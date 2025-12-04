Ansamblul Raro la Carnegie Hall cu ocazia Zilei Naționale a României și a 20 de ani de la debutul festivalului SoNoRo

Concertul este parte din amplul turneu internațional SoNoRo On Tour 2025, sprijinit și de Institutul Cultural Român, și reprezintă finalul unei serii de treisprezece reprezentații desfășurate în opt țări.

Ediția 2025 a turneului SoNoRo On Tour a debutat cu un Preludio la Teatrul Colón din Buenos Aires, a continuat cu un Concert de Lansare la Ateneul Român și a inclus apariții în Belgia, Germania, Austria, Ungaria și Spania, iar concertul de la Carnegie Hall va încheia oficial această ediție aniversară.

Înființat în 2006 de violistul Răzvan Popovici și pianista Diana Ketler, Festivalul SoNoRo a devenit unul dintre cele mai rafinate și influente festivaluri de muzică de cameră din Europa de Est. Cu o misiune puternică de a aduce muzica de cameră în prim-planul vieții culturale românești, festivalul a consolidat legăturile dintre scena muzicală românească și importante rețele europene și internaționale. De-a lungul celor două decenii, SoNoRo a cântat în unele dintre cele mai prestigioase săli ale lumii – Carnegie Hall din New York, Musikverein și Konzerthaus din Viena, Wigmore Hall din Londra, Bozar din Bruxelles, Concertgebouw din Amsterdam, Suntory Hall din Tokyo și Kennedy Center din Washington.

Ajuns la 20 de ani, Festivalul SoNoRo reprezintă rezultatul unei viziuni pe termen lung, al perseverenței și al formării unui public fidel și în continuă creștere. Extinderea internațională a festivalului a generat programul SoNoRo On Tour, care în 13 ani a trecut prin 15 țări de pe trei continente, consolidând reputația SoNoRo drept un ambasador cultural remarcabil al României.

În 2025, Festivalul SoNoRo revine pentru a patra oară la Carnegie Hall, după ce a aniversat în aceeași sală edițiile sale cu numărul 5, 10 și 15. Concertul aniversar va fi susținut de Ansamblul Raro, alcătuit din Alexander Sitkovetsky (vioară), Răzvan Popovici (violă), Justus Grimm (violoncel) și Diana Ketler (pian). Programul va include lucrări de George Enescu – „Aubade” și Cvartetul pentru pian în Re major, nr. 1 –, precum și Cvartetul pentru pian nr. 2 în La major, op. 26 de Johannes Brahms.

Detaliile evenimentului și informații suplimentare cu privire la proiect pot fi consultate pe website-ul ICR New York, la adresa https://www.rciusa.info/events/raro-ensemble-in-jubilee-concert-at-carnegie-hall