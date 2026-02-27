Excedent bugetar în ianuarie. Nazare: Execuția arată reziliență în administrarea finanțelor publice

„Prima lună cu excedent bugetar din 2019: o nouă confirmare a managementului mai bun al finanțelor publice. Un rezultat al prudenței și responsabilității, care ne obligă în continuare”, a transmis Nazare, vineri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, execuția bugetului general consolidat arată o îmbunătățire semnificativă a colectării veniturilor și o gestionare prudentă a cheltuielilor.

„Luna ianuarie 2026 marchează un nou moment important pentru finanțele publice: execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu excedent de 0,85 miliarde lei, respectiv 0,04% din PIB. Este prima lună ianuarie cu excedent după 2019, în contextul în care, în ianuarie 2025, România înregistra un deficit de 11 miliarde lei”, a precizat ministrul.

El a explicat că la baza acestui rezultat au stat mai mulți factori:

„O colectare a veniturilor semnificativ mai bună: 55,12 miliarde lei, +17,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu încasări record la TVA (+23,9% net). O gestionare prudentă a cheltuielilor: acestea, în total, au scăzut cu 6%, fără a afecta investițiile, care continuă să fie susținute în principal din fonduri europene. Rambursările de TVA au crescut cu 1 miliard de lei și au ajuns la 4,73 miliarde lei, sprijinind lichiditatea companiilor”.

Nazare susține că această execuție „arată reziliență și responsabilitate în administrarea finanțelor publice”, iar ajustarea structurală, bazată pe venituri solide și controlul cheltuielilor curente, „consolidează încrederea piețelor și investitorilor și reduce costurile de finanțare pentru România”.

Ministrul Finanțelor arată că bugetul pentru 2026 va continua aceeași direcție.

„De aceea, bugetul pentru 2026 va urmări în continuare să îmbine prudența fiscală cu dinamismul economic. Ne vom asigura că investițiile publice rămân puternice, cu accent pe proiecte de infrastructură, modernizare și dezvoltare strategică, în special prin fondurile europene. Prin această abordare, România generează bani în economia reală şi devine mai atractivă pentru capitalul internațional. Stabilitatea finanțelor publice trebuie să fie fundamentul încrederii și predictibilității pe termen lung”, a transmis Nazare.

(sursa: Mediafax)