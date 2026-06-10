Artistul român Florian Doru Crihană inclus în cadrul expoziției itinerante „Titanic. The Human Story” (Australia și Statele Unite)

Cu această ocazie Teodora Trofimov, absolventă a Facultății de Istoria Artei la Groningen, Olanda, masterand în Muzeologie și Curatoriat la Universitatea din Bologna, a scris un amplu articol intitulat Călătorii artistice din România spre Australia și dincolo de ea. Titanic: The Human Story, pe care îl redăm în cele ce urmează:

„Prin numeroasele sale serii dedicate orașelor lumii, Florian Doru Crihană îi conduce pe cei care îi cunosc și îi admiră opera în „călătorii” neobișnuite, suprarealiste, prin orașe pe care poate le cunoaștem deja sau chiar le locuim, dar care apar complet reînnoite prin privirea artistului. Mai puțin cunoscut este faptul că unele dintre lucrările artistului gălățean nu au rămas statice, ci au început propriile lor călătorii în jurul lumii.

Trei picturi din seriile dedicate Londrei și New Yorkului au traversat, de fapt, drumul de la malurile Dunării până în Australia și America de Nord, contribuind la evocarea uneia dintre cele mai cunoscute tragedii maritime ale secolului XX — și poate din întreaga istorie modernă — naufragiul Titanicului. Din 2024, lucrările lui Crihană fac parte din expoziția itinerantă Titanic: The Human Story, curatoriată de Claes-Göran Wetterholm istoric al Titanicului și colecționar. Expoziția a „ancorat”, timp de câte șase luni, la Brisbane, Sydney, Perth, Quebec și Austin, Texas.

Reunind peste 300 de obiecte și artefacte originale legate de Titanic și propunându-și să „separe realitatea de ficțiune” în povestea naufragiului, expoziția promite vizitatorilor o călătorie în timp prin reconstituiri ale interioarelor vasului, mărturii ale supraviețuitorilor, efecte sonore și ghiduri audio multilingve. Picturile lui Crihană, considerate reprezentări potrivite ale epocii eduardiene, sunt incluse în zona inaugurală a expoziției, dedicată contextului istoric necesar înțelegerii circumstanțelor tragediei.

Titanic: The Human Story este una dintre marile expoziții itinerante realizate de Musealia, companie muzeală specializată în expoziții istorice de mare amploare dedicate unor evenimente majore ale secolului XX și memoriei colective, menite să ”călătorească” în diverse contexte muzeale. Prin utilizarea artefactelor originale, a scenografiei imersive, a fotografiilor de arhivă, a instalațiilor audiovizuale și a mărturiilor orale, Musealia construiește experiențe expoziționale cu o puternică dimensiune narativă și emoțională, aflate la intersecția dintre educație, cultură memorială și implicare afectivă. Alături de Titanic, proiectele recente ale companiei au abordat teme precum căderea Zidului Berlinului sau lagărul de concentrare Auschwitz, dezvăluind un interes constant pentru traumă, memorie și marile catastrofe ale istoriei moderne. Totuși, trebuie remarcat faptul că Musealia operează într-un spațiu conceptual în care memoria, pedagogia, turismul cultural, spectacolul și dimensiunea comercială coexistă și se intersectează. De aici apare și întrebarea inevitabilă: experiențele expoziționale imersive aprofundează empatia și înțelegerea trecutului sau riscă, uneori, să transforme tragedia într-un spectacol consumabil?”

Florian Doru Crihană este un artist vizual român, care tratează relația dintre memorie, istorie și imaginar. Lucrările sale dezvoltă un limbaj personal, în care referințele istorice sunt reinterpretate într-o cheie vizuală cu accente suprarealiste, configurând o formă de „memorie pictată”, situată la granița dintre document și ficțiune. Născut în 1958 la Galați, a lucrat inițial ca inginer, devenind artist liber în 1991. A obținut peste 80 de premii internaționale în saloanele de grafică satirică, înainte de a se retrage în atelier pentru a aborda teme legate de istoria Europei și a lumii. A realizat serii dedicate unor orașe precum Barcelona, Berna, Bologna, Bruges, București, München, New York sau Veneția, precum și cicluri tematice precum Don Quijote de la Mancha, Experimentul Philadelphia, Titanic sau Secole ale Sturionului la Dunăre. Lucrările sale se află astăzi în colecții private și de stat.