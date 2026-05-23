Bursa de Spectacole de la Sibiu – tinerii artiști au șansa să-și prezinte creațiile în fața profesioniștilor și a invitaților internaționali

În perioada 22–25 iunie 2026, SIPAM marchează 30 de ani de existență, printr-o ediție aniversară dedicată dialogului, schimbului de idei și susținerii noilor voci din artele spectacolului.

Cu această ocazie, organizatorii au lansat un apel deschis dedicat artiștilor tineri din România, pentru înscrierea de spectacole ce pot fi prezentate în cadrul SIPAM 2026, dar și pentru participarea propriu-zisă la Bursă, concepută ca o platformă unică în România, ce oferă oportunități de dialog artistic și profesional în domeniul artelor spectacolului.

În urma procesului de preselecție, un juriu internațional va selecta 10 spectacole care vor fi prezentate în prima zi a SIPAM 2026.

Mai multe detalii privind criteriile de înscriere și calendarul pot fi găsite în link-urile de mai jos:

Termenul limită de înscriere: 30 aprilie.

Detalii despre program, platformă, invitați și participanți, sunt disponibile pe www.sibiuartsmarket.ro și paginile de social media – Instagram (sibiuartsmarket) și Facebook (Sibiu Performing Arts Market).

