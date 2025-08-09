Bucharest International Dance Film Festival anunță cea de-a XI-a ediție: „Keep Calm and Keep On Moving”

„Keep Calm and Keep On Moving”. Sub această temă, festivalul propune o reflecție artistică asupra capacității de adaptare și transformare în vremuri de criză și instabilitate, punând în prim-plan corpul ca formă de rezistență, expresie și reinventare.

„Se spune adesea că în vremuri de război penițele poeților tac. Dar poate și opusul e valabil. Poate, atâta timp cât artiștii nu tac, cât continuăm să ne mișcăm, să scriem, să cântăm, să dansăm, răul nu poate răzbate în lume. Departe de intenția oricărei premoniții fataliste, mai degrabă o încercare de exorcizare a vremurilor incerte și nocive în care trăim, mesajul este un îndemn la creație, la reziliența, la arta ca forma ultimă de supraviețuire. Într-o lume în continuă mișcare, uneori haotică, alteori blocată, corpul rămâne un reper profund uman. BIDFF 2025 este despre a merge mai departe, cu calm, curaj și creativitate”, a menționat Carmen Coțofană, directoarea festivalului.

BIDFF își păstrează structura consacrată, conectată la realitatea contemporană și la teme precum tehnologia, corpul, memoria și viitorul. Evenimentele se vor desfășura în locații emblematice din București, printre care: Cinema Elvire Popesco, Grădina cu Filme - Cinema and More, CNDB - Centrul Național al Dansului București, SAC@Malmaison, Teatrul Masca, precum și alte spații partenere.

Pe durata celor patru zile de festival, dansatori, coregrafi, artiști vizuali, regizori, creatori de realități virtuale, teoreticieni și producători vor fi implicați în peste 20 de evenimente artistice, structurate în cinci secțiuni interconectate: Expand, Community, Exchange, VR și Films. Acestea aduc împreună artiști din întreaga lume și invită publicul să exploreze dansul nu doar ca spectacol, ci ca un mod de a înțelege profund lumea în care trăim.

Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF) este organizat de Asociația Tangaj Collective. Bucharest International Dance Film Festival, Ediția a XI-a” este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național - AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Bucharest International Dance Film Festival, Ediția a XI-a” este un proiect co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului „București. Împreună” 2025. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Primăriei Municipiului București sau ARCUB. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro.