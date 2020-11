Not Natural, de Andrada Fesnic la Galeria Estopia

Galeria Estopia București vă invită vineri, 27 noiembrie, între orele 14.00 – 20.00, la vernisajul expoziției Not Natural, de Andrada Feșnic. La aproape doi ani de la prima expoziție solo a artistei la Estopia – care a coincis atunci chiar cu deschiderea galeriei – Andrada Feșnic revine la București cu o nouă serie de lucrări realizate integral pe durata ultimului an.

Not Natural este un irezistibil joc serios pe tabla de șah a minții: fiecare lucrare din această serie compune un fabulos teren de negociere între ceea ce „este” și ceea ce „ar putea fi”, iar pariul Andradei este acela de a subția întrutotul frontierele între diversele potențialități ale „realității”. Asemeni unui scafandru experimentat, artista își convinge spectatorul să plonjeze împreună într-o lume – acvariu, populată de ființe, creaturi și plante luxuriante atinse de o seducătoare fluiditate și nevoie de transparență. Formele, personajele din lucrările Andradei Feșnic par devorate de o foame de metamorfoză, ele sunt simultan parte din mai multe povești decupate din felii diferite de viață și desfășurate în același plan unic, al pânzei, și în același timp – acela al prezentului memoriei.

În picturile Andradei, lumea are o altfel de logică și grade diferite de vizibilitate: iar personajul-cheie care face posibilă coexistența simultană a acestor lumi suprapuse, singurul capabil să desfacă straturile de realitate și să le așeze într-un fir narativ este spectatorul. Mintea lui este adevăratul teren de joc și miza ultimă a artistei.

„Nu-mi propun să descriu părți ale naturii sau obiecte, spune Andrada, ci să compun o lume artificială plauzibilă, un puzzle interactiv, din care lipsesc în mod deliberat unele piese. Îl provoc pe privitor să le completeze cu propria imaginație, memorie și rațiune. Ochiul uman, așa cum știm, nu se poate concentra pe mai multe elemente în același timp: știind asta, combin elemente care de obicei nu sunt reprezentate împreună, câteodată le amplific dimensional sau cromatic, totul pentru că ceea ce vreau este să schimb perspectiva narativă și s-o duc într-o zonă nenaturală”. Nu, nu este o zonă de confort lumea din lucrările Andradei Feșnic, și nu, nu este naturală în sensul de lumea-așa-cum-o-știm: este, mai degrabă, o „scenografie a imaginației”, așa cum o definește artista. Ajuns pe nesimțite, asemeni lui Alice în Țara Minunilor, în vizuina iepurelui, spectatorul are o singură șansă: să-și adapteze privirea la noile „condiții de luminozitate” și să înceapă să vadă. Abia atunci i se vor desluși, asemeni lui Max Blecher în celebrul său roman, nemaiauzitele întâmplări din irealitatea imediată.

Andrada Feșnic s-a născut în 1987 la Cluj-Napoca, unde trăiește și lucrează.

A studiat pictura la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde a obținut licența în 2016 și masteratul în pictură în 2018. În 2015 a beneficiat de o mobilitate Erasmus la Central Saint Martins, University of the Arts London. În 2018, A+Space a găzduit expoziția sa personală, Aftermath, în cadrul Centrului de Interes, Cluj. A participat la numeroase expoziții de grup și proiecte internaționale, între care a realizat un performance în proiectul Performing the Unconscious, Freud Museum, Londra, în 2015. În ianuarie 2019 Galeria Estopia din București a prezentat expoziția personală, Fractured Realities I, urmată de Fractured Realities II, găzduită de Estopia Lugano. Pentru Andrada Feșnic, pictura echivalează cu un veritabil teren experimental definit de straturile suprapuse, de efectul de colaj pictural, de inovația cromatică și de descompunerea atent orchestrată a elementului figurativ.