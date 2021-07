A început cea de-a 74-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Producții românești și staruri internaționale, pe Croisette

​​​​​​​Fotografia lui Spike Lee ține afișul ediției de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes © Bob Peterson & Nike. Designul grafic © Hartland Villa Vezi galeria foto

După ce, anul trecut, Festivalul de Film de la Cannes a luat o pauză, din cauza pandemiei, astăzi inima cinematografiei bate din nou pe celebra Croisette, eleganta emblemă a Coastei de Azur ce devine, astfel, pentru a 74-a oară, epicentrul cinematografiei mondiale. În perioada 6-17 iulie, Cannesul reîntâlnește starurile de cinema, oamenii industriei de film și spectatorii cinefili, deopotrivă. O întâlnire emoțională îndelung așteptată, ce înseamnă, totodată, un pas important în resuscitarea sectorului cinematografic mondial.

Amânată două luni, ediția din acest an a festivalului va avea loc în prezenţa fizică a invitaților și a publicului şi se va încheia în data de 17 iulie, cu gala de premiere. O listă lungă de favoriți anul acesta, ce semnează pelicule aflate în Competiția pentru Palme d'Or: Wes Anderson, Asghar Farhadi, Jacques Audiard, Apichatpong Weerasethakul, Paul Verhoeven şi Sean Penn.

Distribuția filmului Annette: Marion Cotillard, Adam Driver și Simon Helberg, în primul rând, frații Sparks, în plan secund

Seara de deschidere a venit să compenseze, parcă, dorul de film de autor și de mari artiști de anul trecut și toată această perioadă. Redevenit capitala cinematografiei mondiale, festivalul a fost deschis ieri de proiecţia filmului romantic muzical Annette, regizat de foarte specialul artist Leos Carax, cu Adam Driver şi Marion Cotillard în rolurile principale. Filmul face parte din Competiția oficială a festivalului de anul acesta.



Marion Cotillard

Adam Driver. Foto: Dick Thomas Johnson



Actriţa, producătoarea şi regizoarea americană Jodie Foster a primit, în cadrul galei de deschidere a Festivalului de film de la Cannes, un trofeu Palme d'Or onorific. La gala de închidere, același trofeu va fi decernat cineastului italian Marco Bellocchio. Regizorul îşi va prezenta la această ediție a festivalului cel mai recent lungmetraj, documentarul Marx può aspettare.

Jodie Foster

Patru producții românești merg la Festivalul de la Cannes anul acesta. Regizorul Radu Muntean se întoarce la Cannes cu lungmetrajul Întregalde, inclus în selecţia programului Quinzaine des Réalisateurs, o secţiune paralelă festivalului. Cristian Mungiu, preşedintele juriului Semaine de la Critique de anul acesta, este prezent la Cannes și ca producător al filmului La civil, regizat de Teodora Mihai, prezentat în competiţia Un Certain Regard.

Radu Muntean

Totodată, scurtmetrajul Interfon 15, de Andrei Epure, a fost selectat în competiţia secţiunii Semaine de la Critique. În secțiunea Cinéfondation, dedicată şcolilor de film, se regăsește anul acesta și producţia românească Prin oraş circulă scurte poveşti de dragoste, de Carina-Gabriela Daşoveanu (UNATC).

Spike Lee. Foto: José Cruz/ABr

Cannes 2021, o ediție de sărbătoare

Zeci de filme vor fi prezentate anul acesta, secțiuni noi create de organizatori și, mai ales, pentru marele public, mult așteptata apariție a artiștilor de cinema pe covorul roșu, în carne și oase - atât a actorilor, cât și a regizorilor sau a principalilor realizatori de film. Producții și artiști europeni, dar și internaționali, de data aceasta, din nou.

Există însă o rezervă, din păcate, în ceea ce privește unele nume mari ce vin din Statele Unite ale Americii - deși deja anunțate a veni anul acesta la Cannes, politica pandemiei și situația din SUA pot face ca ele să nu poată fi prezente pe covorul roșu, deocamdată.

