detaliată a structurii osoase, a sinusurilor și a poziției nervilor.

În funcție de situație, pot fi necesare și analize de sânge de rutină, nu pentru că procedura este riscantă, ci pentru că o intervenție sigură începe cu informații complete despre starea generală a pacientului.

Această etapă nu este o formalitate. Este ceea ce separă o planificare corectă de o intervenție făcută după ochi.

Pasul 3: Pregătirea cavității orale

Un implant dentar nu se inserează într-o gură bolnavă. Dacă există carii netratate, inflamații gingivale sau dinți compromiși, acestea trebuie rezolvate înainte de intervenție.

Motivul este simplu: bacteriile prezente în cavitatea orală pot compromite procesul de osteointegrare, adică tocmai acel mecanism prin care implantul se „sudează" cu osul și devine stabil pe termen lung.

Această etapă de pregătire poate părea că întârzie tratamentul. În realitate, îl protejează.

Pasul 4: Proceduri suplimentare când situația o cere

Nu toți pacienții au condițiile osoase ideale pentru inserarea directă a unui implant. Și asta este complet normal, mai ales dacă dintele lipsă a fost pierdut cu mulți ani în urmă, perioadă în care osul s-a resorbit treptat.

Soluțiile există și sunt bine documentate clinic: adiția de os pentru zonele cu volum insuficient, sinus lift-ul pentru maxilarul superior când sinusul maxilar coboară prea mult, grefele gingivale pentru o estetică mai naturală a gingiei din jurul implantului sau implanturile zigomatice în cazurile de resorbție osoasă avansată.

Atunci când adiția osoasă nu este posibilă din punct de vedere medical sau pur și simplu nu se dorește, există variante rapide care ocolesc această etapă. Implanturile zigomatice, de exemplu, se ancorează în osul zigomatic (pomeții), oferind o soluție stabilă și durabilă chiar și în cazurile de resorbție osoasă severă, fără a fi necesară adiția osoasă.

Niciuna dintre aceste proceduri nu înseamnă că nu ești candidat pentru implant. Înseamnă că planul tău de tratament este pur și simplu mai complex și că merită să fie realizat de o echipă cu experiență reală în astfel de cazuri.

Pacienții care aleg tratamentul cu implant dentar la Clinica Dr. Lupu beneficiază tocmai de această abordare completă, inclusiv în situațiile care necesită proceduri suplimentare.

Pasul 5: Inserarea implantului

Acesta este momentul pe care pacienții îl anticipează cu cea mai mare anxietate. Și, de regulă, este și momentul în care se relaxează cel mai mult.

Intervenția se realizează sub anestezie locală. Disconfortul resimțit în timpul procedurii este în majoritatea cazurilor minimal. Mulți pacienți descriu experiența ca fiind mai ușoară decât o extracție obișnuită. Durata variază în funcție de complexitate, inserarea unui implant poate dura între 20 de minute și o oră.

Postoperator, medicul îți oferă un protocol clar: ce poți mânca, ce trebuie evitat, când revii la control.

Pasul 6: Lucrarea provizorie și perioada de integrare

Imediat după inserarea implantului, pacientul primește fie un bont de vindecare, fie o lucrare provizorie, în funcție de situația clinică. Urmează perioada de osteointegrare, de obicei între 3 și 6 luni, în care implantul se ancorează biologic în os.

Există și o variantă accelerată, pentru pacienții eligibili: protocolul „dinți ficși în 24 de ore", prin care implanturile și o lucrare provizorie fixă sunt montate în aceeași zi. Nu este o soluție pentru toată lumea, dar acolo unde condițiile osoase și ocluzale o permit, rezultatele sunt remarcabile și pleci din clinică cu un zâmbet complet funcțional.

Specialiștii clinicii Dr. Lupu evaluează fiecare caz în parte și recomandă protocolul potrivit, nu pe cel mai rapid sau pe cel mai simplu, ci pe cel mai corect pentru situația ta specifică.

Pasul 7: Lucrarea finală

După finalizarea perioadei de integrare, urmează realizarea coroanei definitive. Amprenta se poate lua clasic sau digital, iar coroana este fabricată din materiale de înaltă calitate, zirconiu, ceramică sau combinații, pentru un rezultat care arată și se comportă exact ca un dinte natural.

Forma, culoarea, textura, totul este calibrat pentru a se integra perfect în zâmbetul tău. Scopul final nu este să ai un dinte funcțional, ci să ai un dinte pe care să-l uiți că e artificial.

Pasul 8: Controalele periodice

Un implant dentar bine realizat poate dura toată viața. Dar toată viața presupune și întreținere. Controalele la fiecare 6 luni și igienizările profesionale regulate nu sunt opționale, sunt parte din tratament.

Gingiile din jurul implantului, coroana, mușcătura, toate trebuie monitorizate periodic. O problemă depistată devreme se rezolvă simplu. O problemă ignorată ani de zile poate compromite implantul dar și osul din jur.

De ce contează unde faci implantul, nu doar cum

Parcurgând toți acești pași, un lucru devine evident: succesul unui implant dentar nu depinde de un singur moment. Depinde de fiecare etapă în parte, de calitatea diagnosticului, experiența medicului, tehnologia folosită, protocolul postoperator și de urmărirea pe termen lung.

Bucureștiul oferă astăzi zeci de clinici care realizează implanturi dentare. Diferența nu o face prețul din ofertă, ci ceea ce se întâmplă înainte, în timpul și după intervenție.

Clinica Dr. Lupu s-a construit în jurul unui principiu simplu: pacientul trebuie să înțeleagă tot ceea ce i se întâmplă și să aibă încredere deplină în echipa care îl tratează.

Nu pentru că sună bine, ci pentru că un pacient informat colaborează mai bine, respectă indicațiile postoperatorii și obține rezultate mai bune pe termen lung.

Concluzie: primul pas nu este intervenția, este conversația

Dacă ai ajuns până aici, probabil că te gândești serios la un implant dentar. Poate ai amânat decizia de luni sau chiar ani. Poate te-a oprit frica, prețul sau pur și simplu nu știai de unde să începi. Ei bine, acum știi cum arată fiecare pas.

Cel mai greu lucru nu este intervenția, ci prima programare. Restul vine de la sine, atunci când ești pe mâini bune.

Dacă vrei să afli mai multe despre cum decurge tratamentul cu implant dentar în București la Clinica Dr. Lupu sau vrei să programezi o consultație de evaluare, informațiile complete te așteaptă.

Contact Dr. Lupu

????0741.665.511

????contact@drlupu.ro

????Str. Emil Racoviță 27c, Voluntari

????Luni - Vineri: 09:00 - 18:00