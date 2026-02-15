Scemtovici & Benowitz Gallery prezintă expoziția de grup Holomer, deschisă până pe 5 martie

Expoziția Holomer poate fi vizitată până pe 5 martie 2026, la Scemtovici & Benowitz Gallery, în strada Jean-Louis Calderon nr. 34, de marți până sâmbătă între 14:00 – 19:30.



„Conceptul expoziției de grup a fost inspirat de un termen pe care filosoful Constantin Noica l-a creat artificial prin alăturarea a două cuvinte provenite din limba greacă: hólos (întreg) și méros (parte). Holomerul este elementul care oglindește partea în întreg și întregul în parte. El este acea structură abstrasă care conține toată informația necesară pentru ca forma să devină stabilă și care încapsulează întregul potențial evolutiv al formei mature. Este acel element care exprimă, deopotrivă, atât întregul, cât și partea.

Printr-un exercițiu de ficțiune utilă, adaptată limbajului contemporan, putem extrapola holomerul lui Noica și spune că acesta permite generarea procedurală a întregului dintr-o singură parte și că ar putea fi un fel de ADN ontologic. În scrierile sale, Constantin Noica recurge la acest termen pentru a descrie un tip special de realitate în care întregul (holos) și părțile (meros) nu sunt simple componente articulate într-un sistem, ci oglindiri-participări la Totalitate. Conceptul lui Noica caută o unitate a lumii care să depășească dihotomiile, o unitate organică, o realitate ontologică fluidă, opusă gândirii care separă brutal: individ vs. totalitate, parte vs. sistem, particular vs. universal. Astfel, Noica dorește să găsească definiția unor relații prin care partea nu este mutilată, întregul nu este opresiv și în care fiecare element poartă „semnătura” întregului.

Filosoful face trimiteri exemplificative la celula care conține întregul cod genetic, persoana care poartă cu sine cultura grupului din care provine, cuvântul care concentrează idiomul, tema muzicală care conține întreaga lucrare în germene.

În biologie, embriologia definește inversul acestui principiu prin clivajul holoblastic: procesul prin care oul fecundat se divide, transformându-se în embrion, făt, nou-născut, om. Întregul trup de carne se construiește pornind de la zigot. Forma matură este rezultatul unor teribile și misterioase transformări ciclice ale materiei carnale, procese de reducție, dispariții dureroase, dar și nașteri de celule noi. Asemenea trupului omenesc, format prin renunțări și suferințe care dau naștere unor noi posibilități, se manifestă și Corpusul Artei. Arta reprezintă suma tuturor operelor create de umanitate, dar și suma expresiilor individuale, fiecare operă purtând în ea întregul potențial al culturii vizuale universale.

În acest sens, expoziția de grup propune o echivalență în care fiecare operă de artă este un holomer: ea nu este doar parte, ci și imagine condensată a întregului potențial artistic, în care partea reflectă întregul. Arta se arată aici ca un organism viu, o matrice a creației. Energia vizionară a artiștilor și misterul materiei spirituale sunt în continuă transformare, asemenea materiei carnale, prin cicluri succesive de moarte și renaștere.

Creațiile artistice pot fi consistent comparate cu ființele umane, fragmente încărcate de întreg. Procesul creativ individual presupune, așadar, un travaliu, la capătul căruia se naște o nouă operă. Clivajul holoblastic își găsește aici corespondentul în efortul creator, un clivaj subtil și nevăzut, alcătuit din căutare și inspirație, imaginație și concentrare, dedicare și efort mental și fizic, alegere și renunțare, plămădit din scindări lăuntrice, din sacrificii și revelații personale.” - Gilda Ghinoiu, curator



