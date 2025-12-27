Secretul blaturilor perfecte la air fryer: Torturi rapide și umpluturi savuroase

Blaturile ies pufoase, uniforme și bine crescute, iar timpul de coacere este mult mai scurt.
Iată cum poți face blaturi de tort la air fryer, dar și idei de umpluturi delicioase, potrivite pentru Revelion sau orice ocazie specială.
Blat simplu de tort la air fryer (clasic, pufos)
Ingrediente:
-
4 ouă
-
120 g zahăr
-
120 g făină
-
1 linguriță extract de vanilie
-
un praf de sare
Mod de preparare:
Bate ouăle cu zahărul până își triplează volumul. Adaugă vanilia și încorporează ușor făina cernută cu sarea.
Toarnă compoziția într-o tavă rotundă compatibilă cu air fryer-ul, tapetată cu hârtie de copt.
Coacere: 160°C, 25–30 de minute
Verifică cu scobitoarea. Lasă blatul să se răcească complet înainte de tăiere.
Blat de tort cu cacao la air fryer
Ingrediente:
-
3 ouă
-
100 g zahăr
-
90 g făină
-
20 g cacao
-
1 linguriță praf de copt
Sfat:
Amestecă făina cu cacaoa și praful de copt înainte de a le adăuga în compoziție.
Coacere: 160°C, 22–25 de minute
Ideal pentru torturi cu cremă de ciocolată, vișine sau fructe de pădure.
Blat de tort cu lămâie (fresh și aromat)
Ingrediente:
-
3 ouă
-
100 g zahăr
-
80 ml ulei
-
120 g făină
-
coaja rasă de lămâie
-
1 linguriță praf de copt
Coacere: 160°C, 25 de minute
Perfect pentru torturi ușoare, cu creme fine și fructe.
Idei de umpluturi delicioase pentru tort
Cremă de ciocolată fină
-
mascarpone + ciocolată topită
-
frișcă bătută + cacao
-
ganache din smântână și ciocolată neagră
Se potrivește cu: blat simplu sau cu cacao
Cremă de mascarpone cu fructe
-
mascarpone
-
frișcă lichidă
-
zahăr pudră
-
fructe de pădure, căpșuni sau zmeură
Rezultat: tort aerat, fresh, ideal după mese copioase.
Cremă de lămâie (lemon curd + mascarpone)
-
lemon curd
-
mascarpone
-
frișcă bătută
Perfectă pentru: blaturi simple sau cu vanilie
Cremă de cafea
-
mascarpone
-
cafea tare, răcită
-
zahăr pudră
Excelentă pentru: torturi elegante de Revelion
Cremă de nucă sau alune
-
nucă/alune măcinate
-
mascarpone sau unt
-
miere sau zahăr
Se potrivește cu: blat cu cacao sau simplu
Umpluturi rapide între straturi
-
gem de vișine sau zmeură
-
dulceață de portocale
-
fructe caramelizate
-
compot bine scurs
Asamblarea tortului
-
Taie blatul în 2–3 foi egale
-
Însiropează ușor (apă + zahăr + aromă)
-
Alternează straturi de cremă și umplutură
-
Lasă tortul la frigider minimum 3–4 ore
De ce să alegi air fryer-ul pentru blaturi de tort
coacere uniformă
timp mai scurt
consum redus de energie
ideal pentru bucătării mici
rezultate sigure
Blaturile de tort la air fryer sunt o soluție rapidă, practică și surprinzător de reușită. Cu umpluturile potrivite, poți obține un tort elegant, perfect pentru Revelion, fără efort și fără cuptor clasic.