Leos Carax

De remarcat faptul că ediția din 2021 continuă linia trasată de Oscaruri, de Globurile de Aur și de evenimentele cinematografice cu vizibilitate mare. Cannesul va întâmpina multe artiste, cineaste - actrițe și regizoare.

Un alt aspect care iese în evidență este acela că șapte din cele douăzeci și patru de filme sunt producții franceze. Chiar șaisprezece, dacă luăm în calcul coproducțiile.

Marco Bellocchio

Staruri și artiști consacrați, de azi, la Cannes

Președintele juriului Cannes 2021 este nimeni altul decât regizorul, producătorul și scenaristul american Spike Lee, care ține și afișul ediției de anul acesta a festivalului. Un alt star al cinematografiei internaționale, prezent la Cannes, este actrița americană Jodie Foster. Două nume strâns legate de istoria festivalului: Spike Lee, cu Do the Right Thing, în 1989, iar Jodie Foster, din 1976, amintindu-ne de filmul regizorului Martin Scorsese, Taxi Driver, care a câștigat Palme d'Or-ul.

Maggie Gyllenhaal

Nume celebre fac parte din juriul ediției de anul acesta a Festivalului, artiști veniți de pe cinci continente: Maggie Gyllenhaal, actriță, producătoare, scenaristă din Statele Unite; Tahar Rahim, actorul francez de origine algeriană, ce a făcut un rol excepțional în Un profet (2009), filmul regizat de Jacques Audiard; actrița, regizoarea și scenarista franceză Mélanie Laurent, alături de un nume special din lumea muzicii, cântăreața și compozitoarea Mylène Farmer / Canada, Franța, de regizorul franco-senegalez Mati DIOP, de regizoarea, producătoarea și scenarista Jessica Hausner, din Austria, de Kleber Mendonça Filho, regizor, producător și scenarist brazilian, precum și de actorul Song Kang-Ho, din Coreea de Sud.

Alt nume celebru, actrița franceză Léa Seydoux joacă în patru filme, dintre care trei aflate în Competiție: France/Franța, în regia lui Bruno Dumont/Franța, A feleségem története/Povestea soției mele, de Ildikó Enyedi/Ungaria, cu Louis Garrel, The French Dispatch/Dispeceratul francez, filmul regizrului american Wes Anderson, precum și Deception, regizat de Arnaud Desplechin și prezentat anul acesta în secțiunea Premiere.





Léa Seydoux

Poate că cea mai impresionantă distribuție de anul acesta de la Cannes - dar, cu siguranță, nu singura ce reunește nume mari internaționale - este cea a filmului semnat de Wes Anderson: Tilda Swinton, Bill Murray, Timothée Chalamet, Frances McDormand, Owen Wilson, Benicio Del Toro, Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, ca să enumerăm doar o parte din actorii staruri ce țin afișele filmelor de cinema.

O prezență strălucitoare anul acesta pe Croazetă va fi inegalabila Catherine Deneuve. Ea joacă în filmul regizoarei Emmanuelle Bercot, Peaceful, ce va fi prezentat în afara competiției.

Matt Damon vine la Cannes cu un rol de excepție în melodrama Stillwater, a lui Tom McCarthy, ce va rula în afara Competiției). Mélanie Thierry este o altă vedetă prezentă în capitala cinematografiei mondiale zilele acestea, și, cu două filme aflate în Competiție, Charlotte Rampling, în foarte așteptata Benedetta, de Paul Verhoeven (Olanda), și Tout s'est bien passé, de François Ozon (Franța). Acesta din urmă îi va aduce pe Croazetă și pe Sophie Marceau, Andreé Dussolier și Hanna Schygulla.

Catherine Deneuve

Vincent Lindon vine cu Titane, filmul regizoarei franceze Julia Ducournau, aflat în Competiție. Marina Fois și Valeria Bruni Tedeschi sunt așteptate pe covorul roșu cu The Divide, de Catherine Corsini (Franța), peliculă selectată, de asemenea, în Competiția oficială Cannes 2021.

Sean Penn va ajunge la Cannes în data de 10 iulie, împreună cu fiica sa, actrița Dylan Penn, care joacă în filmul tatălui ei, Flag Day, prezentat în Competiția pentru Palme d'Or.

Data de 12 iulie este marcată de sosirea la Cannes a lui Oliver Stone. Regizorul american va prezenta JFK Revisited: Through The Looking Glass, clasicul său JFK, revizuit la 35 de ani distanță de primul film, o anchetă asupra uciderii președintelui american John F. Kennedy.

Kate Winslet sosește în data de 16 iulie pentru a primi premiul Lights on Women, văzut ca o recunoaștere acordată unui regizor emergent. Adèle Exarchopoulos însoțește filmul aflat în Semaine de la critique, Rien à foutre, de Emmanuel Marre și Julie Lecoustre.

Sean Penn

Un eveniment-premieră la Cannes, anul acesta, va fi Jane par Charlotte, filmul autobiografic semnat de Charlotte Gainsbourg, dedicat mamei sale, iconica Jane Birkin.

Actorul francez Jean Dujardin, acum în rolul agentului special 117, aflat în serviciul Republicii, este vedeta comediei En Afrique Noire, în regia lui Nicolas Bedos, o alertă roșie în Africa neagră, film prezentat în afara Competiției.

Nanni Moretti

Filmul italian cel mai aștepat la Cannes, anul acesta, este Tre Piani/Trei etaje, al lui Nanni Moretti, ce va rula în Competiție, cu Riccardo Scamarcio, Margherita Buy și Alba Rohrwacher în distribuție, alături de alte nume ale cinematografiei italiene.

Belle

Noul film al lui Mamoru Hosoda va avea premiera mondială la Cannes 2021

Vârful de lance al unui nou val de tineri regizori de film de animație, Mamoru Hosoda, ia cu el publicul în universul său poetic și avangardist, aflat între genuri. Belle, filmul de animație al regizorului japonez, va fi prezentat în premieră mondială la cea de-a 74-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, în cadrul secțiunii Premiere. Precedat de Wolf Children (2012), The Boy and the Beast (2015) și Mirai (2018), Belle este prima selecție oficială pentru Mamoru Hosoda și al treilea film de animație prezentat anul acesta la Festival, după producția lui Ari Folman, Where is Anne Frank și The Summit of the Gods, filmul lui Patrick Imbert.

Matt Damon. Foto: NASA/Bill Ingalls

Jodie Foster, Matt Damon, Isabelle Huppert, Marco Bellocchio și Steve McQueen, Rendez-vous… la Cannes, anul acesta!

Isabelle Huppert este unul dintre cele mai mari staruri de cinema prezente anul acesta la Festivalul de Film de la Cannes. Actrița nu va veni aici cu ocazia unui film, ci pentru un rendez-vous cu publicul, în data de 13 iulie. Întâlnirea este organizată în cadrul secțiunii Rendez-vous…, ce aduce spectatorilor și cineaștilor ocazia participării la masterclass-urile unor mari nume ale cinematografiei mondiale, reunite în același program. Alături de Isabelle Huppert, anul acesta la Rendez-vous… vor fi prezenți artiști mari, precum Jodie Foster, Matt Damon, Marco Bellocchio și regizorul englez Steve Mcqueen.

Lansată în anii 90, secțiunea Masterclasses a devenit un punct culminant al celor 12 zile de festival, de-a lungul anilor. Organizatorii au decis chiar să o redenumească Rendez-vous cu..., începând cu 2018 și să organizeze mai multe astfel de întâlniri, astfel încât viziunile personale și cuvintelele fiecărui artist important al vremurilor noastre să poată fi transmise publicului, alături de proiecțiile din Selecția Oficială. Participanții la festival și spectatorii sunt, astfel, invitați să asculte și să discute în fiecare an cu oaspeți distinși din întreaga lume. Laitmotivul acestor întâlniri au fost mereu momentele speciale de interacțiune între public și artiști, împărtășind dragostea de cinema.

Șase întâlniri vor avea loc în Palais des Festivals în cadrul ediției din 2021, la Teatrul Buñuel: actori și actrițe, dar și regizori, scenariști și producători sunt în fiecare an invitați să împărtășească momente din munca și din pasiunea lor pentru cinema.

Jane Birkin și Serge Gainsbourg. Cannes, 1974