Radu Băieș (n. 1988, Cluj) trăiește și lucrează în Cluj. A obținut diplomele de licență și masterat în pictură în cadrul Universității de Arte Plastice și Design Cluj. În prezent, continuă studiile doctorale în cadrul aceleiași instituții. Lucrările sale au fost prezentate atât în solo show-uri: Searching for my human traces, Telegraph Gallery, Cehia; The Great Journey, Galeria Sector 1, București; Cosmic Green Solitude, Galeria Art Plus Text, Budapesta; Radu Băieș, Galeria Quadro, Cluj; cât și în expoziții de grup, printre care: SIGNAL I, Telegraph Gallery, Cehia; Spirits of a Century, Muzeul de Artă Cluj; Disruptive Imagination – Making Windows Where There Were Once Walls, GVUO, Cehia; The Exquisite Corps – Drink the New Wine, Galeria Sector 1, București; The Cutting Edge 2, Muzeul de Artă Cluj; Body Unnatural, NUNU Fine Art Gallery, Taipei; Darmo Paris, H Gallery, București; K2 Bold Gallery, Praga. Lucrările lui fac parte din colecții private internaționale și naționale.

Laura Covaci (n. 1964, București) trăiește și lucrează la Paris și București. A obținut diploma de licență în restaurare monumentală în cadrul Universității de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. Solo show-uri: Desprinderea (Accademia di Romania, Roma), Anotimpul Insectelor, Orfelinat (Galerie 208, Paris) și Tranziții (Galerie G.N.G, Paris),Mutații - Victoria Center - București și în expoziții de grup, printre care: Faza zero – 96 de propuneri spațiale (Galerie Serge Aboukrat, Paris, Franța), Azulejo în viziunea artiștilor români (Museu de Artes Decorativas, Viana do Castelo, Portugalia), Călătoria rinocerului (Palatul Parlamentului, București), Prezentul mai mult ca perfect (Școala de la Piscu), Multiverse / Laura Covaci & Catherine Ikam (Galerie 208 Chicheportiche, Paris, Franța). Artista are un palmares internațional care include expoziții în SUA, Franța, Belgia, Italia și Portugalia. Lucrările ei fac parte din colecții private internaționale și naționale.

Ioan De Moisa (n. 1989, Carei) trăiește și lucrează în Cluj-Napoca. A absolvit secția de pictură a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca (licență 2011, master 2013). Expoziții personale recente includ: Gathering at the Beginning of Life (Mind Set Art Center, Taipei, 2024), Petrichor (Cosmic House Gallery, Cluj-Napoca, 2023) și #2 (Unirea Open Studios, Cluj-Napoca, 2022). A participat la târguri internaționale precum Positions Art Fair (Berlin, 2025) și Art Taipei (2023–2025). Lucrările sale au fost prezentate în expoziții de grup la Meron Gallery, Rubik Art Space, Quadro Gallery și Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Lucrările lui fac parte din colecții private internaționale și naționale.

Misha Diaconu (n. 1981, Galați) este o artistă stabilită în București. Este absolventă a Universității Naționale de Arte București, Facultatea de Arte Decorative și Design, secția Metal, cu activitate artistică pe scena de artă locală și internațională. Lucrările sale au fost expuse în galerii și muzee din țară și străinătate, printre care: Piccola Galleria a ICR și Cercetare Umanistică, Veneția, Italia; Senat Gallery/UAP; Kulterra Gallery; Art Yourself Gallery; Mănăstirea Ursuline/Muzeul Brukenthal, Sibiu; Muzeul de Artă Vizuală, Galați; City Gallery, Salzburg, Austria; Galeria Galateca; Palatul Știrbei, București; The Institute Galeria; Apheea Gallery; Insula Aegina, Grecia; Muzeul de Artă Cluj-Napoca. În prezent, lucrările ei fac parte din colecții private, muzeale și spații publice din România, Norvegia, Franța, Germania, Grecia, Spania, Canada și Portugalia.

