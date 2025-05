Trei artiști primesc Premiul Art Movements Foundation pentru pictură emergentă în competiția „Emerging Me: Breaking the Ice”, ediția I. Silviu Ilcuș acordă Premiul Colecționarului

Mai mult decât o platformă de premiere, “Emerging Me: Breaking the Ice” este o inițiativă menită să susțină și să amplifice voci nedescoperite încă de publicul de artă. Din perspectiva inițiatorilor, lansarea unei semnături emergente nu este despre a face zgomot sau despre un premiu financiar, ci despre asumarea responsabilității traseului artistului sau artistei nou descoperit(e), despre crearea acelui context fertil ce îi permite tânărului talent să pășească spre lumina recunoașterii publice cu încredere și scop.



Art Movements Foundation acordă Premiul I (2.500 €) artistei Ștefania Ciobanu, pentru lucrarea “It’s Better This Way”, ulei pe pânză. Ștefania Ciobanu (n. 2000, Iași) este doctorand în arte vizuale, specializarea Pictură, în cadrul Universității de Vest Timișoara și absolventă cu licență și masterat a secției Pictură, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.



“Lucrarea vorbește despre răbdarea tăcută pe care am avut-o înainte să găsesc curajul de a păși peste propriile limite. Mult timp am stat în fața graniței dintre cine eram și cine îmi doream să devin, știind că un pas greșit m-ar putea răni, dar și că, fără acel pas, nu aș putea crește niciodată. Nu a fost un gest impulsiv, ci o așteptare conștientă, încărcată de teamă și dorință, în care am învățat să îmi construiesc curajul din răbdare. Această lucrare reconstituie acea clipă de echilibru fragil — când am înțeles că adevărata forță nu vine din graba de a trece limita, ci din înțelepciunea de a o înțelege și de a o depăși în propriul ritm”, afirmă artista.



Premiul al II-lea (1.500 €) se acordă lui Arthur Boothby pentru “Host”, lucrare realizată în ulei pe pânză. Arthur Boothby (n. 1999, Londra) este absolvent al Camberwell College of Arts, cu o diplomă postuniversitară de la Royal Drawing School. "Vorbesc în lucrările mele despre sentimentul meu de disconfort corporal față de crearea lumii, prin propria experiență fenomenologică, totodată, de a fi produsul acestei lumi, capabil doar să o observ ‘ca printr-o oglindă, întunecat.’ Mă inspir din coșmaruri ale viitorului postuman, din inteligențe emergente și bucle cibernetice de feedback pozitiv. Din frica de a fi și din frica de a nu fi”, afirmă artistul.



Premiul al III-lea (1.000 €) este oferit de Art Movements Foundation lui Alexandru-Daniel Révész pentru lucrarea “Anti-St Michael”, ulei pe placaj din lemn. Alexandru-Daniel Révész (n. 2003, Satu Mare) este absolvent al Universității de Arte și Design Cluj-Napoca. O sursă importantă de inspirație a tânărului artist este volumul de poezii “Florile Răului” de Charles Baudelaire. În lucrarea sa, Révész propune o altă perspectivă asupra unui subiect cunoscut, prin orientarea atenției de pe Arhanghel pe figura grotescă a demonului. “Asemenea poetului, am încercat să dau un twist unui subiect deja acceptat de public. Lucrarea se înscrie în categoria grotescului, implicit, în peisajul psihologic pe care îmi doresc să îl creez.”



Premiul Colecționarului (1.000 €) este acordat de Silviu Ilcuș artistei Ioana Tocoaie Perju, pentru lucrarea “The Atla Odyssey”, ulei pe pânză. Ioana Tocoaie Perju (n. 1998, Avrig, Sibiu) a absolvit cu licență și masterat Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca. Lucrarea premiată face parte dintr-o serie de picturi prin intermediul cărora artista călătorește cu personajul feminin prin scenografii teatrale, creând un fir vizual narativ. „În acest demers, mă focusez pe dislocarea simetriilor rigide, transpunând pe pânză clocotul interior printr-o detașare aparent ilogică de imaginea fidelă a realului. Printr-o negare a esenței tradiționale sau o detașare a vechilor abordări, încerc să născocesc o serie densă de imagini și analogii fără conexiuni clare între ele. Lumea fantastică transpusă este caracterizată de înfățișări plastice neașteptate, haotice sau fragmentate”, afirmă artista.



Câștigătorii și finaliștii actualei ediții a competiției pentru Premiul Art Movements Foundation pentru Pictură Emergentă au fost desemnați prin vot secret, pe baza a cinci criterii (abordarea suprafeței, inovație tehnică, abordări ale compoziției, subiecte și concepte, opinie subiectivă) de un juriu independent:

Petru Lucaci – pictor, profesor universitar, președinte UAP din România

Remus Grecu – pictor

Mark Metcalfe – pictor

Raluca Ilaria Demetrescu – artist vizual și curator

Andrei Ciurdărescu – pictor și lector universitar

Silviu Ilcuș – colecționar de artă modernă și contemporană

Premierea artiștilor câștigători va avea loc joi, 5 iunie 2024, la ora 18:00, în cadrul vernisajului expoziției de grup „Emerging Me: Breaking the Ice, 2025”, curator Gilda Ghinoiu, la Scemtovici & Benowitz Gallery, expoziție în care urmează să fie prezentate publicului cele 35 de lucrări finaliste, selectate de juriu.