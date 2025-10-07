Iese la vânzare o colecție ieșeană importantă, ca o „istorie” a artei românești: „De la Pallady la Ghenie”

Licitația „De la Pallady la Ghenie — Licitația unei Colecții Ieșene” aduce în prim-plan o selecție eclectică, ce reflectă transformarea continuă a societății românești de-a lungul ultimului secol și dialogul cultural constant dintre Orient și Occident.

Evenimentul, care este organizat exclusiv online, joi, 9 octombrie 2025, de la ora 12.00, pe platforma Artmark Live, reunește opere semnate de nume reprezentative ale artei moderne, postbelice și contemporane – de la Theodor Pallady, Iosif Iser, Dumitru Ghiață, Ștefan Popescu și Max Arnold, până la Dumitru Gorzo și Adrian Ghenie.

Selecția amplă, provenită dintr-o importantă colecție privată ieșeană, surprinde nu doar continuitatea, ci și schimbarea – marcând diversitatea curentelor artistice și a mediilor de expresie vizuală. Portrete, peisaje, scene urbane și cotidiene compun o panoramă autentică a artei românești, o punte între generații și sensibilități. Se remarcă atât opere ale artiștilor din titlu – precum „Peisaj parizian”, de Theodor Pallady (cu un preț de pornire de 3.000 de Euro) sau „The Lidless Eye” (2017), de Adrian Ghenie (de la 10.000 de Euro), cât și alte capodore – așa cum sunt „Omagiul lui Brâncuși”, de Alexandru Ciucurencu (de la 3.000 de Euro), „Evantaiul verde” de Iosif Iser (de la 2.000 de Euro) sau „Baba Clonțului” (2006) de Dumitru Gorzo (de la 800 de Euro).

Expoziția acestei licitații este disponibilă și la Galeriile Artmark (Palatul Cesianu-Racoviță, din str. C.A. Rosetti nr. 5 – deschis zilnic, cu intrare liberă, de luni până vineri, între orele 10.00 și 20.00), așa cum se întâmplă cu toate celelalte expoziții ale casei, până la ora evenimentului. Pot participa la toate licitațiile Artmark și primi cele mai noi informații despre piața de artă autohtonă și nu numai toți cei care au realizat un cont online, de asemenea gratuit, pe site-ul artmark.ro.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