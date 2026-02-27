Prețuri aberante la verdețuri: Urzicile au ajuns să coste cât carnea

Primele verdețuri au ajuns în piețele și supermarketurile din Capitală, însă prețurile sunt ridicol de mari.

Urzici la preț de carne

Astfel că o pungă cu 150 de grame de urzici se vinde cu 10 lei, ceea ce înseamnă 80 de lei per kilogram, cât carnea.

Vânzătorii spun că românii nu se înghesuie să le cumpere din cauza prețului ridicat.

"Nu prea se cumpără, zic că sunt scumpe și nu au bani", spune un piețar.

Anul acesta, verdețurile apar mai târzu din cauza vremii reci.

Importuri de urzici din Bulgaria

Urzicile din supermarkeuri provin din Bulgaria.

"Bulgarii s-au şcolit la culturi în spaţii protejate, termină cu urzica, plantează alte culturi. Manual! În spaţiile protejate, n-ai o maşină anume să recoltezi, cum e spanacul, să tai", explică Vlad Gheorghe, preşedinte Asociaţie Fructelor si Legumelor, pentru observatornews.ro.

Cum să consumi verdețuri tot anul

Penru a te bucura de verdețuri și în afara sezonului, le poți congela deoarece nu ăși pierd proprietățile nutriționale.

De asemenea, atunci când le prepari, nu este recomandat să le fierbi la temperaturi mari deoarece își pierd mare parte din calitățile nutritive.