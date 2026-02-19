ICR marchează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-un amplu program expozițional și multidisciplinar, în țară și în străinătate

Istoricul de artă Doina Lemny a susținut conferința „Pe urmele lui Brâncuși, în căutarea esenței lucrurilor”, la Institutul Cultural Român din Tel Aviv, în 11 februarie, având ca punct central Ansamblul monumental de la Târgu Jiu, prezentat ca reîntoarcere simbolică a artistului în România.

Institutul Cultural Român de la Bruxelles a prezentat timp de 4 zile, la BRIGHT Brussels Festival, proiectul de video mapping „The Infinite Walk / Drumul infinit. Omagiu imersiv adus lui Constantin Brâncuși”, semnat de regizoarea Ioana Mischie, studioul Les Ateliers Nomad (Matei Dersidan – mapare 3D, Sebastian Comănescu – artist grafic 3D, Adrian Tăbăcaru – compozitor) și Storyscapes. Fiind unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate artiștilor care lucrează cu lumina, BRIGHT a atras peste 400.000 de vizitatori în perioada 12-15 februarie. Omagiul imersiv adus lui Constantin Brâncuși, cu o durată de aproximativ șase minute, a fost proiectat în premieră mondială și a rulat zilnic în buclă pe fațada Bisericii Saint-Jacques-sur-Coudenberg din Place Royale, între orele 18:30-23:00, fiind punctul central de atracție al manifestării. Parteneri: Visit.brussels, Primăria Bruxelles, Brussels Capital Region și Beliris.

Institutul Cultural Român de la Lisabona în colaborare cu Societatea Națională de Arte Frumoase, Institutul Francez din Portugalia și Facultatea de Arte Frumoase a Universității din Lisabona organizează un eveniment pe 19 februarie, la Biblioteca Societății Naționale de Arte Frumoase din Lisabona, care va consta în evocări dedicate operei sculptorului Constantin Brâncuși susținute de Mathilde Vanackere, directoarea Institutului Francez al Portugaliei și Consilier pentru Cooperare și Acțiune Culturală la Ambasada Franței în Portugalia; Álvaro Lobato de Faria, director artistic și coordonator al Mișcării de Artă Contemporană (MAC); Eduardo Duarte, profesor la Facultatea de Arte Frumoase a Universității din Lisabona; Marta Jecu, profesor și istoric de artă român. Prezentările vor evidenția moștenirea artistică a operei inovatoare a lui Brâncuși și prietenia sa cu pictorul portughez Amadeo de Souza-Cardoso.

Institutul Cultural Român de la Paris, în parteneriat cu Ambasada României în Franța, Consulatul General al României la Paris, Delegația Permanentă a României la UNESCO, în colaborare cu artistul Mircea Cantor și Galeria Negropontes, organizează, în perioada 19 februarie – 22 noiembrie, expoziția în aer liber „Brâncuși Monumental Târgu Jiu“, pe zidul exterior al grădinii Palatului Béhague, sediul Ambasadei României în Franța. Vor fi expuse fotografii ale Ansamblului Monumental „Calea Eroilor“ de la Târgu Jiu realizate de artistul vizual Mircea Cantor și fotografii realizate de fotograful Dan Er. Grigorescu, artist care în anul 1982 a participat la Bienala de la Veneția, fotografiile sale cu lucrările lui Brâncuși fiind prezentate în pavilionul internațional din cadrul Bienalei. Vernisajul expoziției va avea loc în data de 19 februarie, în cadrul evenimentului „Soirée d’idées“, cu participarea artistului Mircea Cantor și a fondatoarei Galeriei Negropontes de la Paris, Sophie Negropontes, fiica fotografului Dan Er. Grigorescu. După prezentarea expoziției în aer liber, în Salonul Auriu al Palatului Béhague, artistul Mircea Cantor va dialoga cu Sophie Negropontes, în cadrul unei mese rotunde moderate de Alexis de Bernède, cofondator al Darmo Art. Mircea Cantor va dezvălui în premieră fotografiile sale inedite realizate la Târgu Jiu, care vor fi incluse în viitorul său album de artă publicat la Éditions Xavier Barral. La rândul ei, Sophie Negropontes va prezenta noua ediție a volumului Brâncuși, un omagiu adus de Dan Er. Grigorescu operei sculptorului român, maestru al modernității. Pe 24 februarie, ICR Paris, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Franceză și Consulatul General al României la Paris, organizează conferinţa „Sur les traces de Brâncuși: de l’atelier parisien à l’Ensemble monumental de Târgu Jiu ” (Pe urmele lui Brâncuşi: de la atelierul parizian la Ansamblul monumental de la Târgu Jiu), susținută de Doina Lemny, istoric de artă, curator și fost muzeograf al Atelierului Brâncuşi din cadrul Centre Georges Pompidou din Paris, în Salonul auriu al Palatului Béhague. Va fi prezentată lucrarea Doinei Lemny Brâncuși. Ansamblul monumental de la Tîrgu Jiu, apărută în ediție trilingvă – română, engleză, franceză – la editura Brâncuşi din Târgu Jiu, cu un grupaj de fotografii de Ion Miclea. Seara se va încheia cu proiecţia filmului Ansamblul sculptural de la Târgu Jiu - Constantin Brâncuși – coordonator: Doina Lemny, imagine: Cristian Tamaş, montaj: Marius Robu.

