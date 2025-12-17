Record absolut pentru piața românească de artă sacră! O icoană pictată de Nicolae Grigorescu în tinerețe, adjudecată cu 90.000 de Euro!

„Este o icoană rară, prin reprezentarea necanonică a chipurilor sfinților. Grigorescu a pictat după model viu, astfel că sfinții săi par reali. Această variantă a picturii i-a fost foarte dragă lui Grigorescu – a păstrat-o alături de-a lungul vieții, fapt confirmat și de fotografiile din sufrageria casei sale, unde ea apare expusă pe un șevalet”, spune, pentru canalul YouTube Artmark, Vlad Dumitriu, muzeograf al Muzeului Memorial Nicolae Grigorescu de la Câmpina.

2025 s-a dovedit a fi cel mai bun an pentru licitațiile de artă religioasă, după 15 ani de licitații Artmark periodic dedicate artei sacre, licitația din decembrie 2025 clasându-se a doua ca și volum al vânzărilor, cu rată de adjudecare de 71% și un total de 225.162 de Euro (după ce licitația de artă religioasă din aprilie 2025 a avut o rată aproape la fel de mare, dar un rezultat total de 327.000 de Euro). Artmark este una dintre puținele case de licitații din Europa care organizează licitații de artă sacră, tematică complicată, ce necesită specialiști cu un înalt nivel de calificare și colecționari de nișă, rafinați, de sinteză.

Decembrie 2025 devine astfel un nou moment-cheie pentru Nicolae Grigorescu și pentru piața locală de artă, după succesul istoric din decembrie 2024, când pictura „Țărăncuță odihnindu-se” stabilea recordul național pentru pictură (365.000 de Euro). Astfel, numele său este de acum asociat și celui mai mare preț obținut deocamdată pentru o icoană vândută în România, dar se regăsește, în același timp, și în cel mai mare eveniment al sezonului: Licitația Artmark de Iarnă, programată pentru 16 decembrie, la Palatul Cesianu-Racoviță din București, dar și online, pe Platforma Artmark Live, de la ora 17.00, și unde, pe lângă un nud pictat de Grigorescu în jurul anului 1860, intitulat „La izvor” și care are un preț de pornire de 50.000 de Euro, publicul poate găsi și o altă pictură extrem de rară de-a sa, dintre puținele ce ne-au rămas din perioada italiană a artistului național, o pânză de dimensiuni mari, „Costum verde de bal (Colombina în verde)” – care pornește în licitație de la 100.000 de Euro. Toate acestea pot fi admirate de marele public, până la data licitației, la Galeriile Artmark, mereu cu intrare liberă și zilnic, de la 10.00 la 20.00!