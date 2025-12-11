Pictura originală a afișului „Războiul Stelelor” s-a vândut cu 3,9 milioane de dolari la o licitație

Pictura în acril și aerograf realizată de artistul și designerul de postere de film Tom Jung a apărut pentru prima dată în reclamele din ziare pe 13 mai 1977, cu mai puțin de două săptămâni înainte de premiera epopeii spațiale create de George Lucas. De asemenea, a împodobit panouri publicitare, reclame în reviste și programe de teatru.

„Pentru cea mai mare parte a Americii, aceasta a fost prima dată când a avut ocazia să zărească galaxia îndepărtată, foarte îndepărtată”, a declarat Charles Epting, directorul departamentului de cultură pop și consignații istorice de la Heritage Auctions.

Producătorul seriei „Războiul Stelelor”, Gary Kurtz, a păstrat tabloul original și l-a agățat pe peretele biroului său înainte de a-l lăsa mai departe fiicei sale. Familia Kurtz a scos ulterior lucrarea la vânzare la sediul din Dallas al Heritage Auctions, unde licitația a început de la 1 milion de dolari.

Vânzarea a stabilit recorduri pentru cele mai bine vândute obiecte de colecție din franciza cinematografică și, în general, pentru orice poster de film, a spus Epting. Cumpărătorul, a cărui ofertă câștigătoare a venit prin intermediul site-ului web, a ales să-și păstreze identitatea privată.

Înainte de aceasta, cel mai mare preț pentru suveniruri din franciză a fost sabia laser a lui Darth Vader , vândută la licitație pentru 3,6 milioane de dolari.

„Războiul Stelelor” este una dintre francizele cinematografice cu cele mai mari încasări din toate timpurile de la debutul său din 1977, cu Mark Hamill în rolul lui Luke Skywalker în rol principal. Originalul a fost urmat de continuări și prequel-uri și a dat naștere unor cărți, filme și alte serii derivate. Fanii săi sunt din întreaga lume.

(sursa: Mediafax)