În perioada 10–23 februarie, Institutul Cultural Român organizează la sediul său din București o amplă expoziție de sculptură realizată în cadrul ediției a VI-a a „Lunii Brâncuși”, proiect inițiat și coordonat de Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala de Sculptură București. Demersul curatorial realizat de Reka Csapo Dup și Victoria Zidaru evidențiază diversitatea expresiilor sculpturii românești actuale, prin lucrări din patrimoniul sculpturii românești moderne și contemporane, realizate de artiști ai Filialei de Sculptură a UAP București: George Apostu, Cătălin Bădărău, Titi Ceară, Florin Codre, Vlad Ciobanu, Ștefan Radu Crețu, Darie Dup, Claudiu Filimon, Ingo Glass, Vasile Gorduz, Peter Jacobi, Gheorghe Iliescu Călinești, Peter Jecza, Ovidiu Maitec, Bata Marianov, Laurențiu Mogoșanu, Ciprian Mureșan, Ion Murnu, Paul Neagu, Alexandru Papuc, Alexandru Păsat, Neculai Păduraru, Adrian Popovici, Bogdan Rața, Cristian Răduță, Victor Roman, Liviu Russu, Sava Stoianov, Napoleon Tiron, Paul Vasilescu și Marian Zidaru. Componenta critică și teoretică a proiectului este asigurată de Doina Mândru, istoric și critic de artă. Expoziția este concepută ca un proiect itinerant și va fi prezentată, pe parcursul anului 2026, și în alte instituții culturale de prestigiu din țară și din străinătate.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu“ de la Chișinău este partenerul Lunii Sculptorilor Români în capitala Republicii Moldova în organizarea a două evenimente: expoziția de sculptură contemporană „INFINIT – Brâncuși și transgresarea hotarelor“ (19 februarie – 8 martie, curatori Vladlen Babcinețchi și Ioan Grecu) și prelegerea „La Craiova m-am născut a doua oară – Constantin Brâncuși”, susținută de Cătălin Davidescu, pe 26 februarie 2026. Partener: Primăria Municipiului Craiova. Expoziția „INFINIT – Brâncuși și transgresarea hotarelor“ este concepută ca un dialog peste timp, reunind sculptura contemporană din Republica Moldova și România cu lucrări reprezentative ale sculptorilor contemporani, precum și cu materiale vizuale care documentează procesele de elaborare a operelor realizate în diverse materiale – lemn, piatră, bronz, metal. Sunt expuse creații ale unor artiști din Republica Moldova – Serghei Alesencov, Grigore Băț, Sveatoslav Buza, Mihai Damian, Andrei Dohotaru, Parascheva Popa Donoi, Serghei Golubev, Ioan Grecu, Victor Macovei, Pavel Obreja, Iurie Platon, Vladimir Petricov, Gheorghe Postovanu, Grigore Sultan, Ruslan Tihonciuc, Dumitru Verdianu, Alexei Vidrașco, Valentin Vârtosu, Ion Zderciuc – și din România – Felix Aftene, Vladlen Babcinețchi, Dinu Câmpeanu, Dan Covătaru, Gabriela Drinceanu, Maxim Dumitraș, Ionuț Filimon, Dumitruș Florea, Vasile Gorduz, Costin Ioniță, Florin Marin, Liviu Mocan, Alexandru Podea, Sorin Purcaru, Mircea Roman, Virgil Scripcariu. Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Ateneul Național din Iași, Primăria Municipiului Iași, Comisia Națională a României pentru UNESCO. ICR Chișinău susține punerea în scenă a spectacolului Brâncuși, pe textul dramatic al scriitorului Valeriu Butulescu, la Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” din Cahul, regia Nicolae Poghirc. Partener: Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” din Cahul.

