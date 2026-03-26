Vreme schimbătoare în Suceava: temperaturi de primăvară, dar cer predominant noros

Cum este vremea astăzi

Astăzi, 26 martie, temperaturile se încadrează între 4°C dimineața și aproximativ 15°C la orele amiezii. Cerul este mai mult noros pe parcursul întregii zile, cu unele intervale parțial însorite spre prânz.

Șansele de precipitații sunt reduse, în jur de 15% în a doua parte a zilei, iar vântul suflă slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 17 km/h. Umiditatea se menține la un nivel confortabil, în jur de 50%, conform Vremea Suceava.

Pe parcursul orelor, temperaturile cresc treptat de la 5–7°C dimineața până la 14–15°C după-amiaza, apoi scad din nou spre seară, când valorile ajung în jur de 10–12°C.

Prognoza pentru mâine

Pentru 27 martie, vremea rămâne în același registru, cu cer predominant noros. Temperaturile maxime vor coborî ușor, până la aproximativ 12°C, în timp ce minima nopții va fi de circa 5°C.

Nu sunt așteptate precipitații, iar vântul va continua să sufle moderat, cu viteze apropiate de 19 km/h. Umiditatea va crește ușor, ajungând la peste 60%.

Tendința pentru următoarele zile

Pe parcursul următoarei săptămâni, vremea va rămâne în general închisă, cu alternanțe între nori și episoade scurte de ploaie slabă.

Weekendul aduce temperaturi apropiate de 15°C ziua și aproximativ 4°C noaptea, fără schimbări majore. În schimb, de duminică încolo sunt așteptate ploi slabe, iar valorile termice vor începe să scadă treptat.

La începutul săptămânii viitoare, maximele nu vor mai depăși 9–11°C, iar nopțile vor deveni mai blânde, cu minime între 5 și 8°C. Sunt posibile episoade de ploaie ușoară și averse trecătoare, în special luni și miercuri.

Impact asupra activităților zilnice

Chiar dacă nu sunt anunțate fenomene meteo extreme, cerul noros și variațiile ușoare de temperatură pot influența planurile în aer liber.

Pentru cei care pleacă dimineața de acasă, este recomandată o îmbrăcăminte adaptată temperaturilor mai scăzute din primele ore, în timp ce după-amiaza vremea devine mai plăcută.

De asemenea, șoferii trebuie să țină cont de eventualele porțiuni umede de carosabil, mai ales în zilele în care apar ploi slabe.

O perioadă tipică de tranziție

Finalul lunii martie aduce, așadar, o perioadă de tranziție între iarnă și primăvară, cu variații ușoare de temperatură și un cer mai mult acoperit.

Deși lipsesc fenomenele severe, schimbările de la o zi la alta pot fi resimțite, mai ales în prima parte a dimineții și spre seară.

În ansamblu, vremea din Suceava rămâne stabilă, fără extreme, dar cu un aspect mohorât specific începutului de primăvară.

Vremea săptămâna aceasta

Vremea din această perioadă rămâne una relativ previzibilă, fără schimbări bruște, însă caracterul predominant noros poate crea senzația unei zile mai reci decât indică termometrele. Chiar dacă temperaturile ating valori de până la 15°C în timpul zilei, lipsa soarelui și vântul moderat pot influența confortul termic, mai ales în zonele deschise.

Diminețile continuă să fie reci pentru această perioadă, cu valori de 4–5°C, ceea ce înseamnă că diferențele de temperatură între începutul zilei și orele de după-amiază rămân semnificative. Acest lucru poate avea un impact asupra sănătății, în special pentru persoanele sensibile la variațiile de temperatură.

Pe timpul nopții, cerul acoperit contribuie la menținerea unor minime ușor mai ridicate comparativ cu perioadele senine, însă atmosfera rămâne umedă, ceea ce poate accentua senzația de frig. În plus, nivelul de umiditate în creștere din zilele următoare favorizează apariția ceții în anumite intervale, în special dimineața devreme.

În ceea ce privește activitățile în aer liber, intervalul optim rămâne cel din jurul prânzului, când temperaturile sunt cele mai ridicate și condițiile sunt mai confortabile. Totuși, este recomandat ca planurile să rămână flexibile, având în vedere posibilitatea apariției unor ploi slabe în zilele următoare.

Per ansamblu, perioada se înscrie în tiparul obișnuit al finalului de martie, cu o alternanță între zile mai blânde și episoade ușor mai reci, fără fenomene extreme, dar cu un cer care rămâne, în mare parte, acoperit.