Mii de oameni din Bihor trăiesc cu frica viiturilor și inundațiilor. Acumularea Poiana, un proiect fără sfârșit

O tentativă a mai avut loc în 2003, când au fost reactualizați indicatorii tehnico-economice. Lucrările au reînceput în 2006, dar minunea nu a durat prea mult. Ulterior, în 2011 a fost refăcut studiul de fezabilitate, dar lucrurile nu au mai avansat, în 2013 fiind iar abandonate, deși de finalizarea lor depinde siguranța a mii de oameni din zonă. Acum, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor mai face o încercare să finalizeze acest proiect și a pregătit un act normativ pentru reaprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestui obiectiv de investiții care se află în administrarea Apelor Române.

Acumularea Poiana are rolul principal de a atenua undele de viitură, iar barajul de aici se încadrează în categoria B, deosebită. Proiectul a fost promovat pentru apărarea împotriva inundațiilor a localităților Poiana, Săliște de Vașcău (unitatea administrativ teritorială Criștiorul de Jos), Leheceni, Cărpinet (unitatea administrativ teritorială Cărpinet), județul Bihor. Valoarea restului de executat este de 115.429.000 lei, iar durata de execuție a fost stabilită la trei ani. Din cauza precipitațiilor, cu caracter torențial, căzute în județul Bihor în 2013, 2018, 2019 și 2021 s-au înregistrat revărsări ale cursurilor de apă și scurgeri de pe versanți care au afectat localitățile din această zonă și au produs pagube.

Nu sunt bani, scuza invocată de ani buni

Primarii comunelor din zonă au făcut de-a lungul anilor apel la Apele Române să finalizeze lucrările la acest baraj, dar mereu au primit același răspuns: nu sunt bani alocați pentru această investiție. Terminându-se această investiție, s-ar putea controla tot cursul de apă și tot debitul de pe râul Crișul Negru și astfel s-ar rezolva problema viiturilor și a inundațiilor. De exemplu, comuna Poiana, care poate fi apărată de acumulare Poiana, este una dintre zonele cele mai vulnerabile la inundații din județul Bihor. De altfel, la nivelul întregului județ sunt identificate 23 de zone foarte vulnerabile la inundații și ele sunt monitorizate constant.

Barajul are o înălțime maximă de 25 metri, iar volumul lacului de acumulare este de 650.000 metri cubi.

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se realizează din împrumutul acordat României de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru finanțarea Proiectului „Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, precum și din alte surse bugetare. Acest împrumut al BDCE a fost obținut de România încă din 2007 și avea o valoare de 298.500.000 euro.

Ce prevede proiectul

Prin noua inițiativă se propune redimensionarea barajului, montarea unei geomembrane, consolidarea versanților, extinderea golirii de fund. Impermeabilizarea taluzului amonte cu o membrană specială este considerată o soluție eficientă și durabilă pentru etanșarea structurilor, având o durabilitate și o rezistență la coroziune ridicată. De asemenea, se prevăd lucrări pentru evitarea tasării barajului și amenajarea albiei în aval și amonte pe Crișul Negru.

S-au reluat lucrările și la acumularea Corbești, abandonate din 2015

Administrația Bazinală de Apă Crișuri a semnat pe 5 decembrie, contractul pentru reluarea lucrărilor la acumularea nepermanentă Corbești, cu o finanțare de 71 milioane de lei, prin Ministerul Mediului, cu un credit de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).

„Semnarea acestui contract înseamnă startul lucrărilor la acumularea Corbești, un proiect concret care protejează 3.000 de oameni și infrastructura critică. Pe lângă investițiile derulate prin PNRR - acumularea Leșu și polderul Sălard - ABA Crișuri aduce în teren a treia lucrare de mare anvergură pentru județul Bihor, cu impact direct asupra prevenirii inundațiilor și gestionării eficiente a resurselor de apă”, a declarat directorul ABA Crișuri, Pasztor Sandor într-un comunicat. Această investiție strategică va proteja gospodării, drumuri, rețele de utilități și terenuri agricole din șase localități bihorene: Corbești, Topa de Sus, Topa de Jos, Cornișești, Hidișel și Ogești. Contractul, în valoare de 71.158.179,56 lei (cu TVA), a fost atribuit asocierii: SC Copos Construcții SRL (lider), Ceysu Inșaat ve Ticaret AS, SC Gavella Com SRL, Drumuri Orășenești SA, SC Nedea Const SRL, cu SC Eco Piro SRL și SC Mardion SRL ca subcontractanți. Lucrările vor include redimensionarea barajului, montarea geomembranei, consolidarea versanților, extinderea golirii de fund și amenajarea albiei aval, cu durata estimată de finalizare de 36 de luni de la semnarea contractului. Acumularea nepermanentă Corbești se află amplasată amonte de localitatea Corbești, pe Valea Topa, afluent de dreapta al râului Holod, care, la rândul său este afluent de dreapta al râului Crișul Negru. Lucrările au început în 2011, dar au fost sistate în 2015 din lipsă de fonduri. Deși nefinalizată, acumularea a intrat parțial în funcțiune la viiturile din 2013, 2016 și 2019, reducând debitele pe Crișul Negru.