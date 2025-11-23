Scemtovici & Benowitz Gallery prezintă a treia ediție a expoziției anuale „Contemporary Drawing in Romania – 2025, DESE/M/NE ale timpului”

„Contemporary Drawing in Romania – 2025, DESE/M/NE ale timpului” reunește artiști din generații diferite, oferind o privire de ansamblu asupra practicii desenului contemporan românesc înțeles ca teritoriu al experimentului, reflecției și al libertății de expresie creativă:

Amalia Archiudean, Olimpiu Bandalac, Alina Andreea Bobeică, Elena Sofia Bobei, Emanuel Borcescu, Răzvan Botiș, Dragoș Burlacu, Alexandra Buzincu, Mihai Ciplea, Sebastiana Coman, Iulian Cristea, Mihnea Dămăceanu, Dorel Cristian Deliu, Fernando Diaconu, George Dîncu, Adriana Elian, Giles Eldridge (UK), Ana Iancu, Valentin Ioniță, Ada Jugănaru, Jamal Louis Kareem, Alex Manea, Bogdan Pelmuș, Magdalena Pelmuș, Diana Manole, Ilinca Mihăilă, Ioan de Moisa, Denis Nanciu, Ana-Maria Negrea, Maia Ștefana Oprea, Diana Oțet, Andrei David Petre, Eugen Pop, Constantin Popovici (MD), Marcela Rădulescu, Ștefan Raicu, Alexandru-Daniel Révész, Paula Suiugan, Romana Țopescu, Edith Torony, Ioana Vențel, Daniela Vasiliu, Simona Vilău, Daniela Vîrlan, Ionuț Zevideanu.

Lucrările au fost evaluate de un juriu independent din care au făcut parte: Marilena Preda Sânc, Cătălin Davidescu, Mălina Ionescu, Cătălin Burcea, Dan Vezentan, Andrei Tudoran și Hunor Debreceni.

Expoziția cu vânzare poate fi vizitată în spațiul galeriei bucureștene Scemtovici & Benowitz Gallery până în data de 30 noiembrie, în zilele de vineri și sâmbătă între 14:00 – 19:00, iar duminică între 12:00 – 16:00.

Despre Art Movements Foundation

Art Movements Foundation este o fundație culturală independentă care a luat ființă în 2022 în România cu scopul de a contribui la dezvoltarea mediului românesc de artă prin proiecte care creează conexiuni între artiști, colecționari și public, din dorința de a aduce valoare pentru toți operatorii culturali implicați, de la mediul academic și independent la galerii, muzee, instituții și publicul larg.

Despre Scemtovici & Benowitz Gallery

Scemtovici & Benowitz Gallery este o galerie bucureșteană inaugurată în decembrie 2022, cu misiunea de a susține scena de artă și de a crește valoarea artiștilor români pe piața locală și internațională. Galeria are un program artistic consistent și ambițios, în colaborare cu fundația culturală Art Movements Foundation. Spațiul Scemtovici & Benowitz Gallery se desfășoară pe cele două niveluri ale unui imobil construit la finalul anilor ‘20, restaurat și adaptat pentru a găzdui artă contemporană și evenimente dedicate publicului, sectorului creativ și mediului antreprenorial.

