Secretul blaturilor perfecte la air fryer: Torturi rapide și umpluturi savuroase

Blaturile ies pufoase, uniforme și bine crescute, iar timpul de coacere este mult mai scurt.

Iată cum poți face blaturi de tort la air fryer, dar și idei de umpluturi delicioase, potrivite pentru Revelion sau orice ocazie specială.

Blat simplu de tort la air fryer (clasic, pufos)

Ingrediente:

4 ouă

120 g zahăr

120 g făină

1 linguriță extract de vanilie

un praf de sare

Mod de preparare:

Bate ouăle cu zahărul până își triplează volumul. Adaugă vanilia și încorporează ușor făina cernută cu sarea.

Toarnă compoziția într-o tavă rotundă compatibilă cu air fryer-ul, tapetată cu hârtie de copt.

Coacere: 160°C, 25–30 de minute

Verifică cu scobitoarea. Lasă blatul să se răcească complet înainte de tăiere.

Blat de tort cu cacao la air fryer

Ingrediente:

3 ouă

100 g zahăr

90 g făină

20 g cacao

1 linguriță praf de copt

Sfat:

Amestecă făina cu cacaoa și praful de copt înainte de a le adăuga în compoziție.

Coacere: 160°C, 22–25 de minute

Ideal pentru torturi cu cremă de ciocolată, vișine sau fructe de pădure.

Blat de tort cu lămâie (fresh și aromat)

Ingrediente:

3 ouă

100 g zahăr

80 ml ulei

120 g făină

coaja rasă de lămâie

1 linguriță praf de copt

Coacere: 160°C, 25 de minute

Perfect pentru torturi ușoare, cu creme fine și fructe.

Idei de umpluturi delicioase pentru tort

Cremă de ciocolată fină

mascarpone + ciocolată topită

frișcă bătută + cacao

ganache din smântână și ciocolată neagră

Se potrivește cu: blat simplu sau cu cacao

Cremă de mascarpone cu fructe

mascarpone

frișcă lichidă

zahăr pudră

fructe de pădure, căpșuni sau zmeură

Rezultat: tort aerat, fresh, ideal după mese copioase.

Cremă de lămâie (lemon curd + mascarpone)

lemon curd

mascarpone

frișcă bătută

Perfectă pentru: blaturi simple sau cu vanilie

Cremă de cafea

mascarpone

cafea tare, răcită

zahăr pudră

Excelentă pentru: torturi elegante de Revelion

Cremă de nucă sau alune

nucă/alune măcinate

mascarpone sau unt

miere sau zahăr

Se potrivește cu: blat cu cacao sau simplu

Umpluturi rapide între straturi

gem de vișine sau zmeură

dulceață de portocale

fructe caramelizate

compot bine scurs

Asamblarea tortului

Taie blatul în 2–3 foi egale Însiropează ușor (apă + zahăr + aromă) Alternează straturi de cremă și umplutură Lasă tortul la frigider minimum 3–4 ore

De ce să alegi air fryer-ul pentru blaturi de tort

coacere uniformă

timp mai scurt

consum redus de energie

ideal pentru bucătării mici

rezultate sigure

Blaturile de tort la air fryer sunt o soluție rapidă, practică și surprinzător de reușită. Cu umpluturile potrivite, poți obține un tort elegant, perfect pentru Revelion, fără efort și fără cuptor clasic.