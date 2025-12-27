x close
Secretul blaturilor perfecte la air fryer: Torturi rapide și umpluturi savuroase

de Andreea Tiron    |    27 Dec 2025   •   18:00
Sursa foto: Cum faci blaturi de tort perfecte la air fryer

Air fryer-ul nu este bun doar pentru aperitive sau prăjituri rapide, ci și pentru blaturi de tort perfecte, ideale atunci când vrei un desert de efect, fără să pornești cuptorul.

Blaturile ies pufoase, uniforme și bine crescute, iar timpul de coacere este mult mai scurt.

Iată cum poți face blaturi de tort la air fryer, dar și idei de umpluturi delicioase, potrivite pentru Revelion sau orice ocazie specială.

Blat simplu de tort la air fryer (clasic, pufos)

Ingrediente:

  • 4 ouă

  • 120 g zahăr

  • 120 g făină

  • 1 linguriță extract de vanilie

  • un praf de sare

Mod de preparare:
Bate ouăle cu zahărul până își triplează volumul. Adaugă vanilia și încorporează ușor făina cernută cu sarea.

Toarnă compoziția într-o tavă rotundă compatibilă cu air fryer-ul, tapetată cu hârtie de copt.

Coacere: 160°C, 25–30 de minute
Verifică cu scobitoarea. Lasă blatul să se răcească complet înainte de tăiere.

Blat de tort cu cacao la air fryer

Ingrediente:

  • 3 ouă

  • 100 g zahăr

  • 90 g făină

  • 20 g cacao

  • 1 linguriță praf de copt

Sfat:
Amestecă făina cu cacaoa și praful de copt înainte de a le adăuga în compoziție.

Coacere: 160°C, 22–25 de minute
Ideal pentru torturi cu cremă de ciocolată, vișine sau fructe de pădure.

Blat de tort cu lămâie (fresh și aromat)

Ingrediente:

  • 3 ouă

  • 100 g zahăr

  • 80 ml ulei

  • 120 g făină

  • coaja rasă de lămâie

  • 1 linguriță praf de copt

Coacere: 160°C, 25 de minute
Perfect pentru torturi ușoare, cu creme fine și fructe.

Idei de umpluturi delicioase pentru tort

Cremă de ciocolată fină

  • mascarpone + ciocolată topită

  • frișcă bătută + cacao

  • ganache din smântână și ciocolată neagră

Se potrivește cu: blat simplu sau cu cacao

Cremă de mascarpone cu fructe

  • mascarpone

  • frișcă lichidă

  • zahăr pudră

  • fructe de pădure, căpșuni sau zmeură

Rezultat: tort aerat, fresh, ideal după mese copioase.

Cremă de lămâie (lemon curd + mascarpone)

  • lemon curd

  • mascarpone

  • frișcă bătută

Perfectă pentru: blaturi simple sau cu vanilie

Cremă de cafea

  • mascarpone

  • cafea tare, răcită

  • zahăr pudră

Excelentă pentru: torturi elegante de Revelion

Cremă de nucă sau alune

  • nucă/alune măcinate

  • mascarpone sau unt

  • miere sau zahăr

Se potrivește cu: blat cu cacao sau simplu

Umpluturi rapide între straturi

  • gem de vișine sau zmeură

  • dulceață de portocale

  • fructe caramelizate

  • compot bine scurs

Asamblarea tortului

  1. Taie blatul în 2–3 foi egale

  2. Însiropează ușor (apă + zahăr + aromă)

  3. Alternează straturi de cremă și umplutură

  4. Lasă tortul la frigider minimum 3–4 ore

De ce să alegi air fryer-ul pentru blaturi de tort

coacere uniformă
timp mai scurt
consum redus de energie
ideal pentru bucătării mici
rezultate sigure

Blaturile de tort la air fryer sunt o soluție rapidă, practică și surprinzător de reușită. Cu umpluturile potrivite, poți obține un tort elegant, perfect pentru Revelion, fără efort și fără cuptor clasic.

