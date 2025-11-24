Institutul Cultural Român anunță acordarea Premiului Național „Constantin Brâncuși“ 2025

Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși“ din Târgu-Jiu, Primăria Municipiului Târgu-Jiu și alți parteneri instituționali și sponsori.

Ceremonia de decernare a premiului va avea loc marți, 25 noiembrie, ora 17.00, în Sala Mare a Institutului Cultural Român.

Premiul face parte dintr-un amplu program cultural dedicat operei și moștenirii lui Constantin Brâncuși derulat anual la Târgu-Jiu, ca omagiu adus unuia dintre cei mai mari creatori ai secolului XX – Constantin Brâncuși, ambasador universal al spiritului românesc. Programul include ateliere de creație, simpozionul internațional de pictură și sculptură „Esența lucrurilor“, rezidențe artistice și proiecte editoriale. Operele realizate de artiștii invitați – atât români, cât și internaționali – au îmbogățit de-a lungul anilor patrimoniul cultural local și național.

Parteneriatul dintre ICR și Centrul „Constantin Brâncuși“, inițiat în 2015, continuă să consolideze rolul artei contemporane în promovarea valorilor culturale românești în lume.

Până în prezent, câștigătorii Premiului Național „Constantin Brâncuși” au fost Dinu Câmpeanu, Liviu Mocan, Aurel Vlad, Peter Jacobi, Mircia Dumitrescu, Laurențiu Mogoșanu, Nicolae Fleissig, Maxim Dumitraș, Mircea Darie Dup. Institutul Cultural Român susține financiar premiul și se implică în organizarea evenimentului, reconfirmând astfel angajamentul său pentru recunoașterea și susținerea excelenței artistice.