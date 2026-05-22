Pericolul ascuns care ar putea prăbuși Bitcoin la zero

Riscul pentru criptomonede reprezentat de tehnologia cuantică în rapidă dezvoltare, care exploatează modul în care fizica materiei funcționează diferit la nivel atomic și subatomic, a fost considerat odată o posibilitate îndepărtată, bitcoinul fiind considerat pe scară largă ca fiind imposibil de spart.

Însă firmele de active digitale își accelerează pregătirile pentru o eră „post-cuantică”, pe măsură ce companiile de tehnologie reduc termenele de dezvoltare a computerelor cuantice practice până în 2030.

„Amenințarea a trecut de la teoretic la credibil”, a declarant pentru FT Ayo Akinyele, șeful departamentului de inginerie la RippleX, divizia de dezvoltare blockchain a grupului de criptomonede Ripple. Compania explorează criptografia post-cuantică, având ca prioritate principală securizarea portofelelor, și se așteaptă să-și transfere infrastructura către aceasta în următorii doi ani.

De la risc teoretic la amenințare credibilă

Riscul este deosebit de mare pentru industria criptomonedelor, deoarece furturile din blockchain pot fi anonime și irecuperabile, în timp ce instituțiile financiare tradiționale dispun, în general, de multiple măsuri de protecție care le permit să urmărească și să oprească fluxurile de bani. Amenințarea cuantică devine tot mai acută pe măsură ce firmele financiare tradiționale, precum marile bănci, investesc în tehnologia bazată pe blockchain și explorează utilizarea token-urilor digitale.

Ripple se numără printre companiile din domeniul criptomonedelor care au planuri detaliate pentru a-și asigura securitatea afacerilor împotriva amenințărilor cuantice, după ce un studiu recent publicat de Google a avertizat asupra riscurilor.

În timp ce computerele tradiționale utilizează „biți” binari limitați la una dintre cele două valori, zero sau unu, biții cuantici, sau „qubiți”, pot exista în toate stările posibile între aceste numere. Acest lucru înseamnă că computerele cuantice pot gestiona calcule care implică volume mult mai mari de date, permițându-le, teoretic, să descifreze înmulțirile numerelor prime mari care stau la baza criptografiei existente.

Atenția acordată amenințării la adresa criptomonedelor a crescut pe măsură ce dezvoltatorii de computere cuantice au prevăzut că mașini funcționale ar putea fi construite încă din 2030, deși scepticii subliniază obstacolele tehnice majore rămase, în special necesitatea de a reduce ratele de eroare ale computerelor.

„Provocarea nu mai este la un deceniu distanță, așa cum se credea anterior”, a declarat Gautam Chhugani, analist senior al activelor digitale globale la Bernstein, adăugând că industria criptomonedelor ar avea nevoie de trei până la cinci ani și de investiții de „câteva miliarde, dacă nu chiar sute de miliarde” de dolari pentru a se pregăti.

De ce criptomonedele sunt vulnerabile

Un articol publicat de Google în aprilie a prezentat riscurile pentru industria criptomonedelor. Cercetătorii au descoperit că computerele cuantice ar putea sparge criptografia cu mai puține resurse decât se sugerase anterior și au identificat vulnerabilități specifice pentru criptomonede și infrastructura lor digitală.

„Dorim să sensibilizăm publicul cu privire la această problemă și oferim comunității criptomonedelor recomandări pentru îmbunătățirea securității și stabilității”, a scris autorul principal al articolului, Ryan Babbush.

Criptomonedele sunt vulnerabile la amenințarea cuantică din cauza structurii portofelelor digitale, unde utilizatorii își păstrează deținerile. Fiecare portofel are două chei — o cheie publică care servește drept adresă a utilizatorului, unde pot fi trimise monede, și o cheie privată care este păstrată secretă de utilizator și permite accesul la deținerile sale. Calculatoarele cuantice ar putea decripta cheile private, permițând atacatorilor să fure fonduri.

(sursa: Mediafax)