A murit pictorul constățean Gheorghe Caruţiu

„Aducem un respectuos omagiu şi transmitem sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Dumnezeu să îl odihnească în pace!", transmite UOC, într-un comunicat remis, duminică, AGERPRES.



Gheorghe Caruţiu a urmat studiile de specialitate la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu" din Bucureşti, pe care le-a absolvit în anul 1982, "formându-se într-un context academic exigent, care i-a definit parcursul artistic şi pedagogic ulterior".



Pictor cu o activitate expoziţională constantă, în ţară şi în străinătate, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Gheorghe Caruţiu a construit de-a lungul deceniilor un parcurs artistic coerent, caracterizat prin rigoare, reflecţie vizuală şi preocupare pentru limbajul pictural contemporan, subliniază sursa citată.



Lucrările sale se regăsesc în colecţii publice şi private, contribuind la vizibilitatea artei româneşti în contexte naţionale şi internaţionale.



„În plan academic, a avut un rol esenţial în formarea şi consolidarea Facultăţii de Arte din cadrul UOC, unde a activat ca profesor dedicat, implicat în educaţia artistică şi în formarea generaţiilor de studenţi", mai transmite comunitatea academică a Universităţii Ovidius din Constanţa.

„Vă mulțumim pentru apropierea sufletească și pentru noblețea gândurilor.

Un ultim rămas-bun…

Astăzi, la ora 17, se citesc Stâlpii la Casa Mortuară Clares ( camera 1) și mâine, la ora 12:30,vor avea loc slujbele de înmormântare la Capela Cimitirului Central”, a anunțat familia.

