„Brodând amintiri și întrebări” la ICR Tel Aviv, împreună cu Eleonora Stanciu

Evenimentul, care a avut loc la data de 6 noiembrie 2025, a atras un public numeros, iubitori de artă, prieteni ai României și ai culturii contemporane israeliene și românești, veniți să descopere universul sensibil și profund al artistei, aflate la confluența dintre două identități – românească și israeliană.

Deschiderea expoziției a fost făcută de directorul ICR Tel Aviv, Martin Salamon, care a amintit că acest proiect a fost precedat, cu ceva timp în urmă, de un alt proiect dedicat aceluiași subiect – trări artistice și umane între două lumi –, ai cărui protagoniști au fost aceiași Eleonora Stanciu și Haim Maor, anume prezentarea volumului biografic „Nicole”, semnat de cei doi, apărut în Israel în prima parte a anului 2025. Referindu-se la expoziția „Brodând amintiri și întrebări”, Salamon a vorbit despre reîntâlnirea cu lucrările Norei Stanciu de la Galeria ICR Tel Aviv. „După ce am panotat expoziția, am avut un sentiment de împlinire, de desăvârșire. Părea că aceste lucrări au ajuns la locul lor firesc, că în sfârșit au ajuns acasă” – a adăugat directorul ICR Tel Aviv.

În dialogul cu publicul, Nora Stanciu a povestit cum atracția pentru suportul textil, pentru „ștergarele” pe care le folosește în creațiile sale, i-a venit odată cu un proiect de cercetare realizat, cu ani în urmă, la Săpânța. „Acolo am descoperit povestea lor fascinantă, rostul casnic și bisericesc, motivele și mesajele pe care le poartă din vechime. Fiecare dintre ele este o istorie pe care încerc să o ascult, să o continui și să o transform într-un dialog cu prezentul” – a mărturisit artista. Curatorul expoziției, profesorul Haim Maor a vorbit despre profunzimea și stratificarea acestor lucrări, definindu-le drept „o poveste în poveste”: „Ele vin cu istoria lor, apoi Nora adaugă lucrarea ei, iar în final privitorul își construiește propria poveste. Este un proces de memorie și identitate, de întrebare și redescoperire. Dacă le-am alătura, ele ar semăna cu pelicula unui film.”

În cadrul turului ghidat al expoziției, Haim Maor a oferit celor prezenți explicații ample, oprindu-se la fiecare lucrare în parte, ajutând publicul să dezvăluie straturile simbolice și emoționale ale acestui proiect. După cum a explicat curatorul, pe ștergarele recuperate din memoria satelor românești Nora Stanciu brodează semne ale lumii de azi – întrebări, doruri, urme de timp –, construind punți între trecut și prezent, între loc și dorința de apartenență, între simboluri religioase diverse, umanizate prin forța ei artistică. În lucrările ei regăsim referiri la Brâncuși, la avangardă, la spații spirituale și fizice. „Lucrările Norei se devoalează stratificat, dând șansa privitorului să descopere mesaje succesive. Unele dintre ele împletesc suferința din societatea israeliană de după 7 octombrie, întegrând-o între motive românești. Astfel, durerea, dar și arta, ni se prezintă prin dimensiunea lor universală” – a adăugat Haim Maor.

Expoziția „Brodând amintiri și întrebări” rămâne deschisă publicului la Galeria Institutului Cultural Român de la Tel Aviv până la 9 ianuarie 2026, invitând publicul israelian iubitor de artă să redescopere firul subțire al memoriei, brodat cu gesturi, emoții și povești care ne leagă.