„Arta actorului de comedie cu producţie de scurt metraj” - workshop gratuit din cadrul Bucharest Best Comedy Film în perioada 17 – 24 august

Derulat sub titulatura „„Arta actorului de comedie cu producţie de scurt metraj” şi găzduit zilnic în foaierul Operei Naţionale Bucureşti, programul pune în lumină toate faţetele comediei, de la film şi teatru la umorul digital, sub îndrumarea unor profesionişti în domeniu. Iar miza programului de formare gratuit, este chiar crearea unor scurt metraje, ce au şansa de a ajunge pe marele ecran al Festivalului Comediei Româneşti.

Dabija Enea, fondatorul Bucharest Best Comedy Film a cărui ediţie din 2025 va fi dedicată comediei româneşti evidenţiază: „ Universul fascinant al comediei scenice va fi creionat în workshop-ul gratuit în care participanţii vor deprinde secretele unui act artistic de succes şi vor realiza scurt metraje ce pot ajunge pe ecranul Festivalului Comediei Româneşti programat în octombrie”.

Din cuprinsul workshopului

Curs de mişcare şi expresivitate scenică pentru registrul comic – coordonator Elisabeta Bostan

Atelier de improvizaţie pe un scenariu dat – coordonatori Cezar Ghioca – regizor şi Enea Dabija – regizor şi fondator Bucharest Best Comedy Film.

Q & A şi mentorat cu creatori digitali celebri: Ana Maria Moldovan, Andrei Garici, Andra Iulia Stoicescu, Adina Halas

Înscrierile se realizează pe adresa office@bucharestbestcomedyfilm.ro, în limita locurilor disponibile, iar accesul este gratuit.

Citește pe Antena3.ro Cazul tinerei care a fost găsită moartă pe o barcă de lux devine tot mai ciudat. Ce au aflat acum anchetatorii despre ea

Proiect finanţat de Ministerul Culturii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