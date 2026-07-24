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Jurnalul Viaţă sănătoasă Starea de sanatate „Ozempic natural”: descoperirea AI care ar putea revoluționa slăbitul fără efecte adverse

„Ozempic natural”: descoperirea AI care ar putea revoluționa slăbitul fără efecte adverse

de Redacția Jurnalul Publicat la 24 Iul 2026 22:15 Modificat la 24 Iul 2026 22:15
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„Ozempic natural”: descoperirea AI care ar putea revoluționa slăbitul fără efecte adverse
BRP pare să țintească în principal hipotalamusul, zona creierului responsabilă de reglarea apetitului

O echipă de cercetători de la Stanford Medicine a identificat, cu ajutorul inteligenței artificiale, o moleculă naturală care ar putea deveni o alternativă promițătoare la medicamentele de tip Ozempic. Descoperirea atrage atenția comunității științifice deoarece ar putea oferi efecte similare în reducerea apetitului și scăderea în greutate, dar cu mai puține reacții adverse.

Noua moleculă, denumită BRP, este o peptidă produsă în mod natural de organism. Cercetătorii au folosit un algoritm avansat de inteligență artificială pentru a analiza aproximativ 20.000 de gene umane și mii de peptide posibile, în căutarea unor compuși implicați în controlul foamei și al metabolismului.

Rezultatul a fost identificarea BRP, o moleculă care acționează diferit față de semaglutidă, substanța activă din Ozempic. În loc să influențeze mai multe sisteme din organism, BRP pare să țintească în principal hipotalamusul, zona creierului responsabilă de reglarea apetitului. Această acțiune mai precisă ar putea explica profilul mai redus de efecte secundare observat până acum.

Rezultate promițătoare în testele pe animale

Testele preclinice au oferit rezultate spectaculoase. În studiile realizate pe șoareci și miniporci, o singură injecție administrată înainte de masă a redus consumul alimentar cu până la 50%.

În plus, șoarecii obezi tratați timp de două săptămâni au pierdut în greutate în principal prin reducerea grăsimii corporale, fără pierderi semnificative de masă musculară. Cercetătorii au observat și o îmbunătățire a controlului glicemiei și a sensibilității la insulină, aspect esențial pentru pacienții cu risc metabolic.

Un alt detaliu important este lipsa unor efecte adverse frecvente în cazul terapiilor actuale, precum greața sau constipația. Animalele nu au prezentat modificări comportamentale evidente, ceea ce sugerează un profil de siguranță mai bun, cel puțin în această etapă.

Ce urmează: testele pe oameni

Deși rezultatele sunt încurajatoare, specialiștii avertizează că molecula BRP se află încă în faza de cercetare preclinică. Următorul pas este demararea studiilor clinice pe oameni, care vor evalua siguranța și eficiența acesteia.

Echipa coordonată de profesoara Katrin Svensson lucrează deja la identificarea receptorilor specifici prin care acționează BRP și la optimizarea duratei sale de acțiune în organism. Aceste detalii vor fi esențiale pentru transformarea moleculei într-un tratament viabil.

Mediafax

 

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