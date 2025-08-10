Animest.20: s-au deschis înscrierile pentru TOON SCRIPTS și PITCH, PLEASE!

Prin programele sale dedicate industriei, reunite sub umbrela Animest PLUS, festivalul a devenit o resursă valoroasă de dezvoltare pentru creativi, oferind mentorat și oportunități concrete de a propulsa proiecte românești pe scena internațională.

Misiunea Animest de a susține și dezvolta industria animației autohtone este o călătorie continuă, care devine din ce în ce mai bogată de la an la an. Iar de săptămâna aceasta creativii se pot îmbarca în două dintre cele mai așteptate programe Animest PLUS: concursul de scenarii pentru seriale de animație TOON SCRIPTS și atelierul de animație dedicat scurtmetrajelor PITCH, PLEASE!.

TOON SCRIPTS: unde scenariile prind viață… pe ecran!

Deși animația face furori printre publicul devorator de seriale, în România această nișă rămâne un teren puțin explorat. Dar nu pentru mult timp! TOON SCRIPTS, concursul de scenarii pentru seriale de animație, organizat de Asociația Animest cu sprijinul PRO TV, revine în forță cu o a doua ediție. Prin intermediul TOON SCRIPTS, Animest se angajează să stimuleze producția de seriale TV de animație. Scenariștilor le sunt oferite vizibilitate și oportunitatea de networking, ceea ce reprezintă un pas important în concretizarea propunerilor.

Prima ediție TOON SCRIPTS a înregistrat un număr impresionant de 36 de proiecte înscrise, dintre care 6 au fost selectate în finală. Proiectul câștigător al ediției trecute, SAMCA, un coming-of-age care plasează folclorul românesc în spațiul contemporan, conceput de Filip Columbeanu, se află în prezent în dezvoltare la PRO TV.

Concursul este deschis scenariștilor care au posibilitatea de a găsi un partener animator în timpul procesului, sau echipelor scenarist-animator, cu experiență în scris sau aflate la debut. Scenariștii cu vârsta de peste 18 ani, de naționalitate română sau care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, sunt invitați să trimită propuneri de scenarii în limba română pentru Miniserie TV animată de 6 sau 8 episoade, fiecare având minimum 20 de minute și maximum 25 de minute, pentru orice target de audiență.

Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie 2025 și se pot face prin completarea unui formular online: https://bit.ly/ToonScripts2025

Un juriu desemnat de Asociația Animest și PRO TV va selecta proiectele finaliste, iar reprezentanții lor vor participa la un workshop aplicat de dezvoltare de proiect, condus de Gabriela Iacob, Head of Scripted Content Development la PRO TV.

„Lansarea serialului Ţup, prima serie de animație produsă în România în ultimii 35 de ani, demonstrează ce este posibil atunci când investim în talentele locale. Parteneriatul nostru cu Animest vizează cultivarea următoarei generații de scenariști români, oferindu-le atât sprijinul necesar pentru dezvoltarea abilităților, cât și platforma pentru a spune povești care rezonează cu publicul local. Această colaborare oferă animatorilor și scenariștilor emergenți o oportunitate reală pentru a-și dezvolta ideile și conceptele. Încercăm să construim o comunitate creativă care poate da viață personajelor și poveștilor nespuse.”, a declarat Gabriela Iacob.

Autorul scenariului câștigător al TOON SCRIPTS va semna un contract de dezvoltare a scenariului pentru episodul-pilot și a bibliei serialului, sub îndrumarea unor producători TV cu experiență, în valoare de 5000 de euro brut, împreună cu un contract de exclusivitate de 12 luni asupra întregului proiect, încheiat cu PRO TV. Proiectul câștigător va beneficia de mentorat personalizat cu echipa PRO TV timp de 6-8 luni și pitching intern garantat pentru trecerea la producție. Câștigătorul va fi anunțat la Gala de închidere a Festivalului Internațional de Film de Animație ANIMEST, pe 12 octombrie.

Regulamentul complet: https://www.animest.ro/regulament-toon-scripts

PITCH, PLEASE! - de la idee la destinație finală!

