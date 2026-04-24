Jurnalul.ro Cultură Arte Vizuale Atelier „Eminescu pe înțelesul copiilor" la Art Safari, cu acces gratuit pentru locuitorii Sectorului 1

de Magdalena Popa Buluc    |    24 Apr 2026   •   18:03
Sursa foto: Activitatea începe la ora 11:00 cu un mini-tur ghidat în expoziția „R: Eminescu. Poetul rațional”, urmat de un atelier interactiv care îi ajută să descopere viața și opera poetului prin imagini, hărți și explicații pe înțelesul lor

În acest weekend, aveți ocazia să descoperiți arta într-un mod accesibil și pe înțelesul tuturor. La Art Safari New Museum, din Piața Amzei nr. 13, vă așteaptă un atelier special pentru copii. Participarea este gratuită pentru locuitorii Sectorului 1, în limita locurilor disponibile.

Cei mici sunt așteptați sâmbătă, 25 aprilie, la „Kids Special: Atelier Eminescu”, un program gândit special pentru ei. Activitatea începe la ora 11:00 cu un mini-tur ghidat în expoziția „R: Eminescu. Poetul rațional”, urmat de un atelier interactiv care îi ajută să descopere viața și opera poetului prin imagini, hărți și explicații pe înțelesul lor. Accesul se face de la 10:30. Părinții pot aștepta copiii în spațiul dedicat sau pot vizita expozițiile în același timp.

 

Pentru a participa, este necesară înscrierea gratuită prin completarea formularului de pe https://www.artsafari.ro/project/kids-special/ .

 

Îi așteptăm pe cei mici la atelierul interactiv pentru a descoperi la Art Safari New Museum fascinanta viață a lui Eminescu, precum și opera sa.

 

Subiecte în articol: Art Safari New Museum
