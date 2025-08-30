BIFF 2025 onorează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria printr-o secțiune de film istoric unică în România

În acest an, secțiunea „Istorie și Cinema” revine în programul BIFF cu două producții de excepție care îmbină forța narativă a documentarului cu rigoarea cercetării istorice. Inițiată în 2021 de Dan Drăghicescu (producător asociat Chainsaw Film Productions), cu ocazia Centenarului Regelui Mihai, secțiunea s-a transformat într-un adevărat ambasador cultural, promovând valori, memorie și identitate.

Unică în peisajul festivalier românesc și ajunsă la cea de-a cincea ediție, secțiunea „Istorie și cinema” marchează în acest an un moment important, 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, una dintre cele mai carismatice și influente personalități din istoria României moderne. Festivalul celebrează acest moment prin proiecția „Despre Viață - Regele Mihai al României”.

Documentarul „Despre Viață – Regele Mihai al României”, producător executiv de John Florescu, cu Dan Drăghicescu în calitate de producător asociat, regia Marin Dinescu, Viorel Sergovici Sr. director de imagine și Mircea Lăcătuș la montaj. Filmul oferă o perspectivă profund personală asupra relației Regelui Mihai cu Regina Elena și Regele Carol al II-lea, precum și asupra valorilor care i-au ghidat viața: credința, loialitatea și onoarea. Documentarul include și un material excepțional, ultimul interviu acordat de Prințul Filip al Marii Britanii, văr direct al Regelui Mihai, despre legătura de familie și vizitele în România din perioada 1927. Este o producție cu o puternică încărcătură emoțională și istorică, ce merită descoperită pe marele ecran. O producție Chainsaw Film Productions.

Al doilea proiect din această secțiune este seria „Enigmele României”, prezentată de consacratul actor Marcel Iureș, în regia lui Marin Dinescu, producător executiv John Florescu, o producție pentru History Channel de Chainsaw Film Productions. Cele trei episoade selectate pentru proiecție: „Asasinatul Barbu Catargiu”, „Maria Tănase” și „UFO peste spațiul aerian român”, invită spectatorii să exploreze mistere nerezolvate și povești puțin cunoscute din trecutul național. Cu o abordare cinematografică modernă, care combină narațiunea captivantă, interviuri cu istorici și experți, imagini de arhivă și reconstituiri sugestive, seria reușește să aducă istoria în prezent, adresându-se în special tinerilor. Printre invitații care contribuie la aceste episoade se numără politologul Stejărel Olaru, istoricul Andrei Pogăciaș și cosmonautul Dumitru Prunariu.

Filmele prezentate în cadrul secțiunii „Istorie și cinema” au susținerea BAT Romania și fac parte din Turneul Național de Educație Istorică 2026, inițiat de Dan Drăghicescu și John Florescu începând cu anul 2019.

Festivalul este organizat de Fundația Charta și Asociația Culturală Grigore Vasiliu Birlic, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, cu sprijinul Ministerului Culturii – o recunoaștere a contribuției sale în promovarea filmului și a dialogului intercultural.

Locațiile în care se va desfășura BIFF 2025 sunt: Cinema Muzeul Țăranului Român, CREART - Grădina cu filme, Cinemateca Eforie și Cinema Union.

Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.

