ISVOR anunta lansarea proiectului Muzeul Fluierelor Lumii

O echipa specializata si dedicata propune asadar o solutie sustenabila pentru conservarea traditiilor legate de mestesugul fluierelor traditionale din Tara Lovistei, punandu-le totodata intr-un context global, prin realizarea si expunerea unei colectii permanente de fluiere din intreaga lume.

Muzeul Fluierelor Lumii tinteste spre construirea unui ecosistem cultural dinamic, in care fluierul romanesc este revalorizat in dialog cu fluierul universal – nu ca relicva, ci ca limbaj viu, expresiv si relevant. Reunind cercetatori, artisti, mestesugari, profesori si vizitatori, atat intr-un spatiu fizic dedicat, cat si in cadrul unei platforme online, muzeul isi doreste sa devina un reper pentru turismul cultural si pentru pedagogia patrimoniului.

Activitatile pregatitoare au inceput deja la vechea scoala din Salistea, spatiul care va deveni muzeu fizic, acum in curs de amenajare. Dar acest muzeu va fi sustinut de o serie impresionanta de activitati si schimburi culturale ce ocupa un spectru larg de formate, adresandu-se unor categorii diverse de publicuri, incepand de la comunitatea locala si ajungand pana in zona de cercetare antropologica comparativa, la nivel academic. De la interviuri si documentare audio-video cu mestesugari si fluierari locali, printr-o serie de portrete foto-video care vor fi integrate intr-o expozitie multimedia despre oamenii si peisajele din Tara Lovistei, echipa ISVOR propune o abordare realmente interdisciplinara, cu valente culturale, educative si de conservare a patrimoniului surprinse in multiple medii.

“Muzeul va integra un sistem expozitional contemporan, combinand colectia de fluiere cu materiale multimedia. Vizitatorii vor explora fluierele prin ecrane video interactive (atelierul unui mester, etapele fabricarii unui fluier) si coduri QR prin care vor accesa sunete autentice ale instrumentelor, imagini 360° si informatii detaliate. Sistemul va fi dezvoltat printr-o abordare participativa, implicand pastratorii traditiilor, publicul si echipa de specialisti. Astfel, vom crea o arhiva dinamica si accesibila, care aduce in actualitate modul in care patrimoniul imaterial este transmis.

Ne bucuram ca in aceasta initiativa am reusit sa atragem o serie de parteneri importanti cum ar fi Muzeul ASTRA din Sibiu si Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, dar si institute culturale din Romania: Forumul Cultural Austriac, British Council, Goethe-Institut, Centrul Ceh, Centrul Cultural Chinez, Centrul Cultural Armean, Institutul Liszt - Centrul Cultural Maghiar, Institutul Polonez, Institutul Cervantes.

Multumiri speciale domnului primar Gheorghe Dinculescu pentru deschiderea cu care a raspuns invitatiei de colaborare si pentru sprijinul oferit in realizarea Muzeului Fluierelor Lumii in Scoala Veche din Salistea, Malaia” – Oana Ivascu, presedinta si membra fondatoare a Asociatiei Culturale ISVOR.

Muzeul Fluierelor Lumii va produce pana la sfarsitul anului 2025 o Metoda de fluier romanesc - partituri, ilustratii si exemple audio, adresata in primul rand copiilor, dar asigurand totodata accesibilitatea intelegerii si studiului instrumentelor traditionale pentru orice persoana interesata de sonoritatea lor. De asemenea, va fi publicat Atlasul Fluierelor Lumii, o lucrare menita sa puna fluierul romanesc intr-un context mai larg, urmarindu-i evolutia si subliniind faptul ca acest instrument se inscrie intr-o poveste neintrerupta a diversitatii culturale globale. Aceste resurse vor fi disponibile pe platforma web interactiva, sustinute de o colectie digitala accesibila de materiale multimedia, un podcast intitulat Povestea Fluierului, realizat in colaborare cu Asociatia Culturala Mostenitorii din Vaideeni, si de un blog cultural, care vor asigura continuitatea proiectului si a comunitatii construite in jurul sau.

Tocmai in vederea coagularii acestei comunitati, ISVOR propune cateva metode prin care publicul interesat se poate implica. In primul rand, Fluierele lumii. Fluiera vacanta ta! este un apel deschis prin care doritorii plecati prin vacante in Romania sau in lumea larga sunt rugati sa caute prin targuri, bazaruri, magazine de suveniruri sau la cate un mester local fluiere traditionale pe care sa le ia acasa si, daca doresc, sa le doneze muzeului, devenind Ambasadori ai Fluierelor Lumii. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita fluierele la REFLECTOR – Florin Ghenade (Strada Logofatul Tautu 68A, Sector 3, Bucuresti), iar organizatorii vor realiza cate un unboxing video cu fiecare fluier primit, cat si o harta interactiva a colectiei astfel adunate. Aceste donatii se vor adauga colectiei de treizeci de instrumente de suflat adunate de Oana Ivascu, muziciana si initiatoare a proiectului, de-a lungul a 24 de ani de concerte si turnee cu ansamblul Imago Mundi.

Canalele de social media ale asociatiei vor anunta in curand si doua campanii de crowdfunding pentru sustinerea proiectului, una din ele fiind dedicata achizitiei unui microbuz de 8+1 persoane, care sa devina o platforma mobila a muzeului, pentru transportul echipamentelor, artistilor, copiilor la multiplele evenimente si concerte conexe.

Inaugurarea Muzeului Fluierelor Lumii va avea loc in luna decembrie a acestui an, cu o serie de evenimente remarcabile, inclusiv ateliere muzicale in scolile din localitatile Malaia, Boisoara, Caineni, Titesti si Voineasa, o expozitie multimedia si un concert Imago Mundi cu muzica lumii, la Salistea.

In aceasta viziune, fluierul romanesc isi recastiga locul ca simbol al identitatii locale si al diversitatii globale – o punte intre lumi, epoci si oameni. Printr-o abordare integrata de cercetare, tehnologie si creatie artistica, proiectul devine un model de bune practici in revitalizarea patrimoniului imaterial si un catalizator pentru regenerare comunitara si incluziune culturala.

Muzeul Fluierelor Lumii se bazeaza pe experienta pozitiva a initiativelor anterioare organizate de Asociatia Culturala ISVOR in colaborare cu Primaria Comunei Malaia, precum Colind Malaia! Explorare creativa pe Valea Lotrului (2023-2024, PNRR), si Univers Sonor (2024, AFCN), proiecte culturale care au sprijinit educatia artistica prin activitati culturale adresate tuturor locuitorilor comunei, realizarea Mediatecii Scolare si cresterea fondului de carte al Bibliotecii Scolare.

Proiectul contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri culturale durabile, bazate pe participare activa, educatie interdisciplinara si metode moderne de creatie. Face parte dintr-un program mai amplu de educatie artistica destinat copiilor si tinerilor, inceput in 2020, prin care ISVOR a desfasurat 8 proiecte culturale in 17 scoli rurale valcene.

Muzeul Fluierelor Lumii este un proiect organizat de Asociatia Culturala ISVOR, cu sprijinul Primariei Comunei Malaia, cofinantat de AFCN.