La 19 februarie, Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul organizează vernisajul expoziției de gravură „Brâncuși sau redescoperirea lumii”, curator dr. Cristina Gelan-Olaru, la Muzeul de Pictură și Sculptură din Istanbul. Vor fi expuse 20 de lucrări de gravură realizate de artista Codrina Laura Ioniță folosind atât tehnici tradiționale de imprimare, cât și tehnici mixte, combinate și experimentale. Codrina Laura Ioniță, cercetătoare în istoria și filosofia artei și profesor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, va susține prelegerea cu titlul „Influența lui Constantin Brâncuși în arta contemporană“, iar lect. dr. Cristina Gelan-Olaru va vorbi despre „Geometria spiritului. Moștenirea lui Brâncuși în arta modernă“, în Sala de Conferințe „Halil Dikmen“ a Muzeului de Pictură și Sculptură din Istanbul. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 20-27 februarie la Conacul Musurus Pașa, sediul ICR Istanbul. Partener: Universitatea de Arte Frumoase „Mimar Sinan” din Istanbul. ICR Istanbul organizează și recitalul de muzică clasică „Măiastra – Hommage a Brâncuși”, susținut de clarinetistul Petru Pane și pianista Oxana Corjos la Opera Süreyya din Istanbul, în data de 13 mai.

Institutul Cultural Român de la Viena găzduiește, în perioada 12 februarie – 4 martie, o expoziție de fotografie dedicată Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu, cu imagini realizate de fotograful Nicolae Cristinel Caval. În cadrul vernisajului a fost proiectat documentarul Scrisoare imaginară a lui Constantin Brâncuși, r. Cornel Mihalache, produs de Televiziunea Română în seria „Români care au schimbat lumea”. Partener: Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși" de la Târgu Jiu. De asemenea, Fundația „Inter-Art” Aiud, Muzeul Național „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și Kunsthaus Köflach organizează, cu sprijinul ICR Viena și al Ambasadei României în Republica Austria, sub patronajul Ministerului Culturii din România, în perioada 19-27 februarie 2026, expoziția de artă grafică românească „BRÂNCUȘI 150”, la Kunsthaus Köflach, spațiu expozițional de prestigiu. Vernisajul va avea loc joi, 19 februarie 2026, de la ora 19:00, simultan cu alte vernisaje din 21 de țări de pe șase continente, organizate de Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, dezvoltat sub egida Fundației „Inter-Art”. La Viena vor fi prezentate lucrări realizate de 29 de graficieni români care utilizează tehnica gravurii tradiționale, printre care: Daniel Apostu, Ștefan Balog, Bianca Bondoc, Răzvan-Constantin Caratănase, Constantin Catargiu, Maria-Bianca Culuș, Răzvan-Petrișor Dragoș, Mircia Dumitrescu, Ovidiu Felipov, Adriana Lucaciu, Alexandra Militaru, Corina Nani, Ecaterina Neagu, Anna-Maria Orban, Andrei-Alexandru Pantea, Cosmin Constantin Pănescu, Livia Penda, Florin Pînzariu, Aura Evelina Radu, Alexandru Rădulescu Selesnik, Alexandru Rădulescu Jr., Postumia Rus, Anca Sas, Atena-Elena Simionescu, Florin Stoiciu, Cristina Stratulat, Rodica Strugaru, Tudor Stancu și Marian Trutulescu. Un al treilea proiect propus de ICR Viena este o expoziție dedicată artei contemporane românești și internaționale, cu accent pe promovarea lucrărilor create în cadrul Atelierelor Constantin Brâncuși, desfășurate în județul Gorj, găzduită în perioada 25 martie – 17 aprilie. În Galeria ICR Viena vor fi prezentate tendințele și aspirațiile unor artiști români și internaționali, în dialog cu spiritualitatea și modernitatea artei lui Constantin Brâncuși, prin lucrări semnate de Mihai Țopescu, Vasile Tolan, Suzana Fântânariu, TAJO-Iosif Tași, Mircia Dumitrescu, Antal Vasarhely, BARBONE Marius Barb, Elisabeth Ocsenfeld, Elena Luminița Țăranu, Gala Čaki, Ile Ștefi – Ileana Ștefănescu, Teodor Buzu, Cristian Sida, Vasile Fuiorea, Dorin Crețu, Adil Yusif, Maria Balea, Cristian Târnovan, Lena Khvichia, Mirela Trăistaru, Katarina Djordjević, COZO – Cosmin Paulescu, Adriana Lucaciu, Christian Paraschiv, Dorothea Fleiss, Daniela Constantin, Florina Breazu, Petru Lucaci, Marilena Preda Sânc, Daniela Chiorean, Valer Neag, Petre-Virgiliu Mogoșanu, Peter Harrap. Proiectul este realizat în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Uniunea Artiștilor Plastici din România și Universitatea din Craiova prin Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Arte, fiind curatoriat de conf. univ. Vasile Fuiorea. Tot în seria Constantin Brâncuși 150, ICR Viena găzduiește evenimentul muzical „BrâncuSING”, în data de 26 martie 2026, în parteneriat cu Asociația InoMusicArt și Ambasada României în Republica Austria, și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Vor concerta soprana Rodica Vică și pianista Angela Drăghicescu.

Institutul Cultural Român de la Londra deschide Sezonul „Brâncuși 150“ vineri, 20 februarie, printr-un eveniment imersiv multidisciplinar, realizat în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Jiu. Programul îi are ca protagoniști pe violonistul Alexandru Tomescu și pianista Sînziana Mircea, alături de designerii Alina Moise și Iustin Băisan (Project Para). Publicul va putea vedea expoziția imersivă „Endless Light & Sculpture Garden“ semnată de Project Para – o instalație luminoasă tridimensională, evocând Coloana fără sfârșit, un peisaj sculptural alcătuit din obiecte imprimate 3D, inspirate de formele arhetipale ale artistului și realizate integral din materiale reciclate. Expoziția este completată de o instalație sonoră originală semnată de sound designerul Vlad Dodoiu, stabilit la Londra, care recreează, prin înregistrări autentice realizate în Parcul Central din Târgu Jiu, ambientul natural din jurul ansamblului monumental brâncușian. De asemenea, Alina Moise și Iustin Băisan vor susține o prezentare dedicată procesului creativ al expoziției, influenței operei lui Brâncuși asupra designului contemporan, rolului sustenabilității și al narațiunilor digitale în practica artistică actuală. Recitalul de muzică clasică „În lumea lui Brâncuși“ susținut de violonistul Alexandru Tomescu și pianista Sînziana Mircea va fi completat de proiecții video ce includ imagini fotografice realizate de Ioana Hameeda, în cadrul Turneului Stradivarius, la Târgu Jiu și Hobița. Cel de-al doilea proiect al ICR Londra, organizat pe 6 martie la sediul reprezentanței, va evidenția contribuția femeilor gorjene la ridicarea ansamblului de la Târgu Jiu: expoziția realizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu va prezenta covoare tradiționale similare celor pe care reprezentantele Ligii Femeilor Gorjene le-au realizat în vederea strângerii de fonduri, precum și ii tradiționale și un mic război de țesut, iar criticul de artă și scriitoarea Magda Cârneci și jurnalista și cercetătoarea Adina Andrițoiu vor vorbi despre rolul Ligii Femeilor Gorjene la ridicarea Ansamblului sculptural de la Târgu Jiu și despre Arethia Tătărescu, președinta Ligii în anii 1930, când ansamblul sculptural a fost comisionat.

Împreună cu Liceul de Arte Plastice „Constantin Brâncuși” din Szczecin, unicul liceu din Polonia a cărui denumire este strâns legată de cultura română, Institutul Cultural Român de la Varșovia organizează în data de 26 februarie un eveniment dedicat sculptorului român, în viziunea originală a profesorului Bogdan Achimescu de la Academia de Arte Frumoase din Cracovia. Prelegerea ilustrată a prof. Bogdan Achimescu, pe care o va susține, în fața elevilor, la Liceul de Arte Plastice „Constantin Brâncuși” din Szczecin, îmbină expunerea teoretică cu un performance de desen: artistul va desena live, iar schițele – prin intermediul proiecțiilor – vor deveni parte a unei narațiuni construite în timp real.

Institutul Cultural Român de la Beijing propune seria de trei concerte „Brâncuși 150: Sunetul Formelor“, susținute de Diana Jipa și Ştefan Doniga la sediul ICR Beijing, pe 1 martie, la Beijing Dongtu Theater, pe 4 martie, și la sala Auditorium Forlong Ski Resort din orașul Chongli, pe 6 martie. ICR Beijing organizează de asemenea, în perioada 1-19 martie, la sediu, expoziția „Păsările lui Brâncuși – Zbor spre infinit”, cu imagini ale lucrărilor aflate în colecția National Gallery of Art Washington DC. Pe durata expoziției va fi proiectat documentarul Timi2023 – Brâncuși, narat de Doina Lemny.

