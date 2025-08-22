Muzeul de Artă Brașov lansează un OPEN CALL pentru artiști în cadrul unei noi ediții a proiectului Re:Imagine Brașov

Proiectul, implementat în 2023 și 2024, a evoluat constant, consolidându-și identitatea ca platformă de creație live și dialog pentru artiști. Proiectul are în centru participarea directă a publicului la procesul artistic urmărind transformarea vizitatorilor în co-creatori de idei și discuții culturale.

În 2023, proiectul RE:IMAGINE BRAȘOV a abordat identitatea orașului prin reinterpretarea elementelor patrimoniale (arhitectură, repere urbane) în lucrări contemporane: artiștii brașoveni și-au construit operele inspirate din clădirile emblematice ale Brașovului, în dialog deschis cu publicul. „Brașov, oraș al artelor” a fost tema ediției din 2024, oferind artiștilor și publicului posibilitatea de a participa la dialoguri creative despre orașul și comunitatea Brașovului. Implicarea unor artiști din Brașov și din întreaga țară a stimulat dialogul artistic interurban și a diversificat perspectiva privind identitatea orașului.

Ediția din 2025 se bazează și dezvoltă activitățile realizate în anii precedenți prin tema „Brașov Micro/Macro”, invitând artiștii să exploreze relațiile dintre detaliile sau fragmentele urbane și imaginea de ansamblu a orașului, dintre patrimoniul local și viziunile globale asupra artei contemporane. Se acceptă tehnici tradiționale și experimentale. Este încurajată inovația vizuală și mixul de medii, inclusiv video, sunet, performance, text etc., cu condiția ca tema ediției să fie respectată.

Formularul de înscriere: https://forms.gle/wiECxzRMcTLUXvyD6

În urma Open Call-ului, având termenul limită de înscriere 29 august 2025, ora 14:00, Muzeul de Artă Brașov își propune să selecteze 15 propuneri. Artiștii selectați de către Comisia de specialitate a muzeului vor lucra live în sălile muzeului, în cadrul evenimentelor organizate în zilele de 19 septembrie, 31 octombrie și 21 noiembrie 2025. Fiecare artist va implica direct comunitatea și va propune o reinterpretare a identității culturale și artistice a Brașovului, explorând orașul atât din perspectiva detaliului intim și a micro-istoriei, cât și din cea a viziunii de ansamblu, macro, asupra spațiului urban. Lucrările realizate în cadrul atelierelor deschise vor putea fi ulterior selectate pentru a fi prezentate într-o expoziție colectivă la Muzeul de Artă Brașov în 2026.

Informații suplimentare despre Open Call și înscriere sunt disponibile aici: https://www.muzeulartabv.ro/brief-open-call-reimagine-bra%C8%99ov-2025-(1).pdf

Regulamentul Open Call-ului poate fi consultat la adresa: https://www.muzeulartabv.ro/regulament-open-call-re-imagine-brasov-2025.pdf