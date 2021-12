Melancolie și neputință, suprinse în lucrări în decembrie, la Celula de Artă din București

Spațiul stradal al galeriei neconvenționale Celula de Artă va fi populat până la final de an cu lucrări ce surprind stări foarte intime și, în același timp, comune tuturor, cu care trecătorii pot interacționa direct și fără intermedieri: colajul eclectic Missing you in A minor al lui Jimmy Beans, o explorare creativă a artistului Andrei Cornea și lucrarea Rămasă în aer II a artistei vizuale Ana Popa.

Până pe 16 decembrie, poate fi văzută lucrarea Missing you in A minor, un colaj plin de provocări din punct de vedere tehnic, ce aduce la un loc materiale diverse,într-un exercițiu care urmărește o stare de neliniște, de dor, de introspecție, o melancolie într-un fel sau altul omniprezentă.

„Missing you in A minor are la bază mai multe surse de inspirație, de fapt a pornit de la un concert al lui Thelonious Monk pe care îl ascultasem cu iubita mea cu ceva vreme în urmă. M-a impresionat povestea acestui mare pianist și felul lui de a fi și legătura profundă pe care a avut-o cu Pannonica de Koenigswarter. Apoi, legat de titlu mi-am adus aminte de o piesă a lui Frank Zappa – Been to Kansas City in A minor, această piesă frumoasă care mereu îmi pune zâmbetul pe buze și îl vizualizez pe Zappa zâmbind pe sub mustață cu o țigară în colțul gurii.

Așadar am încercat, ca de altfel în mai toate lucrările mele, să surprind o stare, un moment. Îmi place să redau anumite stări aproape cinematografic. Ca și cum ai face un soi de stop-motion și ți-ar rămâne cadrul acela pe retină, revenind la tine ca o obsesie. Îmi place să creez imagini, să îngheț cumva stări și sentimente, să le dau culoare și formă. ”, povestește artistul.

Jimmy Beans este un pseudonim, o stare a artistului Andrei Cornea (Wood Be Nice). Jimmy Beans a pornit într-un moment în care căuta un răspuns la dorința de a se reinventa, de a avea un suflu nou, creativ vorbind. Și până la urmă, o nevoie de delimitare. Jimmy Beans este creator de imagini, de vizual, o postură de dedublare – când își trage fața de Jimmy, nu mai e Andrei care face design de mic mobilier, linguri, ilustrații pe tricouri sau alte lucruri, se organizează mai bine așa, făcând o distincție între lucruri într-un soi de evadare, dar cu scopul de a se privi și primi mai bine.

Iar între 18 și 31 decembrie, artista vizuală Ana Popa aduce lucrarea Rămasă în aer II, ce are la bază fotografia, pozițiile corporale alese fiind asociate printr-un subiectivism absolut cu stări de neputință, anxietate sau deziluzie.

„Personajele se autoizolează într-un spațiu afectiv, imaterial, asemănător cu modul în care am resimțit eu perioada carantinei; plăcerea de a mă bucura de timpul petrecut acasă, în spațiul pe care îl consider cel mai intim, devine un chin, un disconfort psihic apăsător. Această tranziție forțată de circumstanțe am ales să o redau prin lipsa coordonatelor spațiale sau perspectivale, cu gândul la expresia „a rămâne în aer”, care semnalează aflarea într-o situație dificilă.”, spune Ana Popa.

Ana Popa este un artist vizual care abordează pictura în acrilic, ilustrația digitală și fotografia. Absolventă a Universității de Arte, ea explorează sintetizarea formei prin expresia plată și, din punct de vedere conceptual, cunoașterea de sine prin intermediul lucrărilor autoreferențiale.



Expozițiile se pot ‌vedea‌ ‌la‌ ‌orice‌ ‌oră, în‌ ‌spațiul‌ ‌de‌ ‌pe‌ ‌Bd.‌ ‌Carol,‌ ‌nr.‌ ‌53.‌