Alarmă medicală: Boala care afectează tot mai multe femei tinere

O analiză realizată de cercetători de la Imperial College London arată o creștere semnificativă a cazurilor în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani.

Studiul, bazat pe datele Serviciului Național de Sănătate din Anglia (NHS) din perioada 2011–2024, indică faptul că evoluția este asociată în principal cu creșterea ratelor de obezitate, fenomen accentuat după pandemia de Covid-19.

Diabetul de tip 2, mai agresiv la vârste tinere

Diabetul de tip 2 este o afecțiune cronică ce poate provoca, în timp, complicații grave, printre care boli cardiovasculare, infarct sau accident vascular cerebral.

Potrivit organizației Diabetes UK, atunci când boala apare la vârste tinere, evoluția poate fi mai agresivă, iar riscul de complicații pe termen lung este mai ridicat.

Specialiștii atrag atenția că diagnosticarea precoce este esențială pentru prevenirea deteriorării organelor și pentru reducerea riscurilor asociate bolii.

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Cazurile cresc în rândul adulților tineri

Datele analizate de cercetătorii de la Imperial College London arată că, deși adulții în vârstă continuă să reprezinte cea mai mare parte a noilor diagnostice, numărul cazurilor scade ușor în acest segment de populație.

În schimb, diabetul de tip 2 este în creștere rapidă în rândul persoanelor sub 40 de ani, cele mai mari creșteri fiind observate la femeile cu vârste între 20 și 29 de ani.

În prezent, aproximativ 12.000 de persoane sub 30 de ani trăiesc cu diabet de tip 2 în Anglia, iar femeile reprezintă o proporție importantă dintre aceste cazuri, potrivit estimărilor NHS England.

Legătura cu obezitatea

Cercetătorii consideră că unul dintre factorii principali care explică această tendință este creșterea obezității în rândul tinerilor.

Indicele de masă corporală al pacienților la momentul diagnosticării a crescut mai rapid în rândul adulților tineri decât în cazul grupelor de vârstă mai înaintate, sugerând o legătură directă între excesul ponderal și apariția precoce a bolii.

Datele NHS arată că rata obezității în Anglia s-a agravat după pandemie. Între 2019 și 2025, numărul cazurilor de obezitate a crescut cu aproximativ 16% în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani și cu aproape 20% în grupa de vârstă 30–39 de ani.

Dr. Shivani Misra, cercetător principal în cadrul studiului, spune că apariția obezității severe la vârste tot mai mici contribuie la scăderea vârstei la care este diagnosticat diabetul de tip 2.

„Debutul mai timpuriu al obezității severe la tineri crește riscul de diabet zaharat de tip 2 la începutul vieții și reduce vârsta la momentul diagnosticării”, a declarat aceasta.

Cercetătoarea a subliniat că, în trecut, discuțiile privind creșterea numărului de cazuri în rândul tinerilor s-au concentrat mai ales pe anumite grupuri etnice considerate cu risc crescut. Noile date arată însă că fenomenul se extinde și în rândul populației albe.

Prevenția și tratamentul precoce

Specialiștii recomandă diagnosticarea rapidă a persoanelor aflate la risc și adoptarea unor schimbări de stil de viață. În anumite situații, diabetul de tip 2 poate intra în remisie prin scădere în greutate și menținerea unei alimentații echilibrate.

Cercetătorii indică, de asemenea, că noile tratamente pentru obezitate, inclusiv terapiile de tip GLP-1, ar putea avea un rol important în reducerea riscului de apariție a bolii.

Printre simptomele frecvente ale diabetului de tip 2 se numără oboseala persistentă, setea excesivă și urinarea mai frecventă decât în mod obișnuit.

În Marea Britanie, aproximativ 90% dintre cele aproape șase milioane de persoane care trăiesc cu diabet au forma de tip 2 a bolii, notează bbc.com.