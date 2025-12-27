Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, afectați. Când se va relua livrarea agentului termic

UPDATE: CET BUCURESTI SUD

ELCEN anunță că cel de-al doilea cazan de apa fierbinte a fost repus in functiune astazi la ora 16:25.

La acest moment, cazanele de apa fierbinte sunt operationale si pregatite sa functioneze la parametrii optimi. CET Bucuresti Sud funcționeaza in schema normală.

Știre inițială:

Termoenergetica anunță că până sâmbătă seara va reporni cele două cazane de Apă Fierbinte „care nu funcționează la parametri normali”, „producția de energie termică fiind redusă temporar”, în urma avariei la CET Sud, care aparține de ELCEN, companie a Ministerului Energiei.

Sectoarele 2 și 3 din Capitală sunt afectate de această avarie, în timp ce sectoarele 4 și 5 sunt și ele parțial vizate de această problemă.

Totuși, Termoenergetica subliniază că durează aproximativ 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere.

„Atenție! Este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul să se echilibreze, iar apa caldă și căldura să ajungă complet la robinetele și în caloriferele voastre”, este mesajul transmis de Termoenergetica.

(sursa: Mediafax)