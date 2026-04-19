„Un proiect care ne unește: Pinacoteca București”

Evenimentul marchează intrarea în șantier a clădirii Palatului Pinacotecii (Palatul Dacia-România, Str. Lipscani nr. 18-20), viitorul sediu al Pinacotecii Municipiului București, precum și anunțarea intenției de lansare a unui concurs public de idei pentru amenajarea Pinacotecii ca instituție culturală contemporană, deschisă comunității și dialogului interdisciplinar.

Conferința este organizată de Muzeul Municipiului București, alături de Asociația Prietenii Pinacotecii Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, igloo media, Uniunea Arhitecților din România și Ordinul Arhitecților din România.

Agenda evenimentului va aborda calendarul estimativ al lucrărilor și etapele următoare ale șantierului; viziunea asupra Pinacotecii București ca instituție culturală de referință; cadrul general și principiile viitorului concurs public de idei; modalități de implicare a mediului profesional, academic și civic în dezvoltarea proiectului.

La conferință vor lua cuvântul: Stere Farmache, Președintele Asociației Prietenii Pinacotecii București; prof. dr. arh. Tomnița Florescu, membru al Asociației Prietenii Pinacotecii București; prof. emerit arh. Ana Maria Zahariade, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”; doamna prof. dr. arh. Ileana Tureanu, președinte, Uniunea Arhitecților din România; Răzvan Munteanu, director executiv, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic – Primăria Municipiului București; arh. Bruno Andreșoiu, director igloo media; Daria Albu, voluntar, Muzeul Municipiului București, Ana-Maria Măciucă și Vlad Vieru, muzeografi, Pinacoteca București – Muzeul Municipiului București, dr. Adrian Majuru, director general, Muzeul Municipiului București. Discuțiile vor fi moderate de arh. Yvonne Toader, vicepreședinte, Filiala București – Ordinul Arhitecților din România.

Prin această întâlnire, organizatorii își propun să creeze un cadru de dialog transparent și să reafirme rolul Pinacotecii Municipiului București ca proiect cultural strategic, menit să valorifice patrimoniul artistic al orașului și să contribuie la dezvoltarea durabilă a infrastructurii culturale bucureștene.