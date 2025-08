10 ani de Rocanotherworld plini de suflet, celebrați la Iași. Organizatorii anunță datele următoarei ediții

Ediția proaspăt încheiată a marcat un moment emblematic în existența festivalului: celebrarea unui deceniu de muzică, artă și comunitate – iar în tot acest timp, Rocanotherworld a devenit o mișcare culturală care an de an aduce împreună muzica alternativă, artele vizuale și implicarea civică într-un spațiu dedicat curiozității, diversității și solidarității.

Organizatorii festivalului anunță datele următoarei ediții: aceasta va avea loc între 19 și 21 iunie 2026, la Gramma Wines – Bârnova, Iași. Primele bilete super early bird au fost puse în vânzare online, la prețuri speciale.

Născut din dorința de a celebra viața și moștenirea lui Ioan Dan Niculescu, Rocanotherworld a crescut organic, devenind un eveniment de referință în peisajul cultural românesc. Festivalul atrage anual mii de participanți din întreaga țară și din străinătate, fiind recunoscut pentru atmosfera sa unică, organizarea sustenabilă și comunitatea fidelă. Reuniți de cele trei valori care ghidează festivalul, #becurious, #bedifferent și #beforothers, participanții s-au bucurat de concerte live, DJ sets, activități recreative și educative, silent disco, sesiuni de yoga și meditație, o serie de dialoguri pe teme contemporane și multe alte activități conexe.

Pe cele trei scene ale festivalului au performat: Villagers [IE], Zdob și Zdub[MD], Bedouin Soundclash[CA], Vița de Vie, The Mono Jacks, byron & Classix Quartet, Omul cu Șobolani, Partizan, Toulouse Lautrec, Pinholes, The Kryptonite Sparks, E-AN-NA, Cuibul[MD], Dl Goe, Claro Que No, Photons[FR], Îngeri și Corbi, Gala[UA], Charlie the Rabbit King, Emo Reunion, Eduard Draude, Cristu, Spacenoodles, Amivers, Alien și Donisan.

Rocanotherworld este mai mult decât un festival de muzică – e un spațiu creativ, educativ și incluziv, inspirat de ideea de comunitate și responsabilitate socială.

Misiunea de a fi un festival cât mai sustenabil și prietenos cu natura a inclus diferite demersuri, printre care: iluminatul ambiental provenit din surse de energie electrică alternativă (panouri solare), încurajarea participanților de a utiliza transportul alternativ (autobuze electrice asigurate cu sprijinul Companiei de Transport Public Iași), serviciile de ride sharing, precum și utilizarea bicicletelor; eliminarea plasticului și reducerea cartonului din zona de bar prin introducerea paharelor reutilizabile, colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea ambalajelor cu garanție cu sprijinul PENNY România, precum și reutilizarea signalisticii și tipărirea afișelor pe carton reciclat.

Cu sprijinul partenerului principal, Banca Transilvania, participanții au beneficiat de un discount de 20% la achiziția cu un card BT a abonamentelor și biletelor, iar în cadrul festivalului s-au putut bucura de o zonă special amenajată cu diverse activități și zone de lounge.

În rândul inițiativelor susținute anual de Rocanotherworld se află și colecta de hrană și produse pentru blănoșii fără stăpân aflați în adăposturile ieșene - „Ai cumva o păturică?”, iar în acest an ieșenii inimoși au donat 370 kg de hrană, 300 lei, saci de nisip, clor și alte produse de curățenie, pături și jucării.

În spiritul #beforothers, organizatorii anunță că în scurt timp urmează să vină cu noi vești cu privire la susținerea artiștilor la început de drum, într-un proiect desfășurat la finalul acestei veri.

Dialogurile Rocanotherworld au avut loc la Grădinile Palas în zilele de 21 și 22 iunie. Abordând teme pornind de la relevanța jurnalismului cultural, la puterea meșteșugurilor locale și până la memoria colectivă construită prin zece ediții de festival, vocile invitaților au conturat un peisaj viu al implicării, rezistenței și colaborării. Au participat: Bogdan Șerban – radio host Radio Guerrilla, Violeta Cincu – radio host Radio HIT, Valentin Panduru – radio host RFI România, Stanca Jabenițan – radio host Viva FM, Adina Șuhan – radio host Radio Iași, Emil Munteanu – Moderator, Marian Olteanu – Gramma Wines, Georgiana Dragomir – Grapefruit, Bisou Brasserie, Povelia, Digital Innovation Zone, Teona Gherasim – Sunt Aici GTO Shop, Jurnalist, Ioana Dănilă – PR, Consilier Județean, Amelia Gheorghiță – Moderator, Patricia Brohanschi – antreprenor cultural, Silvestru Petru – fotograf, Adelina Tîrnovanu – coordonator comunicare & PR, Vlad Alui Gheorghe – artist, Alexandrina Dîngă – Moderator.

Organizatori: Asociația Industrii Creative, Showberry

Partener principal: Banca Transilvania

Sponsori: PENNY, Pepsi, Ness, Ciuc, Gramma Wines, Vitamin Aqua

Partener cultural: Institutul Francez din România la Iași

Parteneri de promovare: WINK Public Multimedia, Aeroportul Iași, IULIUS, Printco

Parteneri locali: Soft & Grace, Acaju, Vivertine, Vivo - Fusion Food Bar

Parteneri de mobilitate: CTP Iași, Bras Renault

Parteneri instituționali: Primăria Comunei Bârnova, Consiliul Județean Iași

Parteneri media: Radio Guerrilla, Viva Fm, BZI, Cărturești, Fashion Premium Magazine, Happ.ro, Iași în Oraș, Iași TV Life, Life.ro, Like5, Observator Cultural, Polifonic, Revista Biz, The Trends, Ziarul de Iași, Zile și Nopți.

Rocanotherworld este un festival explorator de muzică, artă, gânduri, oameni și idei, care a luat naștere la Iași în 2016, in memoriam Ioan Dan Niculescu, fiind organizat de Asociația Industrii Creative și Showberry. Acesta reprezintă o călătorie colectivă, o stare de spirit, o celebrare a vieții prin (re)conectarea la valori, o efervescență culturală și o conturare a felului de-a fi - curios, diferit și pentru ceilalți.

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.