Regizorii și producătorii de film de animație din România și Republica Moldova sunt așteptați până pe 7 septembrie la poarta de îmbarcare PITCH, PLEASE!, programul de dezvoltare dedicat proiectelor de scurtmetraj de animație. Formular înscriere: https://bit.ly/PitchPlease2025

Ajuns la cea de-a 7-a ediție, programul are o istorie care vorbește de la sine: edițiile anterioare au înregistrat peste 50 de proiecte depuse, dintre care 23 au fost selectate pentru a beneficia de programul de pregătire Animest. Îndrumarea participanților a fost asigurată la toate edițiile de către trainerii Cristian Pascariu (scenarist, regizor) și Dan Panaitescu (animator, regizor), care au oferit mentorat și consultanță specializată pentru a sprijini dezvoltarea scenariului, a laturii creative și tehnice a proiectelor, precum și pentru pregătirea susținerii prezentărilor.

„Drumul de la idee la producție este anevoios și, de multe ori, descurajant. Tocmai de aceea, Pitch, please! a fost conceput ca un ghid important în acest parcurs. Îi ajutăm pe participanți să-și structureze și să-și prezinte viziunea în fața unui public specializat și intermediem întâlniri cu experți din industrie. Succesul proiectelor anterioare ne confirmă că reușim să oferim un sprijin real în accelerarea ideilor și în creșterea vizibilității acestora. Pe lângă acest aspect practic, Pitch, please! devine de la an la an o comunitate din ce în ce mai numeroasă unde artiștii colaborează și se încurajează reciproc.”, a declarat Andrei Voineag, coordonatorul Animest PLUS.

Criteriile de eligibilitate, condițiile de participare și procesul de înscriere sunt detaliate pe pagina oficială a concursului: https://www.animest.ro/pitch-please-project

Un juriu format din trei experți internaționali în animație (scenariști, regizori sau producători) va evalua proiectele finaliste, oferind feedback aplicat și recomandări fiecărei echipe. Pe baza prezentărilor susținute, participanții concurează pentru premii care le pot deschide noi oportunități în carieră. Două proiecte românești și unul moldovenesc pot obține calificarea automată la Black Sea Animation Workshop 2025, un training de specialitate care, la rândul său, poate propulsa cele mai bune proiecte în secțiunea Partner Pitches de la Annecy, cel mai prestigios festival de animație din Europa. În plus, se va acorda o acreditare dublă (pentru regizor și producător) cu participare gratuită și cazarea asigurată la Rise & Shine Animation Pitching Lab 2026, un workshop internațional de dezvoltare, structurat în două module.

Proiectele finaliste de anul trecut sunt în plină dezvoltare și atrag atenția internațională. Pe balconul unei case (r. Anna Florea), unul dintre proiectele calificate la Black Sea Animation Workshop, a fost prezentat de autoare în cadrul Partner Pitches la Annecy 2025. As I Look Out the Window (r. Agata Tabacu), al doilea proiect calificat la Black Sea Animation Workshop, a câștigat premiul CEE Animation, primind astfel acreditare la CEE Animation Forum, care va avea loc în noiembrie anul acesta în Pilsen, Cehia. Iar Garden and a Void (r. Ana Iuteș) este în stadiul de pre-producție la studioul AIM Creative (Portugalia) și a aplicat pentru finanțarea producției la ICA (Instituto do Cinema e do Audiovisual din Portugalia).

Printre proiectele finalizate și aflate în circuitul festivalier sau care sunt în producție după obținerea unei finanțări în urma participării la concursul PITCH, PLEASE!, se numără animațiile Paradis Murdar (r. Alina Gheorghe), Balázs Orbán the collector of legends (r. Szabolcs Fazakas, Hunor Bálint), Happy New Year (r. Radu Gaciu) și Mr. Ladybug (r. Ioana Păsărin).

Înscrierea este gratuită pentru ambele programe, iar finaliștii lor vor avea acces gratuit la evenimentele programate în cadrul Animest.20, care va avea loc între 3 și 12 octombrie 2025.