Oana Fărcaș (n. 1981, Cluj) trăiește și lucrează în Cluj-Napoca. A obținut titlul de doctor în arte vizuale în anul 2010 la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Lucrările sale au fost prezentate în expoziții importante din marile centre culturale ale Europei, SUA și Asia, aducându-i recunoaștere pe plan internațional. Solo show-uri: Chemistry To Burn Bitter Sweet Romance, Mindset Art Center, Taipei, 2024; The Cluj Collective, JD Malat, London, 2024; Kaleidoscope Woman, Iomo Gallery, 2023; Chimeras, Iomo Gallery, 2022; In the Womb of Light, LARMgalleri, Copenhagen, 2015; Between the Visible and the Invisible, Mind Set Art Center, Taipei, 2014; In the Light out of Sight, curator Adina Drinceanu, Anca Poterasu Gallery, București, 2013; Already Made, LARMgalleri, Copenhagen; Leurre, Fondation Francès, Senlis, France, 2011; Volta7 Basel, LARMgalleri, Basel, Switzerland; Volta NY, LARMgalleri, New York, USA, 2011; Realism, Casa Matei, Cluj-Napoca, 2010; Since Then/Till Now, LARMgalleri, Copenhagen, Denmark, 2009; Just a Glimpse, IVAN Gallery, București, 2008; Preview Gallery, Cluj, 2007; Confusion, Atas Gallery, Cluj, 2004; Play, Bulgakov Gallery, Cluj, 2003.

Robert Fekete (n. 1987, Satu Mare) trăiește și lucrează în Cluj. A obținut diplomele în pictură în cadrul Universității de Arte Plastice și Design Cluj. În timpul studenției a fost bursier Erasmus la Torino, iar în timpul studiilor masterale, bursier la Roma, bursa Vasile Pârvan, Accademia di Romania. Lucrările sale au fost expuse în galerii precum: Feinkunst Krüger, Hamburg; The Gallery of Fine Art, Ostrava; Tajan Artstudio, Paris; Richard Taittinger Gallery, New York; M77 Gallery, Milano; Dominique Flat Gallery, Paris; HVVCA – Hudson Valley for Contemporary Art, Peekskill, New York; Conduits Gallery, Milano. De asemenea, a participat la Bienala de la Praga, Galeria Prisma, Bolzano, Galeria Mihai Nicodim, Los Angeles, Galeria Mie Lefever, Destelbergen.

Andreea Medar (n. 1990, Târgu-Jiu, România) trăiește și lucrează la Târgu Jiu și Timișoara. Este doctor în arte vizuale, titlu oferit de Universitatea de Vest, Facultatea de arte și Design, specializat în pictură. Realizează obiecte și instalații, spații și sculpturi din materiale neconvenționale, instalații media și video. Selecție de proiecte: 2024 If Silence Had a Shape, MATCA Art Space, Cluj-Napoca; Since the Wood of Your Window Has Been Blooming, organizat împreună cu Mind Set Art Center, Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei; 2022 Solarium. The Forever Garden, Meta Spațiu, SNAC, MNAC, București; Ecologies of Repair, Gaep Gallery, București; Among the Thorns of the Desert. Our Eyes Full of Dust, 12-14 Contemporary, Viena, Austria; 2021 Young Artists Connections’ 21, MNAC București; Laguna Art Prize, Arsenale N, Veneția / Lapsus, Timișoara; I Feel Something, Don’t Know What, Fundația Art Encounters, Timișoara și Zachęta Project Room, Polonia; Apocalipsa Elefantului Alb, Garnizoană Timișoara; Danube Dialogues Festival, Novi Sad, Serbia; 2019 Seeing Time, Kunsthalle Bega, Timișoara.



Despre Scemtovici & Benowitz Gallery

Scemtovici & Benowitz Gallery este o galerie bucureșteană inaugurată în decembrie 2022, cu misiunea de a susține scena de artă și de a crește valoarea artiștilor români pe piața locală și internațională. Galeria are un program artistic consistent și ambițios, în colaborare cu fundația culturală Art Movements Foundation. Spațiul Scemtovici & Benowitz Gallery se desfășoară pe cele două niveluri ale unui imobil construit la finalul anilor ‘20, restaurat și adaptat pentru a găzdui artă contemporană și evenimente dedicate publicului, sectorului creativ și mediului antreprenorial.









