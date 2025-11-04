Autenticitatea în artă – Gallery talk în cadrul expoziției lui Uri Friedman la ICR Tel Aviv

În cadrul dialogului deschis cu publicul, artistul a vorbit despre ceea ce diferențiază creatorii autentici de cei care se lasă purtați de tendințe și curente trecătoare. Într-un schimb de idei viu, acesta a subliniat că arta contemporană nu poate fi separată de contextul social și moral al epocii noastre, dar că misiunea artistului este să-l transceadă, nu doar să-l reflecte. „Trăim într-o lume care cade în grabă, dar și în renaștere continuă. Arta e spațiul unde această cădere se transformă în zbor” – a explicat Uri Friedman. Discuția s-a extins către rolul educației artistice și modul în care ne raportăm la copii, pe care Friedman îi consideră „o sursă de adevăr și libertate”, oameni cu personalitate conturată, pe care trebuie să îi tratăm individual și cu atenție. În activitatea sa pedagogică, el încurajează creativitatea ca formă de autocunoaștere și eliberare, organizând ateliere de teatru și artă vizuală pentru cei mici.

Lucrările expuse, coerente cromatic și tematic, au surprins cu intensitate fragmente ale vieții contemporane din Israel – o realitate plurală, plină de contraste, dar și de speranță. În fiecare compoziție se simte atenția minuțioasă a artistului pentru detaliu, pentru ritmul interior al imaginii și echilibrul dintre formă și mesaj. Uri Friedman lucrează atent, cu rigoare, revenind asupra pânzei de nenumărate ori până când este sigur că dialogul dintre culori, text și simbol este complet închis și coerent. În unele lucrări, artistul inserează fragmente de text, versuri sau expresii poetice, care amplifică tensiunea vizuală și oferă privitorului o cheie de lectură. Aceste inserții nu sunt simple note explicative, ci straturi de sens, care transformă imaginea într-un manifest. Mesajul social al lucrărilor sale este subtil, dar profund. El nu ilustrează conflicte, ci vorbește despre omul prins între tăcere și strigăt, între cădere și speranță.

În dialogul inițial cu publicul, din cadrul vernisajului expoziției, care a avut loc la data de 18 septembrie 2025, pictorul a evocat cu emoție legătura afectivă cu rădăcinile sale românești, amintind povestea familiei sale originare din Botoșani, Hârlău și Iași. „Doar acela se poate numi artist, în adevăratul sens al cuvântului, care scoate esența crezului său, care scormonește în adâncurile ființei sale și nu se poate opri să dea expresie a ceea ce simte”, declara Uri Friedman. Descendent al unei familii profund atașate de Moldova natală, artistul reînvie, prin artă, legătura cu rădăcinile sale ancestrale românești, iar această moștenire devine o sursă de inspirație constantă. Absolvent al Școlii de Artă Dramatică Beit Zvi din Ramat Gan și format în domeniul artelor vizuale la Ein Hod și Academia WIZO din Haifa, el este un artist multidisciplinar – pictor, poet, dramaturg, actor și caricaturist. În creațiile sale, teatrul se împletește cu pictura, poezia cu gestul plastic.

Primul său volum de poezie, publicat de Asociația Scriitorilor din Israel, a fost distins cu Premiul I al Ministerului Culturii din Israel, confirmând o voce lirică matură și autentică. Totodată, acesta este profund implicat în proiecte educative și culturale, coordonând ateliere de teatru și creație pentru copii și tineri. Pentru el, educația artistică nu este doar o formă de transmitere a cunoștințelor, ci o modalitate de a cultiva sensibilitatea și empatia.