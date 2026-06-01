x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Donald Trump afirmă că Iranul nu i-a transmis nicio informație despre oprirea negocierilor

Donald Trump afirmă că Iranul nu i-a transmis nicio informație despre oprirea negocierilor

de Redacția Jurnalul    |    01 Iun 2026   •   21:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Donald Trump afirmă că Iranul nu i-a transmis nicio informație despre oprirea negocierilor
hepta/ Donald Trump susține că nu a fost notificat privind suspendarea discuțiilor diplomatice

 Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că nu a primit nicio informaţie din partea iranienilor cu privire la suspendarea negocierilor cu Washingtonul, dar a adăugat că această tăcere este în regulă şi că este dispus să aştepte, relatează Reuters.

"Cred că am vorbit prea mult, dacă vreţi să ştiţi adevărul. Cred că a tăcea este foarte bine şi asta ar putea dura mult timp", a declarat Trump într-un interviu acordat NBC News.

"Nu înseamnă că vom merge şi vom începe să aruncăm bombe peste tot acolo", a spus Trump. "Pur şi simplu vom tăcea. Vom menţine blocada".

"Cred că pot aştepta cât vor ei. Pierd o avere", a mai spus el.

Agenţia de presă oficială iraniană Tasnim anunţase mai devreme că Iranul îşi suspendă negocierile indirecte cu SUA, după ce Israelul a ordonat trupelor sale să avanseze mai adânc în Liban, complicând eforturile diplomatice de a pune capăt războiului care durează de trei luni.

Trump a spus că iranienii sunt mai buni negociatori decât luptători, dar că nu a fost informat că aceştia ar suspenda discuţiile.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: donald trump contact teheran Iran negocieri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri