Agenda Uniunii Artiștilor Plastici din România: vernisaje și expoziții în toată țara, 13–19 aprilie 2026

Municipiul Sebeș devine, în perioada 13 – 30 aprilie 2026, un punct de întâlnire pentru arta contemporană de înalt nivel. Prima ediție a expoziției internaționale „Convergențe Plus” reunește pe simezele spațiului expozițional al Primăriei Municipiului Sebeș o selecție impresionantă de artiști locali și internaționali.

Miercuri, 15 aprilie sunt programate două inaugurări expozționale:

Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea, în parteneriat cu Filiala Râmnicu Vâlcea a UAP din România și cu Consiliul Județean Vâlcea, organizează la ora 15.00, în curtea interioară a Muzeului de Artă „Casa Simian", vernisajul expozitiei „Nostalgie", a artistei Monica Chirnoagă.

La Galeria „Alfa” din Arad, la ora 17.00, va avea loc, vernisajul expoziției de grafică a artistei Margareta Simo. Curator – Adrian Sandu.

Trei vernisaje sunt programate pentru joi, 16 aprilie:

Artiștii Ion Achițenie și Marius Frățilă, de la ora 16.00, sunt prezenți în expoziția „Secvențe”, organizată de Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău. Evenimentul este curatoriat de Ovidiu Ungureanu și prezentat de criticul de artă Ana Amelia Dincă.

La Galeria de Artă Ploiești, la ora 17.00, la va avea loc vernisajul expoziției „Ecouri în lumină” a artistei Florica Ionescu.

Salonul de primăvară „Meandre” va fi inaugurat la Galeria „Europe” din Brașov.

Galeria Galateea Contemporary Art din București vă invită vineri, 17 aprilie 2026, ora 17.00, la vernisajul expoziției „DIALOG ACADEMIC. CERAMICA UVT” curatoriată de Nicolae Moldovan. Cuvântul de deschidere va fi rostit de istoricul și criticul de artă Cristian-Robert Velescu. Expun: Daniela Catona, Gloria Grati, Matei Gașpar și Nicolae Moldovan.

Două deschideri expoziționale vor avea loc și sâmbătă, 18 aprilie:

Muzeul Național „George Enescu” propune la ora 14.00, la Galeria „Ilie Boca” a secției „Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu – George Enescu” din Tescani expoziția de ceramică „Memoria suprafeței, Vădastra” a artistei Anca Mihăilă.

Muzeul Național al Literaturii Române organizează la ora 13.00, în sala Alexandru Oprea, vernisajul expoziției „Spiritul naturii” a artistei Cristina Lupescu. Curatoare – Silvia Stoica. Prezintă criticul de artă Luiza Barcan.

Alte două deschideri expoziționale vor avea loc duminică, 19 aprilie:

La Muzeul Național al Țăranului Român, București, are loc expoziția de grup „Paradisul". Curatoare este Maria Constantinescu. Vernisajul va începe la ora 13.00.

„MIRCEA ROMAN – Portret de artist” este titlul expoziției care va fi vernisată la Centrul Cultural ART4ALL din București, cu începere de la ora 18.00. Manifestarea cuprinde o expoziție de desene și bronzuri de mici dimensiuni care nu au mai fost expuse până acum și avanpremiera filmului documentar „Mircea Roman – Portret de artist”. Coordonatoarea proiectului este Daniela Voicilă Drăgulescu.

