Atelier „Eminescu pe înțelesul copiilor” la Art Safari, cu acces gratuit pentru locuitorii Sectorului 1

Cei mici sunt așteptați sâmbătă, 25 aprilie, la „Kids Special: Atelier Eminescu”, un program gândit special pentru ei. Activitatea începe la ora 11:00 cu un mini-tur ghidat în expoziția „R: Eminescu. Poetul rațional”, urmat de un atelier interactiv care îi ajută să descopere viața și opera poetului prin imagini, hărți și explicații pe înțelesul lor. Accesul se face de la 10:30. Părinții pot aștepta copiii în spațiul dedicat sau pot vizita expozițiile în același timp.
Pentru a participa, este necesară înscrierea gratuită prin completarea formularului de pe https://www.artsafari.ro/project/kids-special/ .